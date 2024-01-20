Тикнизяном зимой интересовались «Лацио», «Севилья» и «Болонья» (Metaratings)

Теги Локомотив Лацио премьер-лига Россия Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Болонья Наир Тикнизян Футбол

Клубы Серии А изучают возможность подписания Наира Тикнизяна.

По данным Metaratings, в январе интерес к защитнику проявляли «Лацио» и «Болонья». Также активность исходила от «Севильи».

При этом «Локомотив» не получал официальных предложений о трансфере 24-летнего футболиста.

Тикнизян в текущем сезоне провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий
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Скауты Лацио, Севильи и Болоньи интересовались тем, почему профессиональный футболист, у которого режим должен быть главным вы жизни ежедневно просыпается в 3:30 чтобы отвезти жену на студию :)
+67
-2
+65
Как же он будет Ромашкину возить на студию из Испании или Италии?
+38
-1
+37
по их времени 3:30=5:30 по мск. Слишком поздно для наира
+17
0
+17
Ответ Игорь М.
Как же он будет Ромашкину возить на студию из Испании или Италии?
Пораньше вставать будет
+11
0
+11
Если и пока есть спрос нужно ехать, тут главное зацепиться
+6
-1
+5
Такое ощущение,что Лацио интересуется всеми рпловскими игроками.Везде этот клуб приплетают.
+5
0
+5
Интересно, возьмут ли Яну Ромашкину на испанский/итальянский Матч ТВ?
+4
0
+4
Ответ Антон Фалафель
Надо в Севилью, штобы было армянское дерби.
в Лацио тоже будет армянское дерби с Интером.
+2
0
+2
- Покупать Текнизяна будете, или только смотреть?
- А поинтересоваться можно?
+1
0
+1
А в RAI нашли уже штатную единицу?))
+1
0
+1
Надо в Севилью, штобы было армянское дерби.
+3
-2
+1
тут кто больше названий команд знает определяется?
+1
0
+1
или Болонья Тикнизяна скоро будут писать на спортс ру)
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Ох ты ж ёшкин кот
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Эти скауты вообще что-ли? Кто будет Яну Ромашкину в 3:30 подвозить до работы?
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Надеюсь, Тики отпустят не раньше летнего ТО, и только за хорошие деньги
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Он не может ... у него гланды ...(с)
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Чего контракт заканчивается?
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Ответ Вячеслав Припузов
Если и пока есть спрос нужно ехать, тут главное зацепиться
Меня умиляют подобные каменты. А интересы клуба учитывать будем? Пока что по Тики было только лишь смехотворное предложение от Вердера
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Ответ dinm 8
Такое ощущение,что Лацио интересуется всеми рпловскими игроками.Везде этот клуб приплетают.
у них норм крайних защитников нет, поэтому они игроков из всех лиг смотрят, тем более, что Тикнизян за сборную еще играет
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