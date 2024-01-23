Хави о критике на клубном ТВ «Реала»: «С юмором отношусь к видео и мемам. Я не сторонник войны и всегда уважал «Мадрид»

Хави заявил, что его не задела критика на клубном ТВ «Реала».

Ранее главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2): «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Кроме того, Хави заявил, что из-за судейских ошибок «блауграна» недосчиталась 6 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Клубное телевидение «Реала» ответило на слова Хави, упомянув обвинения во взяточничестве, связанные с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением».

«Я всегда уважал « », просил прощения, если вел себя неправильно. Я не сторонник войны. Я уважаю разные видео, мемы... Я отношусь к этому с юмором», – сказал Хави.

Хави о судействе в Ла Лиге: «Я верю в честность арбитров, но мне не нравится давление на них. Хочется говорить о футболе, а не разжигать полемику»