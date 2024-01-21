Клопп об уходе Хендерсона из саудовского «Аль-Иттифака»: «Не знаю, как люди смеют осуждать Джордана. У нас одна жизнь, он получил интересный опыт»
Юрген Клопп поддержал Джордана Хендерсона.
Ранее Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак» через полгода после перехода. Новым клубом хавбека стал «Аякс».
«Я рад за него, потому что, похоже, он счастлив, а это для меня самое главное. Люди сильно критикуют Хендо за его переезд, сначала туда [в Саудовскую Аравию], а теперь обратно. Я не знаю, как мы смеем осуждать такие вещи.
У нас одна жизнь, и мы должны принимать решения, и иногда наши решения идеальны с самого начала, а иногда они меняются после принятия.
Он был там, и это на 100 процентов интересный опыт. Я поговорил с ним, на 99 процентов в футбольном плане все было абсолютно нормально», – сказал тренер «Ливерпуля».
Поездка Хендерсона лишнее тому подтверждение . Он как раз один из ярких представителей этой культуры , который при этом первый побежал за длинным дирхамом.
Поиграл полгода бесплатно)))
А претензии к нему чисто с точки зрения лицемерия. Когда поддержка определенных движений есть, но когда встаёт вопрос денег, то как бы вдруг уже и нет. Молчание и звон монет.
Куда он должен был перейти? В Бернли на 3 копейки под местечковые задачи, или к арабам за десятки миллионов ЗП?
Проблема Хэндо не в том, что он хочет играть в футбол. А в том, что он верит в свою способность играть на топ уровне и решать серьезные задачи. Его лодыжки и возраст думают явно иначе.:
наверно он даже больше самого Хендо знает о его принципах.
Но это же именно условным Невиллам и Бекхемам страсть как важно высказать свое особенно важное ( нет) мнение о правах ЛГБТ/уйгуров/тайваньцев/свободе слова/ и тп на весь свет, а потом, при удобном случае, точно также ничего не мешает ехать туда и зарабатывать бабки. Точно также как накануне Олимпийских игр в Пекине сборная Норвегии по сноуборду и лыжному фристайлу выкладывала посты о защите свободы слова в Китае и про Уйгуров ( пади сами даже не знали кто это). А потом радостно туда поехала добывать медальки. ))))
я вот что-то не видела, чтоб, например, Китайские сноубодисты лезли б во все СМИ со своим мнением о внутренней и внешней политике Франции, или о легализации однополых браков в странах ЕЭС. Не видела, чтоб федерация их спорта делала какие то заявления, как делали это Норвежцы.
потому что в каждую *опу затычки. Но когда на кону хорошие бабки, переобуваются со скоростью света.