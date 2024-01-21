Юрген Клопп: «Я не гений – просто ищу лучшие решения. Против «Ливерпуля» никто не хочет играть»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп заявил, что не считает себя гением, и высказался о «Ливерпуле».

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, отрыв от «Манчестер Сити» – 2 очка. «Арсенал» и «Астон Вилла», которые провели на матч больше, тоже отстают от команды Клоппа на 2 балла.

«Я не гений.

Не могу сказать, что случится через четыре месяца. Я просто стараюсь найти лучшие решения и идеи. Иногда это работает, иногда что-то меняется. Но относительно нынешней команды у меня очень быстро возникло хорошее ощущение. Посмотрим, сработает ли все это. Нужно двигаться в правильном направлении.

Люди считают, что это означает, что мы можем стать чемпионами. Пока дело не в этом, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть. Нам еще предстоит сделать большие шаги, но все идет в правильном направлении», – сказал тренер «Ливерпуля».

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59 комментариев
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Гений не гений, но один из двух-трех самых сильных тренеров на моей памяти (смотрю футбол больше сорока лет).
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Ответ KarLik
По мне, как раз-таки, Пеп, Клоп, Анчи- это гении
Анчи без денег на игроков не может решать большие задачи - это факт. Пеп - вопрос, он не был в такой ситуации никогда. А вот Клопп может, и в Боруссии и в Ливерпуле он это не раз доказывал.
+67
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+58
По мне, как раз-таки, Пеп, Клоп, Анчи- это гении
+29
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С миллирдными бюджетами легко быть топ тренером...А вот как Клопп поднимать некогда исторические клубы у которых сильнейший кризис на высокий уровень-мало кто сможет.
+25
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+22
Ответ Rocky Raccoon
Гений не гений, но один из двух-трех самых сильных тренеров на моей памяти (смотрю футбол больше сорока лет).
Согласен и подкупает своей простотой , да и финансов таких как у сити нет
+22
-4
+18
Ответ ta-tosha
Анчи без денег на игроков не может решать большие задачи - это факт. Пеп - вопрос, он не был в такой ситуации никогда. А вот Клопп может, и в Боруссии и в Ливерпуле он это не раз доказывал.
Анчелотти, у которого половина основного состава в лазарете и которому не покупают ни защитников ни нападающих - не может решать задачи😂😂😂
+12
-4
+8
Ответ AF007
Второй игрок поколения - я, я, я, ну посмотрите на меня, ну похлопайте мне!! Второй тренер поколения - я не гений Взрослые люди всегда будут умнее 20-летних, а особенно 38-летних подростков
Как ты умудрился приплести сюда «того самого подростка»? Как у вас, глориков, это получается?
+8
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+7
Ответ ta-tosha
Анчи без денег на игроков не может решать большие задачи - это факт. Пеп - вопрос, он не был в такой ситуации никогда. А вот Клопп может, и в Боруссии и в Ливерпуле он это не раз доказывал.
Какой команде Анчелоти тренировал, если сравнивать по бюджету с Ливерпулем и Боруссией, что он не достиг успеха? У Эвертона такой же бюджет как у Ливерпуля?
+8
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Ответ KarLik
По мне, как раз-таки, Пеп, Клоп, Анчи- это гении
Пеп бюджетник. Он может тренировать исключительно топов, да и с практически неограниченными деньгами. Но пепкаглорам не понять.
+14
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+5
Клопп от многих тренеров отличается со своей простотой, открытой душой, самое главное он невысомерен и с игроками общается дружественно. Поэтому игроки его любят и уважают.
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Журген опять скромничает. Ливеру очень повезло со связкой Клопп-Саллах, как и сити, со связкой Гвардиола-КДБ. просто у Жургена нет таких бюджетов, как у Пепки
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Ответ vladimir.kostrichko
С миллирдными бюджетами легко быть топ тренером...А вот как Клопп поднимать некогда исторические клубы у которых сильнейший кризис на высокий уровень-мало кто сможет.
Хочу тебя поправить. ...С миллирдными бюджетами... и продажными арбитрами...
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Ответ Любезный Коссутий
Журген опять скромничает. Ливеру очень повезло со связкой Клопп-Саллах, как и сити, со связкой Гвардиола-КДБ. просто у Жургена нет таких бюджетов, как у Пепки
Это не везение. Эдвардс профессионально купил просто перспективного игрока Салаха (хотя Юрген хотел Брандта), а потом уже сам Клопп профессионально вылепил из Мо суперзвезду мирового уровня. Как и из десятка других игроков и Боруссии, и Ливерпуля. Чего одни заштатные Гюндоган, Лева и Роббо стоят
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Скромничает Норбертович. Он самый настоящий гений в своей области.
+4
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+2
Ответ Rocky Raccoon
Гений не гений, но один из двух-трех самых сильных тренеров на моей памяти (смотрю футбол больше сорока лет).
Кстати, интересно составить рейтинг сильнейших тренеров за эти 40 лет)
Пеп, Клопп, Анчелотти, Липпи, Дель Боске, Маур, Сакки, Капелло, Хитцфельд, Фергюсон. Так, просто список набросал. Без какого-либо порядка)
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Ответ Kirkorofff
Взгляни на возраст всех этих игроков при Анчи. В команду зачастую приходили сбитые лётчики, бывшие до этого большими звёздами и Карло реанимировал их карьеры. Или делал звёзд из тех кто есть. Ну кто всерьёз воспринимал парня с Украины или бразильского пацана, когда они приходили в клуб? А ушли они с золотыми мячами. Милан не покупал топ звёзд на пике. Ну разве что Неста на ум приходит
Ну какой возраст? В Милане у Анчи был лучший вратарь мира, с отрывом лучшая четверка обороны мира, Шева, Индзаги, Гаттузо и Кака в прайме. И лавка на зависть всем. Вы о чем? Кресло лавку грел
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Ответ AF007
Второй игрок поколения - я, я, я, ну посмотрите на меня, ну похлопайте мне!! Второй тренер поколения - я не гений Взрослые люди всегда будут умнее 20-летних, а особенно 38-летних подростков
почему любителей маленьких пешеходов видно так издалека, вроде, же ничего плохого не сказал, а пахнет неприятно
+3
-2
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Я не гений! Это выше моих сил!
Я тренер.
Обыкновенный тренер.
Таких хоть пруд пруди.
Мы понимаем друг друга.
Чего притворяться?
И не надо хмуриться!
Живы-здоровы и слава Богу!
©
+2
-1
+1
Второй игрок поколения - я, я, я, ну посмотрите на меня, ну похлопайте мне!!
Второй тренер поколения - я не гений

Взрослые люди всегда будут умнее 20-летних, а особенно 38-летних подростков
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Ответ Виталий А.
А почему именно за 40?
Человек выше написал, что смотрит футбол около 40 лет.
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Скромничает Клопп, конечно гений ))
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Без очков Клопп не гений)
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Ответ Даниил Гутин
Сложно представить, сколько бы выиграл Клопп, будь у Ливера больше везения и без столь сильного Сити в оппонентах
Вовсе не сложно представить , сколько бы выиграл Клопп... не будь продажных арбитров , которые , после прихода аравских шейков , купили АПЛ. p.s. а река тут при чем?
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Ответ ta-tosha
Какие задачи? Обыгрывать нищие Альмерии с помощью судей? Прошлый сезон он провалил против убогой Барсы, которая даже в ЛЧ обделалась. это как?
Ну например выносить ливер почти каждый год, забивая по пятаку на Энфилде. Жаль в этом не получится, ибо ливер обделался
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Ответ mr kovalsky
ты думаешь тот Милан играл плохо?
Нет, хотя по правде говоря - да, так как он выиграл намного меньше трофеев, чем должен был
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Ответ Kirkorofff
Дида лучший в мире? Да хорош. Пиппо в Милан пришёл после 30. Оборона это Мальдини и Костакурта, которым на двоих 80 лет было. Шева конечно был хорош, но пришел из Киевского Динамо. Настоящей звездой он стал в Милане. Кака пришёл 20 летним парнем из Бразилии. Таких по 5 штук каждое трансферное окно приезжает в Европу и никто их имён даже не знает. Гаттузо пришёл совсем юнцом из второсортной команды и звездой стал в Милане. Пирло в общем то тоже совсем молодой пришёл и никакой звездой он и близко тогда не был. В общем из звёзд в Милан пришли только Неста ну и Зеедорф разве что. Остальных сделал звёздами или помог обрести вторую молодость именно Анчелотти. Не зря же ту команду называли командой стариков. Кафу, Сержиньо, Дзамбротта, Стам, Пиппо, потом уже Ронни, Бекс и остальные.
Пиппо было 27-28, когда он перешёл в Милан.
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Ответ AF007
Второй игрок поколения - я, я, я, ну посмотрите на меня, ну похлопайте мне!! Второй тренер поколения - я не гений Взрослые люди всегда будут умнее 20-летних, а особенно 38-летних подростков
я извиняюсь, а кто по твоему мнению лучший тренер поколения?
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Ответ Рита Ктинидина
Дядя Юра и папа Карло - единственные из старичков, кто ещё держит марку 😎
Дядя Юра не старичок, как раз таки в самом расцвете сил, а Анчи постепенно закончит как тренер
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Ответ Рита Ктинидина
Дядя Юра и папа Карло - единственные из старичков, кто ещё держит марку 😎
Клопп - старик? Как же время летит...
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Ответ Любезный Коссутий
Журген опять скромничает. Ливеру очень повезло со связкой Клопп-Саллах, как и сити, со связкой Гвардиола-КДБ. просто у Жургена нет таких бюджетов, как у Пепки
Ты ничего не попутал? Река тут при чем?
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