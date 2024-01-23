Хави о судействе в Ла Лиге: «Я верю в честность арбитров, но мне не нравится давление на них. Хочется говорить о футболе, а не разжигать полемику»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Футбол

Хави заявил, что верит в честность судейства в Ла Лиге.

Ранее главный тренер «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией», заявил: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Также он вспомнил ошибки судей в пользу соперников «блауграны»: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса».

«Я бы не стал говорить, если бы вы меня не спросили. Думаю, пришло время поговорить об этом. Я повторяю еще раз – это лишь ощущения, которые у меня возникли. Я не хочу разжигать полемику. Я хочу говорить о футболе. Вы все видели и слышали – проанализируйте, что произошло. Я не хочу зацикливаться на этом. Я хочу сосредоточиться на футболе. У нас впереди отличный матч на «Сан-Мамесе». Новости не здесь, а в Мадриде.

Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают. Я больше ничего не хочу говорить. Не спрашивайте меня. Спор не из-за меня, а из-за матча. Я уже высказал свое мнение», – сказал главный тренер «Барселоны».

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44 комментария
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"мне не нравится давление, которое на них оказывают"

Сказал тип, который в бытность футболистом целые хороводы вокруг судей устраивал.
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Как будто сам с собой поговорил
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Во первых на счет судейства в матче с Альмерией, ничего там такого не было и все прекрасно это видели, во вторых Хави хватит ныть, делом займись,выигрывать нужно свои матчи,а не опираться и ныть про чужие.
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+14
Ответ Дмитрий Крутенко
"мне не нравится давление, которое на них оказывают" Сказал тип, который в бытность футболистом целые хороводы вокруг судей устраивал.
Как говорил Анри: даже если знаешь, что не прав, всё равно будешь прыгать и визжать вокруг судьи.)
+14
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+8
Ответ reis0723
Во первых на счет судейства в матче с Альмерией, ничего там такого не было и все прекрасно это видели, во вторых Хави хватит ныть, делом займись,выигрывать нужно свои матчи,а не опираться и ныть про чужие.
Ничего такого не было АХАХАХА
Весь мир видел около 5 спорных решений и все в пользу Реала. И это в матче с последней командой ЛЛиги)))
Что вы за позорники такие, просто жесть)
+9
-4
+5
Хави: мне не нравится давление на судей.

Ранее главный тренер «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией», заявил: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Также он вспомнил ошибки судей в пользу соперников «блауграны»: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса».

У него биполярка?
+11
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+4
Ответ ОттоДракула
Как говорил Анри: даже если знаешь, что не прав, всё равно будешь прыгать и визжать вокруг судьи.)
Жаль нельзя покидать техническую зону тренерам, а то Хави и сейчас бы объяснил судьям, как правильно судить. Так сказать тряхнул стариной))
+9
-6
+3
Сначала сам начал говорить о сопернике, а затем ,,давайте не разжигать полемику".
Ну не болтун?
Попрыгунчик- мопс, из породы недовольных, оказывается ещё и провокатор?
Корчит из себя тренера, но это не то, что нужно для того, чтобы быть тренером такой команды ,как ,,Барса".

Большому клкбу нужен опытный, заслуженный тренер, а не этот легковес с длинным языком и огромным самомнением.
+6
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На всякий случай можно заплатить кому-нибудь за консультацию
+4
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Разжигатель чапи не хочет говорить о разжигании))
+6
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список честных у Негрейры
+4
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+1
Кто мешал Барсе победить Мальорку, Гранаду, Райо Валекано? Вот они потерянные 6 очков. А это не гранды мирового футбола. Я уж молчу про те же 6 очков с Реалом и Жироной.
+3
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+1
капают слёзы имени Хави,
капают днями, да и ночами
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-2
0
С судьями Барса предпочитает не кнут, а пряник, Негрейра подтвердит
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Хави жгет)))
Лицемерит или реально забыл что он устраивал перед судьями когда был игроком?
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У Аллегри постоянно спрашивают про ошибки судей, но он молчит, даже когда грабят его команду. Как раз в его случае отмазок нет, он последователен в своей позиции и не обсуждает подобное.
+1
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0
сейчас понабегут фаны мчк со своим "хави нытек"
+7
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Ответ Тухель
Прекрасный чемпионат. B футбол пытается играть только Жирона, а РМ и Барса стараются выиграть чемпионат за счёт судей. Посмотрим кто окажется прав.
Тухель как всегда - в своем стиле
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Ответ Тухель
Прекрасный чемпионат. B футбол пытается играть только Жирона, а РМ и Барса стараются выиграть чемпионат за счёт судей. Посмотрим кто окажется прав.
прав будет Тебас)
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Ответ Ебздрогыч
Хави: мне не нравится давление на судей. Ранее главный тренер «Барселоны», комментируя победу «Реала» над «Альмерией», заявил: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Также он вспомнил ошибки судей в пользу соперников «блауграны»: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса». У него биполярка?
Переобувка, скорее. Стоит чего-то подобного ждать от Лапорты. Или пусть выскажутся о матче Гранада-Атлетико, чтобы быть последовательными.
+2
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И сам полемику устроил.
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Ответ Iamliam
Ничего такого не было АХАХАХА Весь мир видел около 5 спорных решений и все в пользу Реала. И это в матче с последней командой ЛЛиги))) Что вы за позорники такие, просто жесть)
На таких нет смысла реагировать, в своем мирке живут, посмешище просто
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Ответ & Co1366
Кто мешал Барсе победить Мальорку, Гранаду, Райо Валекано? Вот они потерянные 6 очков. А это не гранды мирового футбола. Я уж молчу про те же 6 очков с Реалом и Жироной.
Кто мешал судье нормально сделать свою работу и засчитать гол, забитый по правилам ?
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Ответ Iamliam
ЛОЛ Барса Гвардиолы по игре всех укатывала, а эти полоумные про Негрейру строчат)
До поры до времени))
Жозе в 2012 деклассировал Гвардиолу, что тот сбежал, поджав хвост.
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Ответ gPk
Ну о футболе нашего физручка даже говорить не хочется...
Люблю слезы барсаглоров))
Особенно когда они чмырят своего тренера))
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