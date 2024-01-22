Аршавин о «Зените» и левом защитнике: «Выбрал бы Тикнизяна. Клуб больше не может брать иностранцев, уже перебор»
Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» ищет левого защитника.
Напомним, ранее в «Зенит-2» был отправлен Данил Круговой, который подписал контракт с ЦСКА. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.
Появлялась информация о том, что «Зенит» рассматривает кандидатуры Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).
«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить.
Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», – сказал член правления «Зенита».
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Алвес Барбоса Роберт Ренан (Роберт Ренан)
Де Соуза Прадо Родриго (Родригао)
До Сантос Жустино де Мело Дуглас (Дуглас Сантос)
Мантуан Густаво
Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз (Клаудиньо)
Сантос Кейрос Эдуардо (Ду Кейрос)
Силва де Оливейра Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)*
Мариу Фернандес
Это не предел...