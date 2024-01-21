Юрген Клопп: «Я не гений – просто ищу лучшие решения. Против «Ливерпуля» никто не хочет играть»

Юрген Клопп заявил, что не считает себя гением, и высказался о «Ливерпуле».

« » лидирует в таблице , отрыв от «Манчестер Сити» – 2 очка. «Арсенал» и «Астон Вилла», которые провели на матч больше, тоже отстают от команды на 2 балла.

«Я не гений.

Не могу сказать, что случится через четыре месяца. Я просто стараюсь найти лучшие решения и идеи. Иногда это работает, иногда что-то меняется. Но относительно нынешней команды у меня очень быстро возникло хорошее ощущение. Посмотрим, сработает ли все это. Нужно двигаться в правильном направлении.

Люди считают, что это означает, что мы можем стать чемпионами. Пока дело не в этом, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть. Нам еще предстоит сделать большие шаги, но все идет в правильном направлении», – сказал тренер «Ливерпуля».