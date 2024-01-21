Роналду может пропустить матч с «Интер Майами» Месси из-за травмы икроножной мышцы

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Криштиану Роналду может не сыграть с «Интер Майами» Месси из-за травмы.

Как пишет As со ссылкой на саудовский сайт Arabic Sports, участие 38-летнего нападающего в товарищеском матче против американского клуба, за который выступает Лионель Месси, находится под вопросом из-за травмы.

«Аль-Наср» не публиковал детали о повреждении Роналду. По данным Arabic Sports, у него повреждение икроножной мышцы, на восстановление от которого потребуется как минимум пара недель.

Отмечается, что из-за травмы Криштиану может пропустить и тур «Аль-Насра» по Китаю, в рамках которого его команда сыграет с «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого (24 января) и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января). Матч с «Интер Майами» пройдет 1 февраля.

«Интер Майами» ожидает, что Месси в предстоящем матче сыграет.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

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42 комментария
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Аль Наср Роналду, Интер Месси, Шанхай Слуцкого, а чей Гринтаун, что за клуб ноунейм 😁
+54
-2
+52
Зассал играть против Шанхая Слуцкого) тут все очевидно))
+49
0
+49
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
ты думаешь если у него травма, то он должен был на костылях на сцену выйти)
+26
0
+26
Ответ Proper Chels
Понять Кринжа можно, Месси его исторический хозяин и на поле, и за его пределами. Намного выгодней сыграть с каким-то Аль-Бадр-Хари и набить мусорную стату, чем влетать величайшему.
ты читал статью? У него травма икроножной мышцы
+27
-6
+21
Зовите Галю, у нас отмена.
+8
0
+8
Соберись тряпка!
+12
-5
+7
Уже смысла этого матча нету , ведь это игра имени Месси и Роналду (а его не будет)
+6
-2
+4
Думаю хотя бы на тайм выйдет, без кого либо из них этот матч теряет всякий смысл. Собственно для этого его и назначали
+2
0
+2
В комментариях будто в школу вернулся
+4
-3
+1
Ответ Абдула Магомедсаидов
ты думаешь если у него травма, то он должен был на костылях на сцену выйти)
по логике фанатов хассбика так оно и есть.
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
фактос
+4
-3
+1
Ответ Капибарбер
великий бомбардир Ближнего Востока наложил в штаны при виде чемпиона мира 😁
лучшии игрок дальнего, ближнего, среднего востока и северной кореи
+2
-1
+1
Ответ Proper Chels
Понять Кринжа можно, Месси его исторический хозяин и на поле, и за его пределами. Намного выгодней сыграть с каким-то Аль-Бадр-Хари и набить мусорную стату, чем влетать величайшему.
Комментарий удален модератором
Пятка болит у ... Роналду.(с)
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Бежать как Марио Фернандес за липовыми наградами: "Да" Позориться в очередной раз против Месси: "Нет"
Так в последний раз это меси позорился проиграв Ювентусу с норм. Или ты про матч против псж, где Рон забил дубльи счёт был минимальный по итогу?
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
так там нужно было просто ходить до сцени и взять награду, а в поле нужно бегать, прыгать и тд
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Не ради ли Роналду и Месси этот матч организовывали? Не фиг сливаться теперь.
Роналду такой "ну раз так", шепчет заклинание и травма проходит. Обожаю логику комментаторов на спорце
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0
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
в последнем противостоянии Роналду два забил
+7
-7
0
не хочет в этих матчах играть
0
0
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Комментарий удален пользователем
Закосил
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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