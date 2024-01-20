Тикнизяном зимой интересовались «Лацио», «Севилья» и «Болонья» (Metaratings)

Клубы Серии А изучают возможность подписания Наира Тикнизяна.

По данным Metaratings, в январе интерес к защитнику проявляли « » и « ». Также активность исходила от «Севильи».

При этом « » не получал официальных предложений о трансфере 24-летнего футболиста.

в текущем сезоне провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.