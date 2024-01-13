Моуринью о травме Дибалы: «У Пепа без Холанда есть Альварес. Почеттино может заменить Стерлинга Мудриком, у Клоппа вместо Диаса – Жота»

Жозе Моуринью высказался о 4-й травме Пауло Дибалы в текущем сезоне.

«Найти решение, как играть без Дибалы, – это не то же самое, что для найти решение, как играть без , потому что у него есть .

Если у Почеттино не играет Стерлинг, то играет . У Клоппа, если не играет , играет Жота. Если не играет Жота, играет Нуньес. Это не одно и то же.

«Рома» живет в ситуации соглашения с УЕФА, так что для нее существуют серьезные ограничения. И на поле это видно. Если во время сезона появляется какая-то проблема, ее никак не скроешь.

«Рома» вложилась в Ренату Саншеша, но сейчас он недоступен, а двух Ренату взять мы не можем.

Дибала – особенный футболист, и других таких игроков у нас нет. Если кто-то не понимает, что без Дибалы «Рома» становится другой командой, то мне нечего сказать», – отметил главный тренер римлян.

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