Тедеско о «Спартаке» в РПЛ: «Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть. Нынешний состав может справиться с любым соперником»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Ахмат Урал Квинси Промес Александр Соболев Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Доменико Тедеско высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России.

После 18 туров московский клуб занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 30 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов. 

– После вас никто не добивался даже серебра – был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?

– Думаю, что с той командой, которая сейчас есть, «Спартак» может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

– То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

– Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом. Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат».

В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось – пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить, – сказал главный тренер сборной Бельгии

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые заняли 2-е место в сезоне-2020/21.

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13 комментариев
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Нынешний состав может справиться с любым соперником. И любой соперник может справиться с нынешним составом.
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Промес и соболев вдвоём забили меньше, чем Кассьера.
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Хороший специалист. Честно работал.
Только его высказывание о России после событий 24 февраля 2022 года подпортило к нему отношение.
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Какой состав ? Половине место в первой лиге, а одному вообще в тюрьме
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Ответ Леонид Вилькин
А почему бы Тедеско когда-нибудь не вернуться в Спартак вновь за 1 местом?Ведь для этого все есть....))
"А почему бы Тедеско когда-нибудь не вернуться в Спартак вновь за 1 местом?"

Что значит "вновь за 1-м местом"?? Где-то хитро улыбнулся некий Массимо Каррера...
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с чего бы эти комментарии? Будь он в Лейпциге были бы они?
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На словах возможно все что угодно
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