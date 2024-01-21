Роналду о Саудовской Аравии: «Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все иначе. Она будет среди лучших лиг мира через 2-3 года»

Криштиану Роналду убежден, что лига Саудовской Аравии станет одной из лучших.

«Не стоит создавать ожидания [по поводу возвращения в чемпионат Португалии], потому что, как я уже говорил, мне хотелось бы остаться в « » и в этом году, и в следующем.

Я счастлив в Саудовской Аравии. Ко мне здесь хорошо относятся, у этого чемпионата огромный потенциал. И он продолжит расти.

Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все совсем иначе. Саудовская Аравия получила право проведения ЧМ-2034, и это означает, что чемпионат продолжит расти в ближайшие 10 лет.

Думаю, через два-три года Саудовская Аравия войдет в число лучших лиг мира», – сказал Роналду.

После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили