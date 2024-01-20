Тикнизяном зимой интересовались «Лацио», «Севилья» и «Болонья» (Metaratings)
Клубы Серии А изучают возможность подписания Наира Тикнизяна.
По данным Metaratings, в январе интерес к защитнику проявляли «Лацио» и «Болонья». Также активность исходила от «Севильи».
При этом «Локомотив» не получал официальных предложений о трансфере 24-летнего футболиста.
Тикнизян в текущем сезоне провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- А поинтересоваться можно?