Хави о судействе матча «Реала»: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели»
Хави высказался о работе судьи на матче «Реал» – «Альмерия».
Игру, завершившуюся победой мадридцев в добавленное время, обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.
«Я буду опираться на размышления [тренера «Альмерии»] Гаритано и Альфредо Реланьо, очень хорошего журналиста.
Выиграть этот чемпионат будет очень тяжело. Я уже говорил об этом в Хетафе. Я видел некоторые вещи, которые не сходятся.
Мы должны продолжать побеждать, но некоторые вещи мы контролировать не можем. И сегодня все это видели», – заявил главный тренер «Барселоны».
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
И не челу который участвовал в самых скандальных матчах говорить о судьях)
А что, «Барселона» прям хорошо играет?
и про судейство говорит человек, который например играл в том знаменитом матче ЛЧ в Лондоне и человек который видил как показывали красную карточку Ван Перси за удар после свистка по воротам 😅😅😅
Ну ясно
По разным оценкам там 647895 пенальти. Не преуменьшай
https://phantom-marca.unidadeditorial.es/b160fd6e26f1b8b07b8c2360e0208833/resize/660/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2024/01/21/17058686923950.jpg
Домашние поражения прямым конкурентам, какая-то безнадёга с «Райо», «Валенсией» и прочими - это всё чемпионская игра???