Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты

Теги Карим Бензема возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Будущее нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема остается неопределенным.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, скоро состоятся новые встречи, в рамках которых обсудят будущее 36-летнего форварда. Его отношения с «Аль-Иттихадом» остаются напряженными.

Руководство саудовской лиги по-прежнему хочет, чтобы Бензема остался в чемпионате, даже если для этого потребуется его переход в другой клуб.

Возвращение Карима в Европу возможно только при огромном снижении зарплаты.

Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».

Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.

На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны

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15 комментариев
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То есть это первенство верблюдов настолько ручное, что никому особо и нет дела, в каком конкретно Аль играет отдельно взятый имиджевый игрок
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Вообще от Бензема такое поведение самое болезненное для саудов: мусульманин, мировая звезда, обладатель золотого мяча - идеальный посол продвижения саудовского футбола, а он им такую свинью подкладывает (от мусульманина особенно не ожидаешь свиньи)
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+8
Ответ Ебздрогыч
Вообще от Бензема такое поведение самое болезненное для саудов: мусульманин, мировая звезда, обладатель золотого мяча - идеальный посол продвижения саудовского футбола, а он им такую свинью подкладывает (от мусульманина особенно не ожидаешь свиньи)
Им Салах идеально подойдёт для этого. Ливерпулю принесут много золота в ближайшее время.
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Нужно в пару к Роналду, вернуть старую связку.
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Бензема теперь переходящее красное знамя
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12+5 за 20 матчей, и они что-то еще воняют?
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а сколько восторженных слов сказано..прошло полгода.
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Че творит Бензема. Странный тип.
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Ответ pashko
То есть это первенство верблюдов настолько ручное, что никому особо и нет дела, в каком конкретно Аль играет отдельно взятый имиджевый игрок
так там деньги на трансферы государство выделяет
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Ответ pashko
То есть это первенство верблюдов настолько ручное, что никому особо и нет дела, в каком конкретно Аль играет отдельно взятый имиджевый игрок
Прочитал бы как устроено финансирование, но лучше пукнуть в комментах
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Ответ Мемовед Анализбеков
Нужно в пару к Роналду, вернуть старую связку.
К Кришу летом поедет КДБ или Гризманн. Это конечно не 37 летний Суарес, но тоже ничего
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Ответ Ебздрогыч
Вообще от Бензема такое поведение самое болезненное для саудов: мусульманин, мировая звезда, обладатель золотого мяча - идеальный посол продвижения саудовского футбола, а он им такую свинью подкладывает (от мусульманина особенно не ожидаешь свиньи)
даже за реал, который с христианским крестом на эмблеме, такого не позволял себе, а тут что-то не нравится
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