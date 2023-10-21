«Аль-Иттифак» готов предложить Лингарду предварительный контракт на 2024 год. Джеррард хочет подписать Джесси

Теги Стивен Джеррард премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джорджиньо Вейналдум Джордан Хендерсон Аль-Иттихад Джидда Джесси Лингард Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Иттифак» готов предложить Джесси Лингарду предварительный контракт.

По данным Фабрицио Романо, речь о контракте на 2024 год, поскольку состав саудовского клуба будет полностью укомплектован до января.

Главный тренер команды Стивен Джеррард хочет подписать Лингарда. Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум тоже настаивают на трансфере.

Лингард примет окончательное решение в ближайшее время.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий