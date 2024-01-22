Хави про ошибки судей: «У «Барсы» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания. Помню пенальти с «Хетафе», эпизод с Рафиньей, отмененный гол Феликса»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига судьи Райо Вальекано Гранада Рафинья Диас Жоау Феликс Футбол

Хави вспомнил, в каких играх судьи были несправедливы по отношению к «Барселоне».

«Я помню пенальти в игре с «Хетафе» [который не был назначен], нашумевший эпизод с Рафиньей [в штрафной] в игре с «Райо», [отмененный] гол Феликса «Гранаде».

У нас было бы на шесть очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам приходится сталкиваться с такими ситуациями на 94-й минуте.

Но надо продолжать работать. Таков путь», – заявил главный тренер «Барселоны».

Хави о судействе матча «Реала»: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели»

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32 комментария
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Надо Хави и Хага поменять местами ради эксперимента. Кто быстрее сойдёт с ума
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Хави будет говорить про отменённый гол Феликса, но промолчит про засчитанный гол Феррана после намеренной агрессии от Феликса в атаке в том же матче
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Ответ kaka10
Надо Хави и Хага поменять местами ради эксперимента. Кто быстрее сойдёт с ума
болельщики
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Защиты нет, игра в атаке на троечку, а виноваты судьи. Ясно.
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Интересно, а насколько больше было бы очков у Барселоны, если бы у них был нормальный тренер?
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Почему Чави вечно ноет. Нет у него игры. Есть ли среди тренеров такие ещё плаксы, сразу и не вспомнить.
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Что-то пучеглазик разговорился. После победы над Бетисом, видать снова поверил, что команда на полпути к абсолютному величию.
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Ответ Человек1991
Истинная честная Таблица Чемпионата Испании без под и за суживаний: Барселона 50 очков , Реал 30-35 максимум.
Так толсто, что даже тонко)
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Если уж говоришь про судейские ошибки, то давай и те что на пользу Барсы были перечисли там список тоже не короткий.
Любая команда может выйти и заявить вот тут, тут и тут нас засудили, но никто почему то не выходит и не говорит, что им левый пенальти дали, или фолы проглядели. Надоело жалобы после каждой игры читать и это я вообще про весь футбол, а не только про Хави.
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Как же трясет сливочных и просто хейтеров :D
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Как же жалок Хави. Вот так меркнет слава великих игроков. Блин, такую чушь несёт, как тренер. Хорошо, что я его лично не знаю.Там наверняка мерзкий человек скрывается. А ведь притворялся хорошим человеком. А на деле воплощение зла. Просто свою задницу прикрывает, как и остальные официальные лица бчк. Разочарован. Надеюсь, что Иньеста и Пуйоль не такие.
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Комментарий удален пользователем
Эти комментарии лишние. Надо просто работать и еще раз работать. Общественность молчать не будет, если будут подобные грязные матчи. Всем всё возвратится бумерангом.
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Про таких людей обычно говорят - мелочный и неприятный
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, а насколько больше было бы очков у Барселоны, если бы у них был нормальный тренер?
На 6 очков
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Ой, а давайте вспомним сколько решений было в пользу Барселоны, судейство правда не очень, но в обе стороны.
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Что он несëт? Он искренне думает, что все спорные эпизоды возникали только в пользу соперников бчк? Это насколько же незамутнëнный разум и непредвзятый взгляд у этого гения! )
+6
-6
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