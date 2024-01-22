Аршавин о «Зените» и левом защитнике: «Выбрал бы Тикнизяна. Клуб больше не может брать иностранцев, уже перебор»

Теги Спартак Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Матч ТВ Данил Круговой Наир Тикнизян Даниил Хлусевич Футбол

Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» ищет левого защитника.

Напомним, ранее в «Зенит-2» был отправлен Данил Круговой, который подписал контракт с ЦСКА. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.

Появлялась информация о том, что «Зенит» рассматривает кандидатуры Дмитрия СкопинцеваДинамо»), Даниила ХлусевичаСпартак»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).

«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить.

Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», – сказал член правления «Зенита».

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51 комментарий
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Тикнизян: Знаете, я и сам своего рода иностранец
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+48
Ответ Константин Эсперов
Всегда можно отдать в аренду . Денег то вагон после Малкома.
а то без денег за Малкома Зенит экономил))))
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Ответ Константин Эсперов
Всегда можно отдать в аренду . Денег то вагон после Малкома.
А откуда деньги на покупку Малкома - с продажи Халка и Витцеля.
Откуда 100 млн в 12 году на Халка и Витцеля - уже не так важно
+19
-2
+17
Академия Зенита, самое бесполезная организация на свете.
+21
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+16
Ответ Ильдар М
Тикнизян заигран за сборную Армении и должен с этого момента считаться легионером. Или нет?
Нет. В Ростове Байрамян заигран за Армению. Легом не считается. Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан - не легионеры.
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+14
Ответ тот самый Кадрус
Академия Зенита, самое бесполезная организация на свете.
Как и сам зенит))
+15
-4
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Ответ Aleksey Yashin
Тикнизян: Знаете, я и сам своего рода иностранец
Он уже Ромашкин.
+14
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Андрей Сергеевич, как там с академией Зенита, как воспитанники?
+14
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+9
Эх, Андрюша, вам ли быть в печали?)) всегда можно что то переделать.. паспорта вручить российские всем бразилам.. вам не привыкать.. патриоты вы наши))
+7
-2
+5
Ответ Ильдар М
Тикнизян заигран за сборную Армении и должен с этого момента считаться легионером. Или нет?
На игроков ЕАЭС - Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан - лимит не распространяется. Плюс, он ещё и воспитанник российской футбольной школы (если бы не был, то это бы влияло).
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Да, Ладно Андрюха.... Сейчас еще парочку латиносов подвезут и пашпарта выдадут... Делов то:))))
+9
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Тикнизян заигран за сборную Армении и должен с этого момента считаться легионером. Или нет?
+6
-2
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Ответ Ильдар М
Тикнизян заигран за сборную Армении и должен с этого момента считаться легионером. Или нет?
По информации "Спорт-Экспресс", Тикнизян оформил гражданство Армении. Футболист уже вылетел в Ереван для подготовки к матчу с командой Турции. В чемпионате России Тикнизян не будет считаться легионером(с).
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Ответ Роман Журавлёв
ох уж эта академия Локомотива, базирующаяся в Самаре
Миранчук Баринов Карпукас Жемалетдинов Морозов Лантратов Сулейманов Куликов Рыбчинский Погостнов, молодые Щетинин Раков Батраков Лукиных. Это Самара?. Могу продолжать. И это не считая тех кто играет за другие команды
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Клуб больше не может брать иностранцев, уже перебор»(с).Да вы чтоооо
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Ответ ericssons
Один Васильев, чьи перспективы ещё не ясны, за последние 20 лет мало.
В основе за последние сезоны еще играли Кержаков, Кузяев, Круговой. Не вижу никаких проблем с отсутствием новых Аршавиных, такие рождаются редко. Да и у кого они появились?
+5
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+3
Ответ Чебурашка от Гены
Нет. В Ростове Байрамян заигран за Армению. Легом не считается. Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан - не легионеры.
спасибо за ответ! тоже вычитал, закрыл пробел в знаниях регламента)
+3
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+3
нееее. надо ещё 5-8 нег ритосов.и всё будет хорошо
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Ответ Ильдар М
Тикнизян заигран за сборную Армении и должен с этого момента считаться легионером. Или нет?
Армения в ЕАЭС. Игроки из этих стран не считаются легионерами
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Ответ Поцелуй Оздоева
В основе за последние сезоны еще играли Кержаков, Кузяев, Круговой. Не вижу никаких проблем с отсутствием новых Аршавиных, такие рождаются редко. Да и у кого они появились?
Ну вообще-то, у трёх ближайших конкурентов по таблице - Краснодар, Динамо, Локомотив - несколько сильных воспитанников, игроков основы, у них всех есть.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Результаты последних 10 лет напомнить?
Картонный чемпион разбушевался)))
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Ответ Мукунку хороший
Закати обратно))
Закатит Зенит очередную авоську спартачку в ближайшем матче. Готовься страдать.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Нормально, Васильев вкатывается. Даже в сборную вызывался. А что?
Человек с 4 матчами со среднеигровым временем в 36 минут - это серьёзно, да. Может тогда и левого защитника покупать не надо, а есть кто-то, кто сможет сыграть как Васильев или чуть меньше?
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Ответ Dmitry Orlov
На игроков ЕАЭС - Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан - лимит не распространяется. Плюс, он ещё и воспитанник российской футбольной школы (если бы не был, то это бы влияло).
тогда тем более минимум за 12 надо продавать в Зенит) А так он нам и самим нужен. На двух позициях играет свободно, двужильный, неравнодушный к результату
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Ответ Spartakus1984
По информации "Спорт-Экспресс", Тикнизян оформил гражданство Армении. Футболист уже вылетел в Ереван для подготовки к матчу с командой Турции. В чемпионате России Тикнизян не будет считаться легионером(с).
да, уточнил - все футболисты из ЕАЭС не легионеры
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Всегда можно отдать в аренду . Денег то вагон после Малкома.
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Это не мы.. это наш барин не наиграется никак))
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Я тетушка Чарли , из Санкт- Петербурга , где много диких абезьян..
Алвес Барбоса Роберт Ренан (Роберт Ренан)
Де Соуза Прадо Родриго (Родригао)
До Сантос Жустино де Мело Дуглас (Дуглас Сантос)
Мантуан Густаво
Родригес Парисе Леонел Клаудио Луиз (Клаудиньо)
Сантос Кейрос Эдуардо (Ду Кейрос)
Силва де Оливейра Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)*
Мариу Фернандес
Это не предел...
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Ответ Константин Эсперов
Всегда можно отдать в аренду . Денег то вагон после Малкома.
Если посчитать за последние годы трансферный баланс на трансфермаркете то получится больше 100 млн минуса и это даже с учётом продаж Паредеса и Малькома, так что да, денег вагон))
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Если не найдут левоногого паспортиста. поменяют регламент или бразильцам паспорта земляк надает.
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