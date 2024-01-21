Роналду может пропустить матч с «Интер Майами» Месси из-за травмы икроножной мышцы

Криштиану Роналду может не сыграть с «Интер Майами» Месси из-за травмы.

Как пишет As со ссылкой на саудовский сайт Arabic Sports, участие 38-летнего нападающего в товарищеском матче против американского клуба, за который выступает , находится под вопросом из-за травмы.

«Аль-Наср» не публиковал детали о повреждении Роналду. По данным Arabic Sports, у него повреждение икроножной мышцы, на восстановление от которого потребуется как минимум пара недель.

Отмечается, что из-за травмы может пропустить и тур « » по Китаю, в рамках которого его команда сыграет с « » Леонида Слуцкого (24 января) и « » (28 января). Матч с «Интер Майами» пройдет 1 февраля.

«Интер Майами» ожидает, что Месси в предстоящем матче сыграет.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи