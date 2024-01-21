Хави о судействе матча «Реала»: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели»

Теги Барселона Реал Мадрид Хетафе Хави Гаиска Гаритано Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Футбол

Хави высказался о работе судьи на матче «Реал» – «Альмерия».

Игру, завершившуюся победой мадридцев в добавленное время, обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

«Я буду опираться на размышления [тренера «Альмерии»] Гаритано и Альфредо Реланьо, очень хорошего журналиста.

Выиграть этот чемпионат будет очень тяжело. Я уже говорил об этом в Хетафе. Я видел некоторые вещи, которые не сходятся.

Мы должны продолжать побеждать, но некоторые вещи мы контролировать не можем. И сегодня все это видели», – заявил главный тренер «Барселоны».

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62 комментария
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Как болельщик Реала, хочу пожелать Хави как можно дольше оставаться тренером Барселоны
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20 лет контролировали,а сейчас не могут😆
И не челу который участвовал в самых скандальных матчах говорить о судьях)
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это может тренер Жироны говорить, а ты догони сначала.
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Самый главный плакса высказался
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Некоторые вещи Хави действительно контролировать не может, например, хороводы вокруг судьи в бытность игроком «Барселоны»
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Нытье Хави)) А все думал хватит у него выдержки промолчать или нет))
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тем более Негейра под следствием
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Так говорит, как будто Барселона выступает идеально и только такое "несправедливое" судейство мешает ей быть на первом месте. И вообще ему-то какое дело до судейства в матче "Реал-Альмерия", интересно.
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Ответ Tristan...
Ну и в чём он не прав? Я ещё в начале сезона говорил - чтобы выиграть Примеру, хорошо играть на поле не достаточно. Надо ещё выигрывать и в кабинетах. Как видим, в кабинетах Реалу равных нет. Заканчивайте сезон и выносите уже кубок для Реала Пс: фан Реала
«хорошо играть на поле недостаточно»
А что, «Барселона» прям хорошо играет?
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Нормально стрелки переводит)
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А в золотые времена Негрейры контролировали
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Вот когда в Барселоне такой тренер лицемер, что можно вообще требовать от их болельщиков?))) которые кстати сегодня на ветках Мадрид лишний раз показали на сколько же у них комплекс Реала)))
и про судейство говорит человек, который например играл в том знаменитом матче ЛЧ в Лондоне и человек который видил как показывали красную карточку Ван Перси за удар после свистка по воротам 😅😅😅
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Антверпен и Шахтер обыграть тоже ветер Хави помешал
Ну ясно
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Ответ Tristan...
Ну и в чём он не прав? Я ещё в начале сезона говорил - чтобы выиграть Примеру, хорошо играть на поле не достаточно. Надо ещё выигрывать и в кабинетах. Как видим, в кабинетах Реалу равных нет. Заканчивайте сезон и выносите уже кубок для Реала Пс: фан Реала
намекаешь, что сезоном ранее Барса выиграла титул в кабинетах?
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0
+3
Ответ JENNINGS
Некоторые вещи Хави действительно контролировать не может, например, хороводы вокруг судьи в бытность игроком «Барселоны»
Игрок Реала и тут круче всех в мире, признаю. Винисиус единственный игрок в истории ,который умеет кружить хороводы вокруг судьи в одиночку. А Барсе и всем остальным для этого нужно минимум 4 человека 😔
+6
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+3
Ответ JENNINGS
Некоторые вещи Хави действительно контролировать не может, например, хороводы вокруг судьи в бытность игроком «Барселоны»
Или 4 голевые за одно Эль-Класико - в том матче он явно себя не контролировал😰
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-12
+3
Ответ JENNINGS
Это в тот год, когда Эвребё за уши вытащил «Барсу» в финал с 1 ударом в створ на 90 мин, при том не поставив (по разным оценкам) от 3 по 5 пенальти в пользу «Челси»?
да, и выдумал удаление игрока Барсы.
По разным оценкам там 647895 пенальти. Не преуменьшай
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На что же еще здесь можно опираться, если не на мнение проигравшей твоему основному конкуренту команды
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Хави: «динеро на подкуп судей у нас нет.»
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Какой же Хави все таки гнилой персонаж
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LOL
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клубное ТВ Реала vs Хави Файт
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Даже если были косяки с судейством, зачем Хави все время стелит солому?
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Ответ JENNINGS
Футбол не терпит сослагательного наклонения. Домашние поражения прямым конкурентам, какая-то безнадёга с «Райо», «Валенсией» и прочими - это всё чемпионская игра???
Чемпионской игры и в прошлом сезоне не было. Однако, титул взяли
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Что он несет,не стыдно ему Реал обсуждать
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Ответ Нико Росберг
Я не фанат ни Барсы, ни Реала, но: 1. Пенальти при первом голе Реала - это явная ангажированность арбитра, просто позор 2. Виннисиус делает явное движение рукой, и засчитывать такой гол - позор Третий гол Альмерии отменили верно, фол, хоть и небольшой, но все таки был
это же реал, ла лига под контролем короля
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Как же смешно читать, как одни нытики жалуются на других нытиков, что они нытики.
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Хави имеет ввиду, что во всех остальных играх у них все под контролем, или как это понимать?
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Ответ Нико Росберг
Я не фанат ни Барсы, ни Реала, но: 1. Пенальти при первом голе Реала - это явная ангажированность арбитра, просто позор 2. Виннисиус делает явное движение рукой, и засчитывать такой гол - позор Третий гол Альмерии отменили верно, фол, хоть и небольшой, но все таки был
Изучай
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Ответ Tristan...
Даже при такой ужасной игре, с учётом украденных очков шли бы на равне с Реалом, который в прайме
Футбол не терпит сослагательного наклонения.
Домашние поражения прямым конкурентам, какая-то безнадёга с «Райо», «Валенсией» и прочими - это всё чемпионская игра???
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