Аршавин о «Зените» и левом защитнике: «Выбрал бы Тикнизяна. Клуб больше не может брать иностранцев, уже перебор»

Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» ищет левого защитника.

Напомним, ранее в «Зенит-2» был отправлен , который подписал контракт с ЦСКА. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.

Появлялась информация о том, что «Зенит» рассматривает кандидатуры (« »), (« »), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).

«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить.

Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», – сказал член правления «Зенита».