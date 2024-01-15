Саудовцы не хотят отпускать Бензема зимой. Слухи об «МЮ» опровергли, «Челси» тоже не предпринимал никаких шагов

Саудовцы не хотят отпускать Карима Бензема зимой.

Ранее стало известно, что 36-летний французский форвард был отстранен от сборов с « ». Его окружение утверждает, что не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии».

По данным журналиста Бена Джейкобса, уход Бензема в другой клуб в январе маловероятен.

Руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить бывшего футболиста « » как часть проекта Суперлиги.

Слухи о возможном переходе Бензема в « » опровергаются. « » тоже не предпринимал никаких шагов.

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».

Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят сбежать из Саудовской Аравии. Они и правда уйдут?