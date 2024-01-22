Иньиго мемом со смеющимся Шакилом О’Нилом отреагировал на судейство в матче «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Иньиго Мартинес Франсиско Эрнандес Маэсо соцсети мемы ахахаха Футбол

Иньиго Мартинес отреагировал на судейские решения в матче «Реал» – «Альмерия».

Игру, завершившуюся победой мадридцев благодаря голу в добавленное время (3:2), обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

После финального свистка защитник «Барселоны» опубликовал в соцсетях вирусный кадр со смеющимся баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Фото: инстаграм Иньиго Мартинеса

«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров

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37 комментариев
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Ответ фк кабинет
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Как же противно читать такие комментарии. Придумай чего нибудь новое , неужели в голове так пусто ?
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Ответ Aibek Mak
Ладно если возмущаются игроки Альмерии которые непосредственно участвовали в этом матче. Этот куда лезет со своим Шакилом
Не знаю как у вас в Узбекистане, но в мировых лигах от этого зависит положение клуба в таблице
+27
-12
+15
Ответ RM
Всё-таки люди относящиеся к Барселоне, так часто смотрят матчи Реала, аж приятно)
Представляешь, РМ и Барселона играют в одной лиге и судейские решения в матче РМ прямо влияют на место Барселоны в турнирной таблице))
+18
-6
+12
Пике ушел, но его дело живет😂
Не зря Иньиго подписали, когда в клубе 4 ЦЗ))
+10
-4
+6
чиво?
+5
-3
+2
Кому кому, но уч точно не игрокам бчк смеяться над вчерашним матчем. Все берут пример с неадекватного физрука во главе, думают что великолепно играют, только Реал вечно мешает.
+10
-8
+2
Ответ ljolik888
Как же противно читать такие комментарии. Придумай чего нибудь новое , неужели в голове так пусто ?
у него нейроны отмирают, поэтому креатива не стоит ожидать. крайне печально :(
+2
0
+2
Ответ Иван Баланар
Какие же жалкие игроки и сама барса)) Не помню ни одного раза, когда игроки Мадрида пытались что либо сказать в адрес барсы времён беспредела с Негрейрой. Десятки левых удалений, левых пенальти только в их очных противостояниях, не говоря уже про игры барсы с другими командами, никто из игроков Мадрида никогда не высказывался. Стоит перейти игроку в барсу, так у него мгновенно развивается синдром гиены, умноженный на региональные комплексы. Тренер, функционеры, текущие и бывшие игроки. Какое же убожество.
ванек баланар, напомни хоть одну ситуацию, после которой мадрид отставал от барсы после неудачных судейских решений. то что игроки или официальные лица не комментируют это в каком либо виде вовсе не значит, что это не происходит в сайленсе. можешь полистать новости, там те расскажут как мадрид ведёт себя в деле негрейры. на самом деле так впадлу тебе че то объяснять, ибо ты будешь позориться до последнего, даже если окажешься не прав. sadge tho :(
+5
-3
+2
Ответ Tristan...
Иньиго показал реакцию всего мира на произошедшее в том матче. Этот позор не смыть
что же сказать тогда про евребе?)
+5
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+2
у этих всегда были комплексы
+4
-3
+1
Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
ты на фул серьёзе будешь мне выписывать за манеры общения на спортсе??? ну красавчик бро) про правила спортса чет пишет ещё, которые ему якобы не дадут выразить мысль. ну так черкани телегу свою мне прям ща) может быть пообещаю не доксить тебя для всего спортса, если проявишь себя xddd
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Ответ Футбол_это_жизнь
Не знаю как у вас в Узбекистане, но в мировых лигах от этого зависит положение клуба в таблице
Почему-то Эфиоп из к/ф "Жмурки" сейчас вспомнился)))
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Ответ Футбол_это_жизнь
Не знаю как у вас в Узбекистане, но в мировых лигах от этого зависит положение клуба в таблице
😂😂😂👍
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Ответ Артём Поддубный
ты уже давно никаких надежд не оправдываешь, каждый раз плавно съезжая с одной темы на другую, наверное это тоже в цитатках на ВК записано? я рил подумал что ты адекватный оппонент, но твои попытки казаться кем-то оказались жалкими попытками, которые просто показали что кто-то тут обычная "выскочка", думающая что стреляет своим интеллектом точно в цель, но в твоём случае его отсутствием. ах, да попытки будешь давать своему мелкому другу, когда получаться что-то не будет в очередной раз. И не забывай про цитатки Стетхема из ВК, которые у тебя не на ласт месте). Ну всё, отдыхай парнишка, хоть поржал с тебя перед сном).
да какие оппоненты и надежды, дружище? ты 20 минут тайпишь несвязный бред, видишь везде какие-то сьезды да переезды на другие темы. я уже про эти цитаты и вк забыл полчаса назад, а ты все мусолишь их и пытаешься извлечь хоть какую-то пользу из них для себя. сидит че то пыжится там в ауле своем, иди слово пацана на репите гоняй свое любимое, темчик поддубный. удивительно, что ни одного байта не заметил за весь диалог, не совсем соответствует образу авг юзера здешнего. чувак ещё на фул серьёзе интеллект какой-то отмеряет и вычисляет. тебя дефолтными пастами с дс закидать, так ты их будешь сидеть анализировать ещё недели две. зачилься lil pup). как лвлапнешь свои навыки и байтить начнёшь - черкани, затестим тя парой паст в стиле "а что деду?? а что папи???". regards.
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
да не братаньчик, у меня прост спортс на ласт месте в списке приоритетов, поэтому нпс вроде тебя приходится покорно ждать моего ответа, что похвально. забавно ещё наблюдать как ты культивируешь все, что я пишу и выдаешь за собственные мысли (копирайтером походу на досуге подрабатываешь). ещё и продолжаешь строить гигачада какого-то, упоминая мальчиков и девочек всяких. тебе литерали в телегу инвайт дали несколько минут назад и ты задоджил, опираясь на то, что все высказал в пределах правил этого сурса. ты уж определись наконец, а то продолжаешь все глубже и глубже себя закапывать. лан, на самом деле весь твой ресурс уже явно исчерпан, даю те ещё один шанс проявить себя (считай это авансом), а то пока диалог не оправдывает моих надежд.
ты уже давно никаких надежд не оправдываешь, каждый раз плавно съезжая с одной темы на другую, наверное это тоже в цитатках на ВК записано? я рил подумал что ты адекватный оппонент, но твои попытки казаться кем-то оказались жалкими попытками, которые просто показали что кто-то тут обычная "выскочка", думающая что стреляет своим интеллектом точно в цель, но в твоём случае его отсутствием. ах, да попытки будешь давать своему мелкому другу, когда получаться что-то не будет в очередной раз. И не забывай про цитатки Стетхема из ВК, которые у тебя не на ласт месте). Ну всё, отдыхай парнишка, хоть поржал с тебя перед сном).
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Ответ Артём Поддубный
минут десять сидел накидывал текст чтобы казаться супер умным? конечно дефаю Реал, для этого сюда и пришёл, чтобы общаться с собратьями болеющими за Реал. да вот только пшики попадаются разные, вроде тебя, пытающиеся из себя по максимуму интеллекта выдать. Про ВК и Стетхема ты конечно сильно выдал, но только меня в этой соцсети для плачущих мальчиков, которых рано или поздно бросили девочки никогда не было, и не будет. уверен ты там зависаешь не меньше чем на спортсе).
да не братаньчик, у меня прост спортс на ласт месте в списке приоритетов, поэтому нпс вроде тебя приходится покорно ждать моего ответа, что похвально. забавно ещё наблюдать как ты культивируешь все, что я пишу и выдаешь за собственные мысли (копирайтером походу на досуге подрабатываешь). ещё и продолжаешь строить гигачада какого-то, упоминая мальчиков и девочек всяких. тебе литерали в телегу инвайт дали несколько минут назад и ты задоджил, опираясь на то, что все высказал в пределах правил этого сурса. ты уж определись наконец, а то продолжаешь все глубже и глубже себя закапывать. лан, на самом деле весь твой ресурс уже явно исчерпан, даю те ещё один шанс проявить себя (считай это авансом), а то пока диалог не оправдывает моих надежд.
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
Комментарий удален модератором
минут десять сидел накидывал текст чтобы казаться супер умным? конечно дефаю Реал, для этого сюда и пришёл, чтобы общаться с собратьями болеющими за Реал. да вот только пшики попадаются разные, вроде тебя, пытающиеся из себя по максимуму интеллекта выдать. Про ВК и Стетхема ты конечно сильно выдал, но только меня в этой соцсети для плачущих мальчиков, которых рано или поздно бросили девочки никогда не было, и не будет. уверен ты там зависаешь не меньше чем на спортсе).
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
ты на фул серьёзе будешь мне выписывать за манеры общения на спортсе??? ну красавчик бро) про правила спортса чет пишет ещё, которые ему якобы не дадут выразить мысль. ну так черкани телегу свою мне прям ща) может быть пообещаю не доксить тебя для всего спортса, если проявишь себя xddd
не вижу смысла выводить развлекуху из спортса в личную жизнь, так что увы, обойдешься без телеги.
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Ответ RM
Всё-таки люди относящиеся к Барселоне, так часто смотрят матчи Реала, аж приятно)
Комментарий удален модератором
Ответ Артём Поддубный
Комментарий удален модератором
ты на фул серьёзе будешь мне выписывать за манеры общения на спортсе??? ну красавчик бро) про правила спортса чет пишет ещё, которые ему якобы не дадут выразить мысль. ну так черкани телегу свою мне прям ща) может быть пообещаю не доксить тебя для всего спортса, если проявишь себя xddd
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
че нибудь поинтереснее будет или ты ретируешься ввиду того, что не вывозишь диалог? можешь ещё поспамить эмодзи, если не хватает словарного запаса для дискуссий аяйяй)
спортс не пропустит словарный запас, которого ты заслуживаешь, дорогуша, поэтому наслаждайся эмодзи.
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
че нибудь поинтереснее будет или ты ретируешься ввиду того, что не вывозишь диалог? можешь ещё поспамить эмодзи, если не хватает словарного запаса для дискуссий аяйяй)
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий удален модератором
как там твои успехи в поиске необходимой информации по термин бтв? или у тя не грузит поисковик?
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий удален модератором
че нибудь поинтереснее будет или ты ретируешься ввиду того, что не вывозишь диалог? можешь ещё поспамить эмодзи, если не хватает словарного запаса для дискуссий аяйяй)
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
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Ответ Артём Поддубный
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