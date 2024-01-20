«Аль-Иттихад» в ярости из-за опоздания Бензема на 17 дней. Боссы клуба и тренер встретятся с Каримом, чтобы обсудить его будущее
«Аль-Иттихад» в ярости из-за опоздания Карима Бензема на 17 дней.
Ранее стало известно, что 36-летний французский форвард был отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что Карим не прибыл в клуб вовремя «из-за циклона на Маврикии».
Ожидалось, что Бензема вернется в расположение клуба 2 января, однако экс-футболист «Реала» опоздал на 17 дней. По словам источника, клуб «в ярости из-за произошедшего».
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP, руководители «Аль-Иттихада» и тренер Марсело Гальярдо встретятся с Каримом, чтобы обсудить его будущее в команде.
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. «Аль-Иттихад» сыграет на выезде с «Аль-Таи».
Бензема забил 9 голов и сделал 5 голевых передач в 15 матчах лиги. Его подробная статистика – здесь.
- Кому должен - всем прощаю
- Полностью оправдан!
Главный тренер и президент читают СМС от Карима:
https://www.youtube.com/watch?v=kbEwt7QSEjQ
Понять и простить.