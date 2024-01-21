Роналду может пропустить матч с «Интер Майами» Месси из-за травмы икроножной мышцы
Криштиану Роналду может не сыграть с «Интер Майами» Месси из-за травмы.
Как пишет As со ссылкой на саудовский сайт Arabic Sports, участие 38-летнего нападающего в товарищеском матче против американского клуба, за который выступает Лионель Месси, находится под вопросом из-за травмы.
«Аль-Наср» не публиковал детали о повреждении Роналду. По данным Arabic Sports, у него повреждение икроножной мышцы, на восстановление от которого потребуется как минимум пара недель.
Отмечается, что из-за травмы Криштиану может пропустить и тур «Аль-Насра» по Китаю, в рамках которого его команда сыграет с «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого (24 января) и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января). Матч с «Интер Майами» пройдет 1 февраля.
«Интер Майами» ожидает, что Месси в предстоящем матче сыграет.
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