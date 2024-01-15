Саудовцы не хотят отпускать Бензема зимой. Слухи об «МЮ» опровергли, «Челси» тоже не предпринимал никаких шагов

Теги Карим Бензема Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Саудовцы не хотят отпускать Карима Бензема зимой.

Ранее стало известно, что 36-летний французский форвард был отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что Карим не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии».

По данным журналиста Бена Джейкобса, уход Бензема в другой клуб в январе маловероятен.

Руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить бывшего футболиста «Реала» как часть проекта Суперлиги.

Слухи о возможном переходе Бензема в «МЮ» опровергаются. «Челси» тоже не предпринимал никаких шагов.

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».

Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят сбежать из Саудовской Аравии. Они и правда уйдут?

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25 комментариев
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Да понятно, что это лишь красивая сказка. Ибо зачем арабам отпускать своих звёзд в АПЛ в аренду? А на полноценный трансфер того же Бензема точно не решится никто.
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Ответ red hikkikomori
Никому не нужен старый токс
поэтому леганес и за океаном))
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Сдадут в аренду в аутсайдера лиги чисто по фану
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А на самом деле было бы интересно посмотреть на Карима в АПЛ, да даже в таком возрасте он смотрелся бы весьма неплохо, в Юнайтед так точно. Он хотя бы и сам может опуститься и протащить мяч вперед.
+5
-2
+3
Ответ Aleksey Dolmatov
Может как раз и в этом дело - в Реале всем все доказал, а тут приехал на каникулы с огромным контрактом (как он себе это представлял). Вот и возник конфликт интересов так называемый: Бенз приехал отдыхать, а саудиты хотели игрока мирового уровня у себя в чемпионате видеть
Возможно и правда. Но у Карима не сказать, что уж прям ужасная статистика. Вполне добротная, по меркам их чемпионата можно сказать, что и топ. В СМИ проскакивали новости о том, что у них с главным тренером какие-то терки. Возможно на почве этого конфликта он и хочет покинуть команду.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Казалось уж кому-кому, а Бензема там должно быть вполне комфортно жить. Интересно, что такого случилось ? Если дело только в критике его игры, то думаю за такие деньги можно и потерпеть или вообще играть получше
Сомневаюсь, что дело там только в критике. Карим почти 9 своих лет в Мадриде получал такую огромную порцию критики, что по сравнению с тем, что происходит с ним в Аравии - цветочки.
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Ответ gukmamop
Сдадут в аренду в аутсайдера лиги чисто по фану
он не согласится и че?
+3
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Ответ vfhmsqqp7v
В Реал Мадрид
Зачем он там нужен? Без него команда прекрасна.
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пора возвращаться в Лион
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Казалось уж кому-кому, а Бензема там должно быть вполне комфортно жить. Интересно, что такого случилось ? Если дело только в критике его игры, то думаю за такие деньги можно и потерпеть или вообще играть получше
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Уже ясно, что практически все бывшие топ-игроки переходят в чемпионат СА для завершения карьеры за большие деньги, и не собираются там рвать жилы, ну, только один португалец7 решил ещё улучшить свою статистику, а Бензема там на чиле)
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В Арсенал срочно !
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Рофл лига всё же
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Ответ corazn blanco
Сомневаюсь, что дело там только в критике. Карим почти 9 своих лет в Мадриде получал такую огромную порцию критики, что по сравнению с тем, что происходит с ним в Аравии - цветочки.
Помню ещё осенью выходило видео, как они всей командой Аль-Иттихада в автобусе поздравляли Бензема, а на том совсем лица не было. Очень странная история
+1
-1
0
Ответ corazn blanco
Сомневаюсь, что дело там только в критике. Карим почти 9 своих лет в Мадриде получал такую огромную порцию критики, что по сравнению с тем, что происходит с ним в Аравии - цветочки.
Может как раз и в этом дело - в Реале всем все доказал, а тут приехал на каникулы с огромным контрактом (как он себе это представлял). Вот и возник конфликт интересов так называемый: Бенз приехал отдыхать, а саудиты хотели игрока мирового уровня у себя в чемпионате видеть
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0
0
В Реал Мадрид
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0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Казалось уж кому-кому, а Бензема там должно быть вполне комфортно жить. Интересно, что такого случилось ? Если дело только в критике его игры, то думаю за такие деньги можно и потерпеть или вообще играть получше
я думаю что Бензема и так богат и понял что не деньги главное.. он просто за столько лет привык находится в одном месте и играть на высочайшем уровне что видимо не видит особого смысла и мотивации играть просто за денежки перед пустыми трибунами в мёртвой лиге
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Ответ rigobersong
Конечно не хотят уже всем зарплаты выдали, если сбегут спустя полгода будут выглядеть еще большими клоунами, чем сейчас с саранчой на трибунах:))
даже саранча уже научилась говорить: "Месси, Месси"
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Ответ Капибарбер
даже саранча уже научилась говорить: "Месси, Месси"
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