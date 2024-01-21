Клопп об уходе Хендерсона из саудовского «Аль-Иттифака»: «Не знаю, как люди смеют осуждать Джордана. У нас одна жизнь, он получил интересный опыт»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Юрген Клопп поддержал Джордана Хендерсона.

Ранее Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак» через полгода после перехода. Новым клубом хавбека стал «Аякс».

«Я рад за него, потому что, похоже, он счастлив, а это для меня самое главное. Люди сильно критикуют Хендо за его переезд, сначала туда [в Саудовскую Аравию], а теперь обратно. Я не знаю, как мы смеем осуждать такие вещи.

У нас одна жизнь, и мы должны принимать решения, и иногда наши решения идеальны с самого начала, а иногда они меняются после принятия.

Он был там, и это на 100 процентов интересный опыт. Я поговорил с ним, на 99 процентов в футбольном плане все было абсолютно нормально», – сказал тренер «Ливерпуля».

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25 комментариев
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Если бы с самого начала был бы принципиальным и не ехал бы в Аравию никто бы и не критиковал. А так лицемеров никто не любит
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Ответ Руслан Платонов
Если бы с самого начала был бы принципиальным и не ехал бы в Аравию никто бы и не критиковал. А так лицемеров никто не любит
А кто там принципиальный ? Невил и Бекхэм которые критикуют Катар а потом едут на ЧМ работать на них ? Вся принципиальность западного мира заканчивается ровно там , где начинается финансовый интерес .
Поездка Хендерсона лишнее тому подтверждение . Он как раз один из ярких представителей этой культуры , который при этом первый побежал за длинным дирхамом.
+23
-10
+13
Опыт интересный, да.

Поиграл полгода бесплатно)))
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Ответ Purp
ЛГБТшники обвиняли Хендо в переезде, но самое забавное, что все эти защитники обездоленных существуют там, где дискриминации по сексуальной/гендерной принадлежности практически не существует, в отличии от арабских стран и остального мира. Вот и вся суть их борьбы: просто кричать из-за утюга. А так то удачи тебе, Хендо, где бы ты не играл!
Какие-то двойные стандарты в квадрате: ты обвиняешь ЛГБТшников в том, что они ведут борьбу с дивана в какой-нибудь удобной для проживания Англии, но при этом сам Хендерсон который топил за поддержку ЛГБТ (это кстати, его право, тут даже не осуждаю) поехал зарабатывать большие деньги в страну где движ касаемо ЛГБТ под запретом и помалкивал там в тряпочку. Чем в таком случае его молчаливая борьба лучше борьбы с дивана, но с подачей голоса? Хотя что-то до переезда в СА он не молчал.
А претензии к нему чисто с точки зрения лицемерия. Когда поддержка определенных движений есть, но когда встаёт вопрос денег, то как бы вдруг уже и нет. Молчание и звон монет.
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Что значит сам бы не поехал? Ему Клопп сказал спасибо и с уважением объяснил, что не видит его в составе, и что в команде будет перестройка.
Куда он должен был перейти? В Бернли на 3 копейки под местечковые задачи, или к арабам за десятки миллионов ЗП?
Проблема Хэндо не в том, что он хочет играть в футбол. А в том, что он верит в свою способность играть на топ уровне и решать серьезные задачи. Его лодыжки и возраст думают явно иначе.:
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все же знают что российские юзеры спортс ру самые принципиальные и нелицемерные, пользуются ток йотафонами, работают за компами с Эльбрусом и ездят ток на ладах, никогда не бывали и не мечтали побывать в странах НАТО.
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Ответ Elihio
Западного мира, лол))) Посмотрел бы я на тебя, когда бы тебе предложили такую зэпэ)
зачем тогда критиковать страну в которую ты можешь поехать в будущем зарабатывать?
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Ответ Montenegro Serbian
Я тебе и написал где Хендерсон помалкивал: Хендерсон в СА и не помалкивал Хендерсон в Англии. Поэтому и возникает два вопроса: зачем ехать на зароботки туда, где твои принципы могут угрожать жизни? И что стоят принципы которые ты озвучил ранее, но отказался как только встал вопрос денег? И нет, здесь не вопрос жизни и смерти, даже не думай разыгрывать эту карту. Отказ от принципов понятен когда ты по сути не по своей воле оказался во враждебной для себя среде и это вопрос выживания: или живёшь и помалкиваешь или говоришь но рискуешь своим здоровьем и жизнью. Хендерсон под такой критерий не подходит, ибо он не бедствует и мог выбрать любую другую страну где мог дальше озвучивать и придерживается своих принципов абсолютно безопасно. Так что да, прилетает Хендерсону именно за лицемерие. Тут оно просто бесспорно,, как факт
Вася из 7г класса крайне осуждает Хендерсона за то, что тот якобы не придерживается своих принципов и лицемерит.
наверно он даже больше самого Хендо знает о его принципах.
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Ответ Elihio
Западного мира, лол))) Посмотрел бы я на тебя, когда бы тебе предложили такую зэпэ)
Ну потому что представители НЕ западного мира, в тч и спорсмены ( я уж молчу про СМИ, журналистов и пр звезд) как правило вообще не лезут и не комментируют внутреннюю политику и особенности менталитета других стран. Соответственно если им предлагают контракты - они молча едут или не едут.

Но это же именно условным Невиллам и Бекхемам страсть как важно высказать свое особенно важное ( нет) мнение о правах ЛГБТ/уйгуров/тайваньцев/свободе слова/ и тп на весь свет, а потом, при удобном случае, точно также ничего не мешает ехать туда и зарабатывать бабки. Точно также как накануне Олимпийских игр в Пекине сборная Норвегии по сноуборду и лыжному фристайлу выкладывала посты о защите свободы слова в Китае и про Уйгуров ( пади сами даже не знали кто это). А потом радостно туда поехала добывать медальки. ))))
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А его кто-то критиковал? Не такая уж он суперзвезда, чтобы из-за него табуретки ломать!
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Ответ ancora85
Ну потому что представители НЕ западного мира, в тч и спорсмены ( я уж молчу про СМИ, журналистов и пр звезд) как правило вообще не лезут и не комментируют внутреннюю политику и особенности менталитета других стран. Соответственно если им предлагают контракты - они молча едут или не едут. Но это же именно условным Невиллам и Бекхемам страсть как важно высказать свое особенно важное ( нет) мнение о правах ЛГБТ/уйгуров/тайваньцев/свободе слова/ и тп на весь свет, а потом, при удобном случае, точно также ничего не мешает ехать туда и зарабатывать бабки. Точно также как накануне Олимпийских игр в Пекине сборная Норвегии по сноуборду и лыжному фристайлу выкладывала посты о защите свободы слова в Китае и про Уйгуров ( пади сами даже не знали кто это). А потом радостно туда поехала добывать медальки. ))))
Это очень смешно, первая часть твоего поста) Особенно россиянские никуда не лезут (в политику)
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Ответ Elihio
Это очень смешно, первая часть твоего поста) Особенно россиянские никуда не лезут (в политику)
а у нас помимо России других стран в мире нет? речь о всех в глобальном масштабе.
я вот что-то не видела, чтоб, например, Китайские сноубодисты лезли б во все СМИ со своим мнением о внутренней и внешней политике Франции, или о легализации однополых браков в странах ЕЭС. Не видела, чтоб федерация их спорта делала какие то заявления, как делали это Норвежцы.
потому что в каждую *опу затычки. Но когда на кону хорошие бабки, переобуваются со скоростью света.
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Ответ ancora85
а у нас помимо России других стран в мире нет? речь о всех в глобальном масштабе. я вот что-то не видела, чтоб, например, Китайские сноубодисты лезли б во все СМИ со своим мнением о внутренней и внешней политике Франции, или о легализации однополых браков в странах ЕЭС. Не видела, чтоб федерация их спорта делала какие то заявления, как делали это Норвежцы. потому что в каждую *опу затычки. Но когда на кону хорошие бабки, переобуваются со скоростью света.
Вы такие смешные вещи говорите, ещё бы в китайской диктатуре партия разрешала спортсменам касательно политики высказываться, неважно какой и чьей) Запад тем и отличается, что кому хочется, тот высказывается но точно так же там есть и куча простых работяг, кому вообще пофигу. В свободном обществе кто лицемерит, расплачивается позором в соцсетях и медиа, но есть и те, кто не лицемерит и придерживается принципов. В китайском обществе тебе ни лицемерить, ни отличных от партийных принципов придерживаться нельзя, так что о чем речь ваще)
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Ответ a2wai
Опыт интересный, да. Поиграл полгода бесплатно)))
Насчет бесплатно я не думаю, что это правда. Арабы не ханыги, а люди с ЧСД- они ему насильно заплатят, или уже тихонько заплатили, так что бы налоговая не узнала никогда
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Ответ Мукунку хороший
Я думаю что накосорезил он там порядком,об этом просто не говорят.. дали время что бы убежал,что он и сделал..Просто так ничего не бывает..
А вы мастер ауру тайны навеять...😁
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