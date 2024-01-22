Иньиго мемом со смеющимся Шакилом О’Нилом отреагировал на судейство в матче «Реала»
Иньиго Мартинес отреагировал на судейские решения в матче «Реал» – «Альмерия».
Игру, завершившуюся победой мадридцев благодаря голу в добавленное время (3:2), обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.
После финального свистка защитник «Барселоны» опубликовал в соцсетях вирусный кадр со смеющимся баскетболистом Шакилом О’Нилом.
Фото: инстаграм Иньиго Мартинеса
«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров
Не зря Иньиго подписали, когда в клубе 4 ЦЗ))