«Аль-Иттихад» предлагает Алабе 20 млн евро в год. Защитник не планирует покидать «Реал», Анчелотти считает его ключевым игроком

Давид Алаба интересен «Аль-Иттихаду».

По информации Relevo, в конце лета саудовский клуб, за который сейчас выступает , сделал Алабе предложение на сумму около 20 миллионов евро за сезон.

На данный момент австрийский защитник не планирует покидать «Реал», поскольку хочет продолжать играть на топ-уровне. Кроме того, считает Алабу одним из ключевых игроков команды.

Однако австриец не отклонил предложение « » – он сможет принять его в любое время, поскольку саудовский клуб не установил срок его действия.

Соглашение Алабы с « » действует до лета 2026 года. Статистика 31-летнего защитника доступна здесь.

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