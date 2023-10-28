Вице-президент РФС Соловьев: «В УЕФА не хотят нашего ухода. Но пока не будут решены политические проблемы, серьезных решений они не примут»

Вице-президент РФС высказался об отношениях с УЕФА.

Денис Соловьев рассказал, считал ли ситуацию с допуском сборных России U17 до международных турниров потеплением в отношениях с УЕФА.

«Мне не казалось. Верю тому, что написано – они рассматривали техническую возможность. Рассмотрели – не нашли. УЕФА двигается по понятной логике – до тех пор, пока не будут решены политические проблемы, никаких серьезных решений они не примут.

При этом в УЕФА не хотят, чтобы РФС уходил, и понимают, что мы не можем долго находиться в безвоздушном пространстве», – сказал Соловьев.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября стало известно об отмене решения.

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