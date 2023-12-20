В центре подготовки сборных России в Сочи, который поручил построить Путин, будет 13-15 полей

В центре подготовки сборных России в Сочи планируют построить от 13 до 15 полей.

Вчера стало известно, что поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу. О деталях рассказал генсек РФС Максим Митрофанов.

– Мы уже говорили, что с точки зрения инфраструктуры РФС развивает три больших проекта для собственных нужд. Во‑первых, это Мацеста, которая уже реконструируется и частично работает. Во‑вторых, центр в Мневниках, рассчитанный на национальную сборную, молодежку, женскую сборную и, частично, как административный центр. Именно он будет использоваться для постоянных сборов, особенно в условиях, когда сборная играет в Москве.

И, в‑третьих, собственно данный круглогодичный центр в селе Веселое в Адлерском районе, о котором идет речь в данных поручениях. Он предполагается к использованию как национальный центр всех сборных команд, где будут созданы условия для всех, в том числе юношеских, женских команд, мини‑футбола, пляжного футбола.

Предполагается от 13 до 15 футбольных полей, условия для проведения различного рода научных и изыскательских работ, проверки методик, обучения судей, тренеров, в том числе совместно с образовательным центром «Сириус».

Мы давно ведем эту работу. И на совете по спорту в Перми вопрос в том числе поднимался на совещании у президента. Для нас важно, что этот вопрос вошел в список поручений, который был опубликован на сайте Кремля.

– Может ли быть ускорен процесс получения земли после публикации данных поручений?

– В этом и поручение, чтобы организовать процесс по передаче земельного участка. Учитывая все юридические сложности, которые возможны, поставлен достаточно длительный срок, если вы обратили внимание.

Нам очень важно, что это поручение дано, мы надеемся, что оно будет реализовано. После этого мы незамедлительно приступим к организации данного центра. Он может быть востребован и клубами, поскольку это круглогодичная футбольная инфраструктура. И зимние сборы можно будет там проводить, и, тем более, межсезонные, – сказал Митрофанов.

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