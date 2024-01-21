Роналду о Саудовской Аравии: «Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все иначе. Она будет среди лучших лиг мира через 2-3 года»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду убежден, что лига Саудовской Аравии станет одной из лучших.

«Не стоит создавать ожидания [по поводу возвращения в чемпионат Португалии], потому что, как я уже говорил, мне хотелось бы остаться в «Аль-Насре» и в этом году, и в следующем.

Я счастлив в Саудовской Аравии. Ко мне здесь хорошо относятся, у этого чемпионата огромный потенциал. И он продолжит расти.

Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все совсем иначе. Саудовская Аравия получила право проведения ЧМ-2034, и это означает, что чемпионат продолжит расти в ближайшие 10 лет. 

Думаю, через два-три года Саудовская Аравия войдет в число лучших лиг мира», – сказал Роналду.

После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хендерсон и Бензема просто не смогли выдержать такого счастья, что играют в сильной лиге, а Лапорт не устает хвалить организаторов за пунктуальность и профессионализм
+77
-8
+69
Отрабатывает каждую копеечку🤣🤣🤣
+40
-4
+36
Ответ Денис Ширинов
Откуда он про Китай знает?
Видимо, долгими ночами в Эр-Рияде изучал вопрос становления и развала Китайской лиги )
+26
-2
+24
да да, знаем мы всё это, все слышали уже тысячи раз.
зачем Роналду так пыжится из-за этого и пытаться всем доказать (убедить) что лига СА лучше?
ответ: что бы люди не думали что его голы забиты в дно лиге и ничего не стоят.
хотя всё именно так, Роналду закончился как большой футболист в году где-то 2018.
а всё что после, мусорная стата ради себя любимого.
+38
-14
+24
У мужика под старость лет кукуха потекла конечно, тяжело ему последние несколько лет переварить
+22
-10
+12
Ответ alexmixer9
У мужика под старость лет кукуха потекла конечно, тяжело ему последние несколько лет переварить
Нет, мужику просто платят за каждый позитивный отзыв о Саудовской Аравии
+13
-4
+9
Ответ KING_OF_RUSSIA
У Бензема в СА проблемы связанные с угрозами, из-за того, что его обвинилик причастностик братьям мусульманам. Стоит быть хотя бы в курсе базовых новостей, если решил набрать плюсиков в комментах
"Он не из-за лиги уехал, а из-за того, что ему голову отрезать хотят", лол, а ты не находишь, что это еще хуже, чем отсутствие нормальной инфраструктуры?
+5
0
+5
Криш тоже продался. Интересно, сколько стоило его “честное” интервью
+6
-2
+4
Как отписаться от новостей о чемпионате Саудовской Аравии?
+4
0
+4
Слова не мальчика, но Арестовича
+3
0
+3
Ответ Домоседов
Хендерсон и Бензема просто не смогли выдержать такого счастья, что играют в сильной лиге, а Лапорт не устает хвалить организаторов за пунктуальность и профессионализм
ещё Фирмино
+4
-1
+3
Ответ grek087
Они научатся) когда есть деньги процесс обучения становится чуть быстрее, качественнее и интереснее. А деньги у них есть.
Деловой культуре так просто не научиться, это традиции, а у них традиции восточного базара пока сильнее. Ну и да, чтобы научиться, нужны специалисты, а не футболисты. Как витрина они хороши, конечно, но за витриной тоже должно быть что-то.
+3
0
+3
Нарциссу Роналду полагаю и правда приятнее там играть, где его и самого облизывают, чем в Бенфике или Байере. А остальные футболисты миллионеры, не страдающие такой фоноберией, сваливают оттуда, нисмотря на гонорары
+4
-2
+2
Может его там в заложниках держат ? Ну это уже не смешно.
+3
-1
+2
Ответ Домоседов
Хендерсон и Бензема просто не смогли выдержать такого счастья, что играют в сильной лиге, а Лапорт не устает хвалить организаторов за пунктуальность и профессионализм
Да эти слабаки просто не выдержали конкуренции с монстрами из чемпионата СА. Уровень чемпионата, игроков, организации, болельщицкого движения просто запредельные и парни не справились с давлением..
+3
-1
+2
Откуда он про Китай знает?
+4
-2
+2
Соглашусь: на Китай не похоже. В Китае много китайцев, а тут мало.
+2
0
+2
Неплохо он набросил на Китай. Думаю, подписота его подубавиться. Кто его спичрайтер? откройте ему профиль на спорц
+3
-1
+2
Ответ Синий петербуржец
Нарциссу Роналду полагаю и правда приятнее там играть, где его и самого облизывают, чем в Бенфике или Байере. А остальные футболисты миллионеры, не страдающие такой фоноберией, сваливают оттуда, нисмотря на гонорары
фанаберией
+2
0
+2
Я счастлив в СА, ведь такие деньги, мне больше нигде бы не платили.
+1
0
+1
Футбол в Китае и Саудовской Аравии ничего общего не имеет. Ни по именам, ни по деньгам.

В Китае - частная инициатива, игрушка нескольких олигархов, как Анжи в РФ. Только таких Анжи в Китае было несколько.
Закончилось, когда на гос.уровне богатые футбольные клубы стали облагать налогами, как предприятия.

Футбол в Саудовской Аравии - это государственная программа, не частная. Государство до, как минимум, 2034 года будет вкладывать в свои футбольные клубы каждый год миллиарды евро в рамках глобального национального проекта "Видение СА 2030".
После 2034 - непонятно. Зато до 2034 - а это 10 лет - очень даже понятно.
+1
0
+1
Будет ещё как, хейтеры скоро будут плакать так как эти лига будет в топ 15
+1
0
+1
Решил высказаться про Китайскую лигу в тот момент, когда прилетел в Китай. Удобное время он выбрал 😂
+1
0
+1
Мммм да....
+1
0
+1
р-он-здесь есть мои любимые арабы киборги)
+1
0
+1
Ответ Вальдано
Так ты ж не играл в Китае - как ты можешь сравнивать?.. Остолоп.. 😀
Стоп, получается ты играл во всех лигах мира, раз сравниваешь?
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Ну такое, лига уже достигла своего пика Молодых можно заманить только деньгами, другой мотивации у них не будет, а это уже показатель, что лига не топ
Покажите игрока который согласен играть за клуб бесплатно. Не из ветеранов 37+ а из молодых как вы выразились.
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Ну такое, лига уже достигла своего пика Молодых можно заманить только деньгами, другой мотивации у них не будет, а это уже показатель, что лига не топ
Ну, в лигу 1 тоже вряд ли кто то из топов будет, если будет возможность играть в апл
+1
0
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Почему-то люди забывают, что и до 2018го он собирал свою мусорную стату благодаря замыканиям в пустые и пенальти.
Открываешь статистику Реала когда там играл Роналду и наблюдаешь, что НИКОГДА больше ( ни до, ни после) Реал не играл ТАК эффективно ( винрейт, набранные очки, число голов). Некоторые показатели отличаются на 30%
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Фуфломет все никак не замокнет:))
Зачем если за это хорошо платят?
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий