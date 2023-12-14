«Аль-Иттихад» предлагает Алабе 20 млн евро в год. Защитник не планирует покидать «Реал», Анчелотти считает его ключевым игроком
Давид Алаба интересен «Аль-Иттихаду».
По информации Relevo, в конце лета саудовский клуб, за который сейчас выступает Карим Бензема, сделал Алабе предложение на сумму около 20 миллионов евро за сезон.
На данный момент австрийский защитник не планирует покидать «Реал», поскольку хочет продолжать играть на топ-уровне. Кроме того, Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды.
Однако австриец не отклонил предложение «Аль-Иттихада» – он сможет принять его в любое время, поскольку саудовский клуб не установил срок его действия.
Соглашение Алабы с «Реалом» действует до лета 2026 года. Статистика 31-летнего защитника доступна здесь.
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По факту на руки он за вычетом налогов получает в районе 11-12 миллионов евро. А в Саудовской Аравии вроде как у клубов принято платить налоги за звёзд из мирового футбола и в итоге платят на руки столько, сколько предлагают изначально.
Так что разница довольно существенной будет.
Надеемся, что останется!