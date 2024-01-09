Тедеско о «Спартаке» в РПЛ: «Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть. Нынешний состав может справиться с любым соперником»

Доменико Тедеско высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России.

После 18 туров московский клуб занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 30 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

– После вас никто не добивался даже серебра – был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать « », чтобы выиграть РПЛ?

– Думаю, что с той командой, которая сейчас есть, «Спартак» может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], и забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

– То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

– Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом. Особенно трудно против таких соперников, как « » или «Ахмат».

В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось – пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить, – сказал главный тренер сборной .

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые заняли 2-е место в сезоне-2020/21.

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