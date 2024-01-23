«Локо» пока не согласился продать Тикнизяна в «Зенит». Переговоры продолжаются (Metaratings)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Переговоры между «Зенитом» и «Локомотивом» по Наиру Тикнизяну продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию защитника «Локомотива» за 8 млн евро и бонусы. Тикнизяну предложен 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.

По информации Metaratings, «Локомотив» пока не дал согласия на переход Тикнизяна в «Зенит». Переговоры между сторонами продолжатся.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника – здесь.

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41 комментарий
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
У вас политота головного мозга, молодой человек
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Ответ Сергей Фетисов
Смысл Локо продавать Тикнизяна.Локо на 4 месте ,есть шансы на медали.Надо усилятся,а не ослаблять себя.
И смысл любых медалей кроме золота? Если бабки дают продавай, зарабатывай и дальше скупай себе крылья для дальнейшей перепродажи)
+6
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А кто будет отвозит Ромашкину в 3:30?
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Ответ </c/>
надо требовать минимум 15...типо вам очень надо и нам очень надо )
А кто тебя спрашивает, что надо? Зенит с Локомотивом без Спартака договорятся.
+6
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Ответ Ильдар М
в Локомотиве почитали комментарии на Спортсе и поняли, что не хотят отдавать (по крайней мере дешево) Наира - так нельзян)
Я думаю, на всех переговорах мира пора вводить обязательные кофе-брейки для чтения комментов на этом сайте. Тут плохого не посоветуют! :)
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Перейдет
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Ответ Kit244098
Погорелов. Или Гена Орлов. На самокате.
Шнуров может
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Ответ Kit244098
Погорелов. Или Гена Орлов. На самокате. Свято место пусто не будет))
Погорелов уехал вместе с семьей в Черногорию. Ему не очень удобно.
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Ответ shin93
А кто будет отвозит Ромашкину в 3:30?
Погорелов. Или Гена Орлов. На самокате. Свято место пусто не будет))
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Ответ shin93
А кто будет отвозит Ромашкину в 3:30?
Погорелов. Или Гена Орлов. На самокате.
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Ответ Виктор
Достали этим тикнизяном.
Спокойно витя!....достали это не всунули)
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Ответ Alex Chernov
Не продадите, отключим газ.. Схема проверенная годами 🙃
То то я сморю в РЖД весь подвижной состав на газу. или газе.
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Ответ Евгений Пугачев
Ещё ничего не случилось,а все раскукарекались...Прям петухи какие-то.
Классика от московских любителей футбола. И очень точно подобран термин.
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Ответ Евгений Пугачев
Ещё ничего не случилось,а все раскукарекались...Прям петухи какие-то.
обычный день в комментариях спортс)
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Ну не знаю! Если уж уходить то не в клуб рпл.
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в Локомотиве почитали комментарии на Спортсе и поняли, что не хотят отдавать (по крайней мере дешево) Наира - так нельзян)
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Сначала зп была 1,6, теперь - 1,2.
Наир сам-то знает, сколько ему предлагают?
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Комментарий удален модератором
Достали этим тикнизяном.
+1
-1
0
Ещё ничего не случилось,а все раскукарекались...Прям петухи какие-то.
+5
-5
0
Смысл Локо продавать Тикнизяна.Локо на 4 месте ,есть шансы на медали.Надо усилятся,а не ослаблять себя.
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