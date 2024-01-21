Юрген Клопп: «Я не гений – просто ищу лучшие решения. Против «Ливерпуля» никто не хочет играть»
Юрген Клопп заявил, что не считает себя гением, и высказался о «Ливерпуле».
«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, отрыв от «Манчестер Сити» – 2 очка. «Арсенал» и «Астон Вилла», которые провели на матч больше, тоже отстают от команды Клоппа на 2 балла.
«Я не гений.
Не могу сказать, что случится через четыре месяца. Я просто стараюсь найти лучшие решения и идеи. Иногда это работает, иногда что-то меняется. Но относительно нынешней команды у меня очень быстро возникло хорошее ощущение. Посмотрим, сработает ли все это. Нужно двигаться в правильном направлении.
Люди считают, что это означает, что мы можем стать чемпионами. Пока дело не в этом, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть. Нам еще предстоит сделать большие шаги, но все идет в правильном направлении», – сказал тренер «Ливерпуля».
Пеп, Клопп, Анчелотти, Липпи, Дель Боске, Маур, Сакки, Капелло, Хитцфельд, Фергюсон. Так, просто список набросал. Без какого-либо порядка)
Я тренер.
Обыкновенный тренер.
Таких хоть пруд пруди.
Мы понимаем друг друга.
Чего притворяться?
И не надо хмуриться!
Живы-здоровы и слава Богу!
©
Второй тренер поколения - я не гений
Взрослые люди всегда будут умнее 20-летних, а особенно 38-летних подростков