Хави о судействе в Ла Лиге: «Я верю в честность арбитров, но мне не нравится давление на них. Хочется говорить о футболе, а не разжигать полемику»

Хави заявил, что верит в честность судейства в Ла Лиге.

Ранее главный тренер «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией», заявил: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Также он вспомнил ошибки судей в пользу соперников «блауграны»: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса».

«Я бы не стал говорить, если бы вы меня не спросили. Думаю, пришло время поговорить об этом. Я повторяю еще раз – это лишь ощущения, которые у меня возникли. Я не хочу разжигать полемику. Я хочу говорить о футболе. Вы все видели и слышали – проанализируйте, что произошло. Я не хочу зацикливаться на этом. Я хочу сосредоточиться на футболе. У нас впереди отличный матч на «Сан-Мамесе». Новости не здесь, а в .

Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают. Я больше ничего не хочу говорить. Не спрашивайте меня. Спор не из-за меня, а из-за матча. Я уже высказал свое мнение», – сказал главный тренер «Барселоны».

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Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб как игрока – под подозрением»