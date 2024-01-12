Каррагер о тен Хаге: «У него была такая же власть, как у Гвардиолы и Клоппа, но он отбросил «МЮ» назад, несмотря на огромные инвестиции»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг деньги Футбол

Джейми Каррагер высказался о положении Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг загнал себя в угол плохими трансферами и потраченными деньгами.

Чтобы выжить, ему нужно наладить немедленный контакт с Рэтклиффом и сэром Дэйвом Брэйлсфордом, которые вместе с Джоэлом Глейзером сформируют футбольный комитет из трех человек. Сразу же появились красные флаги для тен Хага, потому что до сих пор Глейзеры были щитом для неэффективных тренеров «Юнайтед».

Критика того, как семья Глейзеров управляет делом, во многом оправданна. Несмотря на нее, я никогда не верил, что при Глейзерах невозможно добиться успеха на «Олд Траффорд». До сих пор у тен Хага была такая же власть, как у Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Особенно в том, что касается трансферов. Гвардиола и Клопп заслужили это благодаря своим успехам. Тен Хаг получил эту власть, потому что рядом не было никого, у кого хватило бы авторитета сказать «нет».

Недавние крупные траты «Юнайтед» связаны с ним. У него был шанс добиться успеха в ходе трех трансферных окон, но он плохо использовал ресурсы и отбросил команду назад в этом сезоне, несмотря на огромные инвестиции. Если на нынешнее окно не осталось денег, а оно может стать для тен Хага последним, то это только его собственная вина», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

Каррагер о тен Хаге: «Временный тренер «МЮ» до конца сезона – без значительного прорыва его уволят. Команда предсказуема и скучна»

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31 комментарий
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а у Хага был гений Чики Бегиристайн как у Пепа, который все его хотелки по игрокам безумные на корню срезал? Или Эдвардс как у Клоппа?
к игре вопросы есть. а по управленцам что там?
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Ответ заблокированному пользователю
Тяжело было не отбросить подписывая шлак за такие деньги.Антони за 100 млн евро это вообще что и зачем,ему цена 20 максимум и это игрок уровня Фулхэма,а не топ клуба....
Не унижай так Фулхэм. Он и в Фулхэме сидел бы под старичком Виллианом)
+9
-1
+8
Ну, Карра прав в том, что такой поддержки как у ЭТХ не было ни у одного тренера после САФа. Но, чтобы добиваться результата при Глейзерах нужно быть САФом: настоящий футбольный менеджер, а не просто тренер. И реалии сейчас таковы, что в МЮ нужно менять все: медицинскую службу, скаутский отдел, инфраструктуру. То есть начинать с нуля. На Глейзеров уже давно нет надежд. Надеюсь, хоть Рэтклиффу удастся что-то изменить.
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+4
Ответ Jlaw
Или же доказал что умеет работать со середняками, а первый опыт с топами оказался провальными, перессорился со всеми звездами в команде
Поссорился с инфантильным лентяем и престарелой звездой, которая уже ставила свои интересы выше командных и отказывалась выполнять установки тренера. С другими игроками у него проблем нет. Наоборот при Тен Хаге в МЮ появилась дисциплина, которой давно не хватало
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-1
+4
Ответ Jlaw
Ну инфантильный лентяй был топ2 в команде по созданный моментам, обводкам и точным паса на половине поля соперника, про престарелую звезду молчу, сюда же Каземиро, Варан, де Хеа, да даже Магваер, как его гнобил ТенХаг, а Мага в первой половине сезона оказался полезным, ТенХаг просто не выдерживает никого рядом с собой, у кого авторитета хоть чуть больше чем у него. И кстати, что там с Рашфаром?
Любая статистика имеет свои нюансы и твой пример с Санчо это подтверждает. В МЮ он кроме этих данных ничем не запомнился и пользы не принес. Какой конфликт с Каземиро и Вараном ? Сам выдумал ? Бразилец травмирован, до этого играл, Варан был не в форме, но зател заслужил шанса и снова играет. Покажи, где он гнобил Магуайра ? Тен Хаг ко всем относится одинаково. Магуайр в отличии от Санчо не обиделся, что его не ставят, а работал на тренировках и заслужил шанса. По Де Хеа вина руководства, что не смогло вовремя решить вопрос. Жаль вы не понимаете, что не тренер занимается продлением контрактов. К Рэшфорду как раз тоже применялись воспитательные меры и он их спокойно принимал.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Плюсую. Радует, что есть ещё здесь здравомыслящие люди, которые хоть немного вникают в ситуацию, а не орут, что Тен Хаг во всем виноват. По-моему Эрик ещё до МЮ доказал, что в здоровой обстановке он способен добиться успеха, а МЮ его просто бросил в одиночку разгребать Авгиевы конюшни
Или же доказал что умеет работать со середняками, а первый опыт с топами оказался провальными, перессорился со всеми звездами в команде
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он просто хотел помочь Аяксу (миссия выполнена)
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Ответ Will Turner
а у Хага был гений Чики Бегиристайн как у Пепа, который все его хотелки по игрокам безумные на корню срезал? Или Эдвардс как у Клоппа? к игре вопросы есть. а по управленцам что там?
Понимаешь не выгодно так глубоко копать тем, кто лишь горит желанием набросить побольше 💩впрочем этим занимаются и Кин с Невиллом, чего уж говорить про Каррагера.
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-6
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Каррагер прав. В принципе результат в прошлом году был, в этом можно списать на травмы. Больше всего смущают уровень трансферов, только Мартинес - успешный трансфер, почти все остальные переходы сомнительные. На такие же результаты можно было бы смотреть поддерживая Тен Хаага, если бы его "голландские хотелки" играли хорошо, а МЮ вниз тянули старожилы. Тогда можно было сказать "мы, типа, строим новую команду, ещё пару трансферных окон и будет топ-команда".
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+2
Ответ Will Turner
а у Хага был гений Чики Бегиристайн как у Пепа, который все его хотелки по игрокам безумные на корню срезал? Или Эдвардс как у Клоппа? к игре вопросы есть. а по управленцам что там?
Плюсую. Радует, что есть ещё здесь здравомыслящие люди, которые хоть немного вникают в ситуацию, а не орут, что Тен Хаг во всем виноват. По-моему Эрик ещё до МЮ доказал, что в здоровой обстановке он способен добиться успеха, а МЮ его просто бросил в одиночку разгребать Авгиевы конюшни
+9
-7
+2
Про все правильно сказал. Лучше и не скажешь. При нормальном подборе игроков и тренеров Глейзеры могли добиться успеха. Даже сравнить с Ливерпулем при Клоппе первые годы. Играли теми кто есть, а МЮ сорил деньгами. Удивительно практически всегда ошибались с покупками и тренерами. Но деньги выделялись постоянно.
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Ответ Руслан Ганбаров
Если бы новость вышла скажем год назад, то комменты пестрили в стиле "вместе с властью, ему досталось и бремя в лице лучшего нападающего 21го века, который в худший сезон кладёт по 30 голов и на автомате выводит команду в лч, тем самым, мешая раскрыться тренерскому потенциалу бедного Голландца" Но, никто так быстро не переобувается как большинство юзеров спортса.
6 место в сезоне 21-22 при нулевой разнице мячей. О какой лч вообще идет речь?
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Так, ну Ливер при Клоппе же начал с 8-го места ведь? Потом было два 4-х. То есть человеку дали время, так? Вы скажете, что возможности у МЮ выше - и это правда. Но и ЭТХ в первый же сезон вернул команду в ЛЧ и поднял ее на 3-е место. Нынешний сезон у МЮ, мягко говоря, пока не выдающийся, но, по логике Каррагера, того же Клоппа надо было убирать после первого же сезона.
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Ответ Michael_the_creator
База Самодур лишил клуб лучшего игрока в мире, теперь санчо, осталось выгнать Фернандеша
Бруну бы я продал, портит раздевалку и ментально не тянет. Он тащит когда команда тащит, сам по себе он перестал показывать волшебство.
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+1
Ответ Will Turner
а у Хага был гений Чики Бегиристайн как у Пепа, который все его хотелки по игрокам безумные на корню срезал? Или Эдвардс как у Клоппа? к игре вопросы есть. а по управленцам что там?
Так МЮ все хотелки Тен Хага выполнил)) Проблема в его хотелках из Недерландов.
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Не унижай так Фулхэм. Он и в Фулхэме сидел бы под старичком Виллианом)
Да и тот же старичок Виллиан принес бы больше пользы МЮ будь он вместо Антони))
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Ответ Виталий Ан
Про все правильно сказал. Лучше и не скажешь. При нормальном подборе игроков и тренеров Глейзеры могли добиться успеха. Даже сравнить с Ливерпулем при Клоппе первые годы. Играли теми кто есть, а МЮ сорил деньгами. Удивительно практически всегда ошибались с покупками и тренерами. Но деньги выделялись постоянно.
Ошибались с покупками - не совсем верное слово. Гонялись не за теми, нереалистичные цели ставили вроде Рамоса, Сеска, Де Йонга, а когда понимали, что пахнет керосином - бежали скупать всё, что плохо лежит
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Ответ mansur_axe
Бруну бы я продал, портит раздевалку и ментально не тянет. Он тащит когда команда тащит, сам по себе он перестал показывать волшебство.
Полностью огласен, надо продавать, пока ещё возможно выручить за него нормальные деньги
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Жертва понтов.
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Так у Клоппа и Гвардиолы было здравомыслящее руководство, которое способствовало их успеху. У Пепа вообще люди из Барселоны были. Вся система под него. А Тен Хага бросили в пекло и ждали, что он станет спасителем. В Аяксе у него были Овермарс и Ван Дер Сар, которые работали с ним в симбиозе, а в МЮ бездари Мерто и Арнольд. МЮ позвал системного тренера, а систему под него не построил и вышло то, что получилось. Сам же Каррагер говорил, что это не Клопп нашел Салаха, не Гвардиола нашел Доку и Альвареса, а те кто и должны этим заниматься. А в МЮ Тен Хаг сказал, что нужен игрок на правый фланг, а вариантов ему не нашли и решили, что лучше отвалить 100 миллионов за знакомого игрока. Не говорю, что Тен Хаг ни в чем не виноват, но спускать всех собак на тренера в клубе, который уже 10 лет летит вниз - глупо. Тен Хаг уже не первый тренер, который проваливается в МЮ. Вы думаете если поставить Клоппа в МЮ все наладится ? Нет, не получится и сам Клопп это прекрасно знал, когда выбрал Ливерпуль, а не МЮ.
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Тяжело было не отбросить подписывая шлак за такие деньги.Антони за 100 млн евро это вообще что и зачем,ему цена 20 максимум и это игрок уровня Фулхэма,а не топ клуба....
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Выкупил бы весь Аякс
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