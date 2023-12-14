«Аль-Иттихад» предлагает Алабе 20 млн евро в год. Защитник не планирует покидать «Реал», Анчелотти считает его ключевым игроком

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Давид Алаба Аль-Иттихад Джидда деньги Футбол

Давид Алаба интересен «Аль-Иттихаду».

По информации Relevo, в конце лета саудовский клуб, за который сейчас выступает Карим Бензема, сделал Алабе предложение на сумму около 20 миллионов евро за сезон.

На данный момент австрийский защитник не планирует покидать «Реал», поскольку хочет продолжать играть на топ-уровне. Кроме того, Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды.

Однако австриец не отклонил предложение «Аль-Иттихада» – он сможет принять его в любое время, поскольку саудовский клуб не установил срок его действия.

Соглашение Алабы с «Реалом» действует до лета 2026 года. Статистика 31-летнего защитника доступна здесь.

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14 комментариев
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Ответ Владимир Владимирович
Алаба и так 20 лямов зарабатывает в Реале, если не ошибаюсь
Это сумма по контракту. В контракте всегда указывают полную сумму с входящими туда налогами.
По факту на руки он за вычетом налогов получает в районе 11-12 миллионов евро. А в Саудовской Аравии вроде как у клубов принято платить налоги за звёзд из мирового футбола и в итоге платят на руки столько, сколько предлагают изначально.
Так что разница довольно существенной будет.
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Алаба очень неплох (а его передачи - шедевр), но только с Рюдигером. Их связку с Милитао постоянно наказывали.
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Алаба и так 20 лямов зарабатывает в Реале, если не ошибаюсь
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Сохранять в любом случае! Универсал, один из ключевых защитников клуба!
Надеемся, что останется!
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в последнее время не в форме, благо Рюди выручает
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Сууу
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Заберите его, пожалуйста.С такой его игрой в ЛЧ и ЛЛ далеко не уедешь
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Ответ Владимир Владимирович
Алаба и так 20 лямов зарабатывает в Реале, если не ошибаюсь
50 % Налоги в Испании
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Ответ Eden Hazard
Алабе, Алабу, Алабы. Разве фамилия Алаба склоняется так мощно?) не, ну разок в разговоре наверное можно, но вот так сразу аж глаза режет. Нельзя так с Алабой, это не деревня😁
Алабама
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Ответ Eden Hazard
Алабе, Алабу, Алабы. Разве фамилия Алаба склоняется так мощно?) не, ну разок в разговоре наверное можно, но вот так сразу аж глаза режет. Нельзя так с Алабой, это не деревня😁
Почему нет?
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