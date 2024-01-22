Хави про ошибки судей: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса»
Хави вспомнил, в каких играх судьи были несправедливы по отношению к «Барселоне».
«Я помню пенальти в игре с «Хетафе» [который не был назначен], нашумевший эпизод с Рафиньей [в штрафной] в игре с «Райо», [отмененный] гол Феликса «Гранаде».
У нас было бы на шесть очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам приходится сталкиваться с такими ситуациями на 94-й минуте.
Но надо продолжать работать. Таков путь», – заявил главный тренер «Барселоны».
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Любая команда может выйти и заявить вот тут, тут и тут нас засудили, но никто почему то не выходит и не говорит, что им левый пенальти дали, или фолы проглядели. Надоело жалобы после каждой игры читать и это я вообще про весь футбол, а не только про Хави.