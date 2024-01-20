«Аль-Иттихад» в ярости из-за опоздания Бензема на 17 дней. Боссы клуба и тренер встретятся с Каримом, чтобы обсудить его будущее

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Иттихад» в ярости из-за опоздания Карима Бензема на 17 дней.

Ранее стало известно, что 36-летний французский форвард был отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что Карим не прибыл в клуб вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Ожидалось, что Бензема вернется в расположение клуба 2 января, однако экс-футболист «Реала» опоздал на 17 дней. По словам источника, клуб «в ярости из-за произошедшего».

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP, руководители «Аль-Иттихада» и тренер Марсело Гальярдо встретятся с Каримом, чтобы обсудить его будущее в команде.

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».

Бензема забил 9 голов и сделал 5 голевых передач в 15 матчах лиги. Его подробная статистика – здесь.

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42 комментария
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Попробуйте куда-нибудь "опоздать" на 17 дней ))))
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пробки
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ну так-то это явно нарушение контракта. на 17 дней.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А может Дешам правильно сделал,высиавив этого из сборной? Походу как человек Карим то ещё.
Это было понятно еще после ситуации с Вальбуэна, не могу представить, чтобы в подобном даже косвенно мог быть замешан условный Канте или Гризманн
+32
-4
+28
А может Дешам правильно сделал,высиавив этого из сборной? Походу как человек Карим то ещё.
+36
-10
+26
пусть это может и не очень серьезная лига, но ты получаешь космический контракт и вот так вот настолько непрофессионально и неуважительно относишься к нему. Просто говорит не очень хорошо в целом о человеке. Особенно когда смотришь как свой контракт там отрабатывает Роналду.
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Ответ Anya Belova
Попробуйте куда-нибудь "опоздать" на 17 дней ))))
- Вы опоздали на 17 дней, что вы скажете в свое оправдание?
- Кому должен - всем прощаю
- Полностью оправдан!
+16
-4
+12
Его окружение утверждает, что Карим не прибыл в клуб вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Главный тренер и президент читают СМС от Карима:
https://www.youtube.com/watch?v=kbEwt7QSEjQ
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Нормуль. Чувак опоздал на 17...дней!!! Ахахахаха!!!!!!
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Забыл часы перевести
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Ответ Мохнатый55
Наверное, Бензема так и сказал - извините за опоздание...
"Ну и что с тобой делать, бородач?"
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Главное, чтобы не на встречу в посольство позвали, если вы понимаете о чём я;))
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+4
Вот вам и "профессионалы". То Хендерсон, то Карим. Сравните с Роналду и станет понятно, почему один даже почти в 40 топ, а другие заканчивают в 33-35
+6
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+4
Арабы не хотят допускать прецедент расслабленного отношения к своему чемпионату. И правильно, потому как нечего!
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Ответ Капибарбер
В пустыне можно на месяц забить на клуб и тебе ничего не будет, удивительная лига)
Аргентинский симулянт в псг так делал и ничего
+4
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Ответ Anya Belova
Попробуйте куда-нибудь "опоздать" на 17 дней ))))
Да, фраза "положил большой и толстый" явно описывает ситуацию гораздо точнее ))
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Ответ jwbmwbqvih
Так ведь реально циклон был. Даже у нас по новостям было.
Был. Но 15 числа... и рейсы перенесли на 17-18 из-за этого. А должен был приехать 2 числа... То есть на начало шторма уже было опоздание почти в две недели)
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Ответ Валера, уходи!!!
Забыл часы перевести
Перевести юлианский календарь на григорианский
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Он же на острове застрял. Оправдан!
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Ну задержался немного.
Понять и простить.
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Наверное, Бензема так и сказал - извините за опоздание...
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Так ведь реально циклон был. Даже у нас по новостям было.
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Ответ Artuom Batishev
Был. Но 15 числа... и рейсы перенесли на 17-18 из-за этого. А должен был приехать 2 числа... То есть на начало шторма уже было опоздание почти в две недели)
Понял. Совсем другое дело тогда)
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Ответ MustangGT
Да, но из-за одного игрока проигрывать финал? Так себе решение, одну игру мог бы и потерпеть.
Вы умеете заглядывать в альтернативное будущее, раз уверенны что Бенз сыграл бы сильно в финале?)
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А Карим-то с характером парень
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Может больничный открыл?
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думаю у Карима просто какие-то видеоролики есть в запасе .
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Погодные условия. Я вот из Казани 17 января летел,самолёт задержали на 4,5 часа. А на Маврикии циклоны вообще жксть,наверное.
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после нового года плохая видимость просто была
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Хандра напала.. не ругайтесь)
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