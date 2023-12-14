Головин – лучший игрок России в 2023 году по версии тренеров из Мир РПЛ

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Тренеры клубов Мир РПЛ признали Александра Головина лучшим игроком России.

В ходе опроса, организованного «Спорт-Экспрессом», полузащитник «Монако» набрал наибольшее число голосов, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента.

8 специалистов поставили его на первое место, по 2 – на второе и третье, один – на четвертое. Суммарно Головин набрал 56 очков.

Вторым стал Джон Кордоба из «Краснодара» (22 балла), третьим – Вендел из «Зенита» (19).

Также в топ-10 вошли Малком (экс-«Зенит», 18), Эдуард Сперцян («Краснодар», 17), Максим Глушенков («Локомотив», 10), Матео Кассьерра («Зенит», 10), Диего Лаксальт («Динамо», 9), Квинси Промес («Спартак», 8), Константин Тюкавин («Динамо», 7).

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15 комментариев
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Что за идиотский список? Или все эти перечисленные взяли российское гражданство? Или незаметно для меня Монако присоединили к России?
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Ну раз такая пьянка пошла, то где Хвича, Тьяго Силва и Гус Тиль?))
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Ответ Pok_Toholo
Прав был Слуцкий ещё в 2016 году перед Евро: "Потолок для Головина? Его нет. Он может вырасти в игрока топ-уровня". И как же хаяли Лёню за то что взял игрока на Евро, кричали что он никакой, и едет ради продвижения
Справедливости ради, в 2016 году Головин был сыроват. Но Слуцкий молодец, разглядел потенциал
+7
-2
+5
Прав был Слуцкий ещё в 2016 году перед Евро: "Потолок для Головина? Его нет. Он может вырасти в игрока топ-уровня".
И как же хаяли Лёню за то что взял игрока на Евро, кричали что он никакой, и едет ради продвижения
+11
-8
+3
Какой-то странный рейтинг. Если лучший игрок России, то при чём тут Кордоба, Вендел и прочие легионеры. Если лучший игрок чемпионата России, то откуда тут Головин?
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Справедливости ради, в 2016 году Головин был сыроват. Но Слуцкий молодец, разглядел потенциал
Причем оказалось что связка Головин - Нойштедтер едва ли не самая надёжная в центре поля. Как только вышли Глушаков с Мамаем так сразу получили от Уэльса трёшку
+7
-4
+3
Плохо, что всего три россиянина в топ-10 лучших игроков России.
+2
0
+2
Головин наверняка и в символическую сборную лиги1 войдёт, игра Монако сейчас полностью идёт через Головина, кто смотрит матчи Монако знает о чём я. Тем более Монако идёт в зоне лч, а Головин в этом сезоне почти в каждом матче играет 90 минут, и проносит огромную пользу монегаскам
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А Малком не загасил паспорт? Если нет, то только эти можно объяснить его присутствие в списке🤔
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Ответ Тухель
Что за идиотский список? Или все эти перечисленные взяли российское гражданство? Или незаметно для меня Монако присоединили к России?
Это СЭ тупит. Раньше эта премия присуждалась только игрокам из РПЛ и никакие россияне, играющие в Европе туда не входили. А вот легионеры из РПЛ всегда были в этой премии, т.к. они же играют в России. Думаю, что СЭ сами запутались и убили премию, сделав из неё что-то странное.
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Ну по такой логике тогда уж Хвича.
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Ответ NOOhr
Так он же грузин или нет?
Так и Кордоба с Венделом не русские) список вообще не понятно по какому принципу сформирован и русские за границей и иностранцы из рпл в куче
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Ответ Autumn rain
Какой-то странный рейтинг. Если лучший игрок России, то при чём тут Кордоба, Вендел и прочие легионеры. Если лучший игрок чемпионата России, то откуда тут Головин?
Видимо, по принципу "А пусть будет!"😂
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