Клопп о травме Салаха: «Мо редко вынужденно покидает поле, значит, что-то есть. Он проходит обследование»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп высказался о травме Мохамеда Салаха.

Форвард «Ливерпуля» вчера был заменен из-за травмы в матче Кубка Африки Египет – Гана (2:2).

– Мы ничего об этом не знаем. Я разговаривал с ним вчера вечером, и он рассказал, как все было. Сейчас они проводят дополнительные обследования, и тогда мы узнаем больше.

В тот момент он был шокирован и не мог понять, почему его сильно прихватило. Травмы задней поверхности проявляются по-разному. Он почувствовал это, а мы знаем, как редко Мо вынужденно покидает поле, так что определенно что-то есть, но сейчас у меня нет дополнительной информации».

– Поедет ли медперсонал «Ливерпуля» оценить травму Салаха?

– Посмотрим. Это зависит от диагностики. Мы сделаем УЗИ и МРТ и тогда узнаем, что это такое, посмотрим и будем строить планы, но пока еще слишком рано, – сказал тренер «Ливерпуля».

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6 комментариев
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Как бы не загнали его там. Выпустят недолеченного, для них главное ведь Кубок Африки отыграть, а потом хоть потоп
+4
0
+4
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Что значит "было глупо отпускать"?!
Клуб просто не имеет право не отпустить игрока на официальные игры.
В противном случае, могут прилететь довольно значительные санкции от ФИФА и УЕФА
+6
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+4
покидал с улыбкой , думаю все нормально там , может матч пропустит
+1
-1
0
есть видео, где Салах после матча уверенно шёл с улыбкой на лице
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