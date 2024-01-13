Моуринью о травме Дибалы: «У Пепа без Холанда есть Альварес. Почеттино может заменить Стерлинга Мудриком, у Клоппа вместо Диаса – Жота»

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Жозе Моуринью высказался о 4-й травме Пауло Дибалы в текущем сезоне.

«Найти решение, как играть без Дибалы, – это не то же самое, что для Гвардиолы найти решение, как играть без Холанда, потому что у него есть Альварес.

Если у Почеттино не играет Стерлинг, то играет Мудрик. У Клоппа, если не играет Диас, играет Жота. Если не играет Жота, играет Нуньес. Это не одно и то же.

«Рома» живет в ситуации соглашения с УЕФА, так что для нее существуют серьезные ограничения. И на поле это видно. Если во время сезона появляется какая-то проблема, ее никак не скроешь.

«Рома» вложилась в Ренату Саншеша, но сейчас он недоступен, а двух Ренату взять мы не можем.

Дибала – особенный футболист, и других таких игроков у нас нет. Если кто-то не понимает, что без Дибалы «Рома» становится другой командой, то мне нечего сказать», – отметил главный тренер римлян.

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26 комментариев
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Ответ Алексей Супонинский
Белотти, Азмун и Лукаку не топ форварды
хорошо, то есть нападающие которые играют за Аталанту, Болонью, Фиалок, Лацио топ форварды? Напомню Рома находится на 9 месте в тур. таб
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+13
Особенный в Италии, до сих пор обсуждает Гвардиолу, уже который раз. Лукаку, Дибала, Сердар Азмун и Белотти.... эти игроки разве не нападающие?
+14
-6
+8
Сразу чувствуется уровень толмача, конечно. Холанн и Альварес - разного типажа игроки, несмотря на номинальную позицию, Хулиан так-то вообще заменял собой КДБ, по сути. Фунтик и Мудрик - это вообще мем-сравнение🤓
+13
-7
+6
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Заменить Стерлинга Мудриком, ахахха. Заменить одного игрока низкого уровня( на текущий момент), на игрока который вообще не уровня апл. Да Дибала в 10 раз лучше как футболист, чем Мудрик и Стерлинг вместе взятые.
У Мудрика проблемы с пониманием и адаптацией АПЛ. И нужно учитывать, что он не Доку которого нужно внедрить в уже давно слаженную машину как Сити Пепа. У Челси 24 новичка. По сути только местные парни умЧелси показывают игру, Конор, Палмер, Джеймс и Чили. Последние двое правда лечатся, чем играют. Мудрик индивидуально очень сильный игрок, просто обстоятельства не в пользу него. Он прибавит и станет незаменимым и одним из лучших игроков АПЛ.
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Да да, ну так и Рома не Мансити, Челси и Ливерпуль. А вот тренирует Моуринью Рому, потому что был уволен из МЮ и Тоттенхема и топам больше не нужен, удобно ему этого не замечать)
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Ответ Богдан Агафонов
Прав на все 100%
ноет как всегда на 100%
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Пора уже давать Золотой Мяч в номинации "Нытик года".
Моуриньо здесь в одну калитку вынесет всех претендентов.
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Вот у тебя, мама, есть папа, а у тебя, папа, есть мамочка, а у меня никого нет… даже собаки!
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Ах я бедный и несчастный......
Вот Пеп, Почетинно, Клопп, Анчелотти, Артета и т.д. Вот это везуньчики....
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От части он прав. Пара толковых полузащитников облегчила бы ему задачу.
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Открыть таблицу сериала посмотреть какие клубы с каким составом выше Ромы.
По факту у Ромы наоборот перебор игроков на некоторые позиции. Позиция ЦФ к примеру.
Моуру нужно передохнуть пару сезонов.
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надо было в сборную Бразилии идти
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Ответ Kubinec_
ноет как всегда на 100%
Никогда он не ныл
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Заменить Стерлинга Мудриком, ахахха. Заменить одного игрока низкого уровня( на текущий момент), на игрока который вообще не уровня апл. Да Дибала в 10 раз лучше как футболист, чем Мудрик и Стерлинг вместе взятые.
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