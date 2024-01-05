Роналду купил недвижимость на «Острове миллиардеров» в Дубае за несколько десятков миллионов евро

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду купил элитную недвижимость на «Острове миллиардеров» в Дубае.

Как пишет Record.pt со ссылкой на Bloomberg Línea, нападающий «Аль-Насра» купил недвижимость на острове Джумейра Бэй (Jumeirah Bay) в Дубае, который также известен как «Остров миллиардеров». Роналду получит приобретенную недвижимость в течение этого года.

Пока неизвестны ни назначение купленной Криштиану недвижимости, ни ее точная стоимость, однако, как сообщается, она исчисляется десятками миллионами евро.

Название «Острова миллиардеров» связано с тем, что там живет очень много миллиардеров – там их больше, чем в любом другом месте ОАЭ.

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19 комментариев
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А я взял ипотеку под 16% 😰 за конуру в 35 кв.м.
+20
-3
+17
Надеюсь, просчитал риски, прежде чем влезть в ипотеку
+10
-2
+8
Ответ atomio
А я взял ипотеку под 16% 😰 за конуру в 35 кв.м.
Ты счастливый.. а Криш несчастен..
+8
-1
+7
а говорят, богатые люди скромные и аскетичные
+1
0
+1
Ответ Spaten
Надеюсь, просчитал риски, прежде чем влезть в ипотеку
Брал в «Открытие» по старому знакомству🤓
+2
-1
+1
Главное, чтобы не остров Эпштейна. Хотя Роналду вроде бы не по маленьким девочкам, в отличие от множества американских знаменитостей, посещавших сие владение до срыва покровов и "самоубийства" владельца
+5
-5
0
красавчекчоужтам !
0
0
0
Ответ eao79rus
Главное, чтобы не остров Эпштейна. Хотя Роналду вроде бы не по маленьким девочкам, в отличие от множества американских знаменитостей, посещавших сие владение до срыва покровов и "самоубийства" владельца
он по взрослым дядям
+5
-5
0
Ответ atomio
А я взял ипотеку под 16% 😰 за конуру в 35 кв.м.
На Украине надеюсь? А то так переживаешь за неё)
Главное, что не в россии, да?))
+2
-2
0
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах 2. Месси 18 голов за теплицу. 3 ЛЧ за теплицу. 3. Бензема 14 голов за теплицу. 4. Левандовски 13 голов за теплицу. 5-100000000000 - Все остальные. Итого : Есть Король футбола Криштиану и есть шобла в лице остальной массовки.
Король футбола должен покорить главный трофей в футболе - Золото ЧМ) У нашего Криштика за 20 лет 0 побед, 0 финалов, 0 медалей, 0 мвп наград и 0+0 в плеф-офф) С такими показателями на ЧМ он даже на топ-5 лучших в истории не может претендовать. Благодаря своим достижениям в ЛЧ он входит в 20-ку, но не более.
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Ответ matush
а говорят, богатые люди скромные и аскетичные
Криш -- нувариш
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