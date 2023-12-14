Головин – лучший игрок России в 2023 году по версии тренеров из Мир РПЛ
Тренеры клубов Мир РПЛ признали Александра Головина лучшим игроком России.
В ходе опроса, организованного «Спорт-Экспрессом», полузащитник «Монако» набрал наибольшее число голосов, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента.
8 специалистов поставили его на первое место, по 2 – на второе и третье, один – на четвертое. Суммарно Головин набрал 56 очков.
Вторым стал Джон Кордоба из «Краснодара» (22 балла), третьим – Вендел из «Зенита» (19).
Также в топ-10 вошли Малком (экс-«Зенит», 18), Эдуард Сперцян («Краснодар», 17), Максим Глушенков («Локомотив», 10), Матео Кассьерра («Зенит», 10), Диего Лаксальт («Динамо», 9), Квинси Промес («Спартак», 8), Константин Тюкавин («Динамо», 7).
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