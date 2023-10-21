«Аль-Иттифак» готов предложить Лингарду предварительный контракт на 2024 год. Джеррард хочет подписать Джесси
«Аль-Иттифак» готов предложить Джесси Лингарду предварительный контракт.
По данным Фабрицио Романо, речь о контракте на 2024 год, поскольку состав саудовского клуба будет полностью укомплектован до января.
Главный тренер команды Стивен Джеррард хочет подписать Лингарда. Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум тоже настаивают на трансфере.
Лингард примет окончательное решение в ближайшее время.
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