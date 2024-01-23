Хави о критике на клубном ТВ «Реала»: «С юмором отношусь к видео и мемам. Я не сторонник войны и всегда уважал «Мадрид»
Хави заявил, что его не задела критика на клубном ТВ «Реала».
Ранее главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2): «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Кроме того, Хави заявил, что из-за судейских ошибок «блауграна» недосчиталась 6 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Клубное телевидение «Реала» ответило на слова Хави, упомянув обвинения во взяточничестве, связанные с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением».
«Я всегда уважал «Реал», просил прощения, если вел себя неправильно. Я не сторонник войны. Я уважаю разные видео, мемы... Я отношусь к этому с юмором», – сказал Хави.
Хави о судействе в Ла Лиге: «Я верю в честность арбитров, но мне не нравится давление на них. Хочется говорить о футболе, а не разжигать полемику»
Бгг
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https://www.sports.ru/football/1115789417-klubnoe-tv-reala-o-slovax-xavi-pro-sudejstvo-barsa-pochti-20-let-plati.html
То что говорит Хави это просто частушки, по сравнению с истерикой клубного ТВ Реала.
И даже в таких условиях умудрились чемпионство выиграть - вот где самый прикол!))
Так что сравнение такое же жалкое как ваши отмазки по матчу с Альмерией.