Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты
Будущее нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема остается неопределенным.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, скоро состоятся новые встречи, в рамках которых обсудят будущее 36-летнего форварда. Его отношения с «Аль-Иттихадом» остаются напряженными.
Руководство саудовской лиги по-прежнему хочет, чтобы Бензема остался в чемпионате, даже если для этого потребуется его переход в другой клуб.
Возвращение Карима в Европу возможно только при огромном снижении зарплаты.
Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».
Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.
На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны