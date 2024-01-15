Саудовцы не хотят отпускать Бензема зимой. Слухи об «МЮ» опровергли, «Челси» тоже не предпринимал никаких шагов
Саудовцы не хотят отпускать Карима Бензема зимой.
Ранее стало известно, что 36-летний французский форвард был отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что Карим не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии».
По данным журналиста Бена Джейкобса, уход Бензема в другой клуб в январе маловероятен.
Руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить бывшего футболиста «Реала» как часть проекта Суперлиги.
Слухи о возможном переходе Бензема в «МЮ» опровергаются. «Челси» тоже не предпринимал никаких шагов.
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».
Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят сбежать из Саудовской Аравии. Они и правда уйдут?