Иньиго мемом со смеющимся Шакилом О’Нилом отреагировал на судейство в матче «Реала»

Иньиго Мартинес отреагировал на судейские решения в матче «Реал» – «Альмерия».

Игру, завершившуюся победой мадридцев благодаря голу в добавленное время (3:2), обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

После финального свистка защитник «Барселоны» опубликовал в соцсетях вирусный кадр со смеющимся баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Фото: инстаграм Иньиго Мартинеса

«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров