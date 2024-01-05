Роналду купил недвижимость на «Острове миллиардеров» в Дубае за несколько десятков миллионов евро

Криштиану Роналду купил элитную недвижимость на «Острове миллиардеров» в Дубае.

Как пишет Record.pt со ссылкой на Bloomberg Línea, нападающий « » купил недвижимость на острове Джумейра Бэй (Jumeirah Bay) в Дубае, который также известен как «Остров миллиардеров». Роналду получит приобретенную недвижимость в течение этого года.

Пока неизвестны ни назначение купленной Криштиану недвижимости, ни ее точная стоимость, однако, как сообщается, она исчисляется десятками миллионами евро.

Название «Острова миллиардеров» связано с тем, что там живет очень много миллиардеров – там их больше, чем в любом другом месте ОАЭ.

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