Головин – лучший игрок России в 2023 году по версии тренеров из Мир РПЛ

Тренеры клубов Мир РПЛ признали Александра Головина лучшим игроком России.

В ходе опроса, организованного « », полузащитник « » набрал наибольшее число голосов, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента.

8 специалистов поставили его на первое место, по 2 – на второе и третье, один – на четвертое. Суммарно Головин набрал 56 очков.

Вторым стал из « » (22 балла), третьим – Вендел из « » (19).

Также в топ-10 вошли Малком (экс-«Зенит», 18), Эдуард Сперцян («Краснодар», 17), Максим Глушенков («Локомотив», 10), Матео Кассьерра («Зенит», 10), Диего Лаксальт («Динамо», 9), Квинси Промес («Спартак», 8), Константин Тюкавин («Динамо», 7).

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