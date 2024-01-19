Клопп о травме Салаха: «Мо редко вынужденно покидает поле, значит, что-то есть. Он проходит обследование»
Юрген Клопп высказался о травме Мохамеда Салаха.
Форвард «Ливерпуля» вчера был заменен из-за травмы в матче Кубка Африки Египет – Гана (2:2).
– Мы ничего об этом не знаем. Я разговаривал с ним вчера вечером, и он рассказал, как все было. Сейчас они проводят дополнительные обследования, и тогда мы узнаем больше.
В тот момент он был шокирован и не мог понять, почему его сильно прихватило. Травмы задней поверхности проявляются по-разному. Он почувствовал это, а мы знаем, как редко Мо вынужденно покидает поле, так что определенно что-то есть, но сейчас у меня нет дополнительной информации».
– Поедет ли медперсонал «Ливерпуля» оценить травму Салаха?
– Посмотрим. Это зависит от диагностики. Мы сделаем УЗИ и МРТ и тогда узнаем, что это такое, посмотрим и будем строить планы, но пока еще слишком рано, – сказал тренер «Ливерпуля».
Клуб просто не имеет право не отпустить игрока на официальные игры.
В противном случае, могут прилететь довольно значительные санкции от ФИФА и УЕФА