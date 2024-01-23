Хави о критике на клубном ТВ «Реала»: «С юмором отношусь к видео и мемам. Я не сторонник войны и всегда уважал «Мадрид»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига телевидение Футбол

Хави заявил, что его не задела критика на клубном ТВ «Реала».

Ранее главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2): «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Кроме того, Хави заявил, что из-за судейских ошибок «блауграна» недосчиталась 6 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Клубное телевидение «Реала» ответило на слова Хави, упомянув обвинения во взяточничестве, связанные с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением».

«Я всегда уважал «Реал», просил прощения, если вел себя неправильно. Я не сторонник войны. Я уважаю разные видео, мемы... Я отношусь к этому с юмором», – сказал Хави.

Хави о судействе в Ла Лиге: «Я верю в честность арбитров, но мне не нравится давление на них. Хочется говорить о футболе, а не разжигать полемику»

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24 комментария
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Ответ JENNINGS
Всегда уважал «Мадрид» ))) Вот лицемер) Из их праймовой команды разве что Пуйоль и Иньеста никогда не могли позволить себе что-то в адрес «Реала», за что им респект бесконечный
Ага, а Месси позволял что-то? А бускетс? А Дани Алвес?) А Вилья? А Педро? Можно примеры привести пожалуйста), что там Хави наговорил ужасного)
+18
-5
+13
Сотрудники клубного ТВ Реала разбушевались в каментах

Бгг
+27
-17
+10
я тоже считаю, что Хави здесь немного солгал, ну как можно уважать кого-то когда ты об него постоянно вытираешь ноги (2-6;5-0;0-3)?
+22
-14
+8
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Флэшбеки с 4 ассистами Чави в одном памятном Класико
+19
-11
+8
Хави: Я не сторонник войны
Минюст: *внесён в список иноагентов*
+8
-2
+6
Ответ Фанат Доры Дуры
Ага, а Месси позволял что-то? А бускетс? А Дани Алвес?) А Вилья? А Педро? Можно примеры привести пожалуйста), что там Хави наговорил ужасного)
Это женечкаНгс, у него всегда вокруг лицемеры. Правда, как известно, «шапка на воре горит» - это прям про него в этом контексте🤓
+6
-2
+4
Ответ JohnnyMadsen
конечно, это же сливогномики (причем тут вообще гномики?) дают инфоповоды говорить о Чави, он то сам скромняга никого не трогает тише воды ниже травы. Ну ничего скоро и останется только вспоминать о прошлом такими темпами
А ты сравни уровень нагнетания в этом вью Хави и здесь:
https://www.sports.ru/football/1115789417-klubnoe-tv-reala-o-slovax-xavi-pro-sudejstvo-barsa-pochti-20-let-plati.html

То что говорит Хави это просто частушки, по сравнению с истерикой клубного ТВ Реала.
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Видимо обратить внимание на судейский беспредел, обеспечивший кабинету три очка - это проявление неуважения😃 болелы реала такие смешные
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Хави: Люблю мемы, поэтому из своей команды тоже делаю мем
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Комментарий удален модератором
Ла Масия воспитывает в футболисте прежде всего достойного человека, который уважительно относится к окружающим, костилья воспитывает Морат, которые даже не уважают свой клуб:) Вот и вся разница:)
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Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Artur Arutiunian
Комментарий удален модератором
В остальное время это какое, последние 3 сезона, когда случился финансовый кризис и ушли все звездные ветераны? Ну конечно это же никак не влияет на существование основной команды да?
И даже в таких условиях умудрились чемпионство выиграть - вот где самый прикол!))
Так что сравнение такое же жалкое как ваши отмазки по матчу с Альмерией.
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