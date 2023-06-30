«Ман Сити» получил 30 млн фунтов из ОАЭ в 2012-13 годах под видом спонсорских выплат. Это одно из 115 нарушений, в которых АПЛ обвинила клуб (The Times)

«Манчестер Сити» мог получить 30 млн фунтов в обход финансовых правил УЕФА.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, создатели ютуб-фильма о финансовых нарушениях «горожан» получили доступ к отчету УЕФА за 2020 год о финансовой деятельности «Ман Сити».

Авторы The Times ознакомились с отчетом, из которого следует, что клуб получил две выплаты по 15 млн фунтов от неизвестной личности из Абу-Даби. Это произошло в 2012 и 2013 годах.

Переводы были оформлены как спонсорские выплаты от принадлежащей ОАЭ телекоммуникационной компании Etisalat. Однако УЕФА пришел к выводу, что в реальности это было «замаскированное финансирование» от владельцев «горожан» из Абу-Даби, что является нарушением правил союза.

Предполагается, что эта ситуация является одним из 115 нарушений финансовых правил с сезона-2009/10, в которых АПЛ обвинила «Ман Сити» в феврале.

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