Вице-президент РФС Соловьев: «В УЕФА не хотят нашего ухода. Но пока не будут решены политические проблемы, серьезных решений они не примут»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Политика Спорт-Экспресс Футбол

Вице-президент РФС высказался об отношениях с УЕФА.

Денис Соловьев рассказал, считал ли ситуацию с допуском сборных России U17 до международных турниров потеплением в отношениях с УЕФА.

«Мне не казалось. Верю тому, что написано – они рассматривали техническую возможность. Рассмотрели – не нашли. УЕФА двигается по понятной логике – до тех пор, пока не будут решены политические проблемы, никаких серьезных решений они не примут.

При этом в УЕФА не хотят, чтобы РФС уходил, и понимают, что мы не можем долго находиться в безвоздушном пространстве», – сказал Соловьев.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября стало известно об отмене решения.

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2 комментария

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Кино Музыка
Война кончится и все будет нормально.
+3
0
+3
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f0mk4
Адекватное мнение от чиновника стало такой редкостью к сожалению
0
0
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