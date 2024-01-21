Хави о судействе матча «Реала»: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели»

Хави высказался о работе судьи на матче «Реал» – «Альмерия».

Игру, завершившуюся победой мадридцев в добавленное время, обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

«Я буду опираться на размышления [тренера «Альмерии»] и Альфредо Реланьо, очень хорошего журналиста.

Выиграть этот чемпионат будет очень тяжело. Я уже говорил об этом в Хетафе. Я видел некоторые вещи, которые не сходятся.

Мы должны продолжать побеждать, но некоторые вещи мы контролировать не можем. И сегодня все это видели», – заявил главный тренер «Барселоны».

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР