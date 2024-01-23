«Локо» пока не согласился продать Тикнизяна в «Зенит». Переговоры продолжаются (Metaratings)

Переговоры между «Зенитом» и «Локомотивом» по Наиру Тикнизяну продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию защитника « » за 8 млн евро и бонусы. Тикнизяну предложен 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.

По информации Metaratings, «Локомотив» пока не дал согласия на переход Тикнизяна в « ». Переговоры между сторонами продолжатся.

В текущем сезоне на счету 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 24-летнего защитника – здесь.