Роналду о Саудовской Аравии: «Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все иначе. Она будет среди лучших лиг мира через 2-3 года»
Криштиану Роналду убежден, что лига Саудовской Аравии станет одной из лучших.
«Не стоит создавать ожидания [по поводу возвращения в чемпионат Португалии], потому что, как я уже говорил, мне хотелось бы остаться в «Аль-Насре» и в этом году, и в следующем.
Я счастлив в Саудовской Аравии. Ко мне здесь хорошо относятся, у этого чемпионата огромный потенциал. И он продолжит расти.
Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все совсем иначе. Саудовская Аравия получила право проведения ЧМ-2034, и это означает, что чемпионат продолжит расти в ближайшие 10 лет.
Думаю, через два-три года Саудовская Аравия войдет в число лучших лиг мира», – сказал Роналду.
После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
зачем Роналду так пыжится из-за этого и пытаться всем доказать (убедить) что лига СА лучше?
ответ: что бы люди не думали что его голы забиты в дно лиге и ничего не стоят.
хотя всё именно так, Роналду закончился как большой футболист в году где-то 2018.
а всё что после, мусорная стата ради себя любимого.
В Китае - частная инициатива, игрушка нескольких олигархов, как Анжи в РФ. Только таких Анжи в Китае было несколько.
Закончилось, когда на гос.уровне богатые футбольные клубы стали облагать налогами, как предприятия.
Футбол в Саудовской Аравии - это государственная программа, не частная. Государство до, как минимум, 2034 года будет вкладывать в свои футбольные клубы каждый год миллиарды евро в рамках глобального национального проекта "Видение СА 2030".
После 2034 - непонятно. Зато до 2034 - а это 10 лет - очень даже понятно.