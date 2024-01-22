Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты

Будущее нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема остается неопределенным.

Как пишет журналист , скоро состоятся новые встречи, в рамках которых обсудят будущее 36-летнего форварда. Его отношения с « » остаются напряженными.

Руководство саудовской лиги по-прежнему хочет, чтобы Бензема остался в чемпионате, даже если для этого потребуется его переход в другой клуб.

Возвращение Карима в Европу возможно только при огромном снижении зарплаты.

Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».

Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.

На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны