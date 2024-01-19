Клопп о травме Салаха: «Мо редко вынужденно покидает поле, значит, что-то есть. Он проходит обследование»

Юрген Клопп высказался о травме Мохамеда Салаха.

Форвард « » вчера был заменен из-за травмы в матче Кубка Африки Египет – Гана (2:2).

– Мы ничего об этом не знаем. Я разговаривал с ним вчера вечером, и он рассказал, как все было. Сейчас они проводят дополнительные обследования, и тогда мы узнаем больше.

В тот момент он был шокирован и не мог понять, почему его сильно прихватило. Травмы задней поверхности проявляются по-разному. Он почувствовал это, а мы знаем, как редко Мо вынужденно покидает поле, так что определенно что-то есть, но сейчас у меня нет дополнительной информации».

– Поедет ли медперсонал «Ливерпуля» оценить травму ?

– Посмотрим. Это зависит от диагностики. Мы сделаем УЗИ и МРТ и тогда узнаем, что это такое, посмотрим и будем строить планы, но пока еще слишком рано, – сказал тренер «Ливерпуля».