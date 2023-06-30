«Ман Сити» получил 30 млн фунтов из ОАЭ в 2012-13 годах под видом спонсорских выплат. Это одно из 115 нарушений, в которых АПЛ обвинила клуб (The Times)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА бизнес происшествия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Манчестер Сити» мог получить 30 млн фунтов в обход финансовых правил УЕФА.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, создатели ютуб-фильма о финансовых нарушениях «горожан» получили доступ к отчету УЕФА за 2020 год о финансовой деятельности «Ман Сити».

Авторы The Times ознакомились с отчетом, из которого следует, что клуб получил две выплаты по 15 млн фунтов от неизвестной личности из Абу-Даби. Это произошло в 2012 и 2013 годах.

Переводы были оформлены как спонсорские выплаты от принадлежащей ОАЭ телекоммуникационной компании Etisalat. Однако УЕФА пришел к выводу, что в реальности это было «замаскированное финансирование» от владельцев «горожан» из Абу-Даби, что является нарушением правил союза.

Предполагается, что эта ситуация является одним из 115 нарушений финансовых правил с сезона-2009/10, в которых АПЛ обвинила «Ман Сити» в феврале.

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94 комментария

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Redmurza
Трансферный бан на 2 дня и полматча без зрителей будут суровым наказанием
+149
-3
+146
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error505
Спортс, ждем новости про оставшиеся 114 пунктов. На каждый пункт - своя новость
+67
-5
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che_guevara
Будет ещё одна статья от спортса про "гениальный" менеджемнт Сити?
+61
-9
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RealJon
еше год назад было новости о том компания с 1м работникам спонсирует МС, все равно ничего не будет, 10ки миллионов в карман закроет дело. Это же не Осасуна
+24
-3
+21
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кракадил
Пора на 5 лет в шип
+21
-4
+17
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Крученые мячи Анри
Ответ ss_podonok
кто-то удивлён? вот вам и гейниальный пеп🤣
шел 2012-13 год....какой Пеп?
+14
-2
+12
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Rad0
Ответ che_guevara
Будет ещё одна статья от спортса про "гениальный" менеджемнт Сити?
Хайп от кабинетного требла сойдёт на нет, и все глорики Сити рассосутся кто куда, и статей не станет.
+25
-15
+10
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Elm
И что толку, если им ничего не будет. Дадут штраф какой-нибудь и все.
+11
-1
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Snid
4 лига для нефтеноунейма все ближе.
+10
-2
+8
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Zakir Zakir
да все прекрасно понимают что сити и псж вливали бабки по беспределу, но им многое можно потому что они бабки вливали и в уефа) поэтому там молчат) был бы это динамо загреб
+18
-11
+7
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Buba
Пластиковый клуб с купленными треблом и чемпионствами, фиктивными спонсорами и финансовыми махинациями.
+10
-3
+7
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Marcus-light
Никогда такого не было, и вот опять
+7
0
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Dm Kznts
115 нарушений!!!
а ринатка ещё выступает ))
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
А по какому пределу вливали бабки реал и бчк?
У Реала своя экономика, а у Барсы рычаги
+11
-7
+4
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Buba
Ответ Ман Сити
При чем тут маню и ливер то?
Вот именно, при чем? Речь о пластиковой игрушке шейха Мансура.
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SaH4r.
Ответ Rad0
Хайп от кабинетного требла сойдёт на нет, и все глорики Сити рассосутся кто куда, и статей не станет.
из серии Барсу исключат из Ла Лиги и отстранят от ЛЧ😂
+4
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Любезный Коссутий
то, что они мошенники, никто не сомневается. вопрос в том, последует ли за этим какое-то наказание, или АПЛ спрячет голову в песок, предпочтя не раскачивать лодку.
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2ran
Лудогорец, приготовиться!
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ksn 1979
Ответ QWertY
Открою тебе страшную тайну: в них извне вливали бабки.
Им не интересны эти тайны, в их вселенной этого не существовало и так называемые бренды "старички" по типу Реала, Барсы, МЮ и тд. чудесным образом появились сами собой. А Сити и подобные клубы им не нравятся только из за стадного чувства.
+3
0
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Aggrrist
Ответ Redmurza
Трансферный бан на 2 дня и полматча без зрителей будут суровым наказанием
Понижение в классе на лето в лигу предсезонного тура по США.
+3
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MajestySport
Кого там след выкинут из еврокубков в этом сезоне, осасуна, трабзон или тулуза какая нибудь
+3
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QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А здесь я уже не знаток. Ювентус, Интер, МЮ, Арсенал, Бавария тот же путь повторяли
Открою тебе страшную тайну: в них извне вливали бабки.
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Aggrrist
Ответ Elm
И что толку, если им ничего не будет. Дадут штраф какой-нибудь и все.
Скорее буквально штраф отдадут, который выпишут Клужу.
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Aggrrist
Атлетов за допинг банят на годы, отнимают награды, а стреойдный клуб потешается над мировым футболом с дцати очковым отрывом в лиге.
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deimon7.7
Никогда бы не подумал на них, ай-я-яй…Лишить жуликов требла!
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