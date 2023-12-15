Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков саудовской лиги от Transfermarkt. Неймар и Малком – в составе

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Эмерик Лапорт Александар Митрович Яссин Буну Фабиньо Отавио Рубен Невеш Малком Сергей Милинкович-Савич Мерих Демирал Рожер Ибанес деньги Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Футбол

Криштиану Роналду не входит в число самых дорогих футболистов саудовской лиги.

Лучший бомбардир чемпионата, выступающий за «Аль-Наср», не был включен Transfermarkt в сборную футболистов с самой высокой стоимостью.

Португалец, которому 5 февраля исполнится 39 лет, оценивается в 15 млн евро.

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль», 11 млн евро);

Защитники: Эмерик Лапорт («Аль-Наср», 25 млн), Мерих ДемиралАль-Ахли», 18 млн), Рожер ИбанесАль-Ахли», 25 млн);

Полузащитники: ФабиньоАль-Иттихад», 35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хилаль», 40 млн), ОтавиоАль-Наср», 30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль», 35 млн), Малком («Аль-Хилаль», 30 млн);

Нападающие: Неймар («Аль-Хилаль», 45 млн), Александар Митрович («Аль-Хилаль», 28 млн).

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человеку 39 лет через 2 месяца. Это логично.
+33
-7
+26
Нашли мегановость. Э. Менди, Марез, Кулибали, Брозович, Канте, Кесье, Фирмино, Бензема, Мане. Там из непопавших в список можно такую команду составить, которая будет посильнее этой сборной самых дорогих.
+17
-1
+16
К слову, средняя стоимость команд в Саудовской лиге - 55 млн. В РПЛ - 51 млн. МЛС - 44 млн
+14
-6
+8
Роман, раз уж заблокировал меня, отвечу тут:

От чего я должен был расстроиться? От того, что я пишу рациональные вещи про футбольную экономику, а ты на Месси пялишься?
+7
-1
+6
Вы его возраст видели? Естественно, что он не будет в топе по стоимости.
+7
-3
+4
Ну все, звездец трансфермаркту и всем кто с ним связан. Сестра собирает последние детали своего квантового мегагавномета и вводит координаты. Сейчас начнется, арабам после такого ЦАХАЛ сказкой казаться будет.
+5
-2
+3
Ответ Роман
А Месси будет, даже когда карьеру завершит.
Причем тут Месси? Его фото у тебя в душе висит?
+7
-4
+3
Роналду старенький и поэтому такой дешевенький
+3
-1
+2
бабушки из Португалии не кому не интересны
+4
-2
+2
Ответ neputevyy
Роман, раз уж заблокировал меня, отвечу тут: От чего я должен был расстроиться? От того, что я пишу рациональные вещи про футбольную экономику, а ты на Месси пялишься?
роман самый слабый на этом сайте! это факт! только слабый человек бросает в чс, сильному все равно.
+5
-3
+2
Ответ La victoria es nuèstrà
роман самый слабый на этом сайте! это факт! только слабый человек бросает в чс, сильному все равно.
Не хуже и не лучше Риго...
+1
0
+1
Ответ Птюч, Ёж.
дураку все равно. а чс прекрасная штука. теперь я не вижу всех отбитых барсаглоров. это же прекрасно.
вот например ты меня бросишь в блок,чс, я в ответку не стану тебя блокировать. Мой принцип жизни. взгляд.
+2
-1
+1
Ответ Gani
Ну все, звездец трансфермаркту и всем кто с ним связан. Сестра собирает последние детали своего квантового мегагавномета и вводит координаты. Сейчас начнется, арабам после такого ЦАХАЛ сказкой казаться будет.
Геша уже давно забанил трансфермаркт.. Это известный факт.. Теперь свои и чужие голы он считает сам. Даже Пеле при жизни это застал.. Хе....
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/forzajuventus/2743853.html
+2
-1
+1
Ответ neputevyy
Причем тут Месси? Его фото у тебя в душе висит?
он просто в агонии....
+4
-3
+1
Ответ Птюч, Ёж.
у тебя бабушка в Португалии живет?
зачем на близких переходить??? Всегда не понимал этого. Можно же другие вещи ,моменты написать.
+1
-1
0
Ответ La victoria es nuèstrà
зачем на близких переходить??? Всегда не понимал этого. Можно же другие вещи ,моменты написать.
В предверии известной годовщины - у них ком в горле до сих пор не прошёл.. Стараются проглотить, но не получается.. А-ха-ха-ха.. 😀
0
0
0
Ответ La victoria es nuèstrà
вот например ты меня бросишь в блок,чс, я в ответку не стану тебя блокировать. Мой принцип жизни. взгляд.
ну тогда читай что пишут всякие рагоберки и климовы. мне это не надо.
0
0
0
Ответ neputevyy
Причем тут Месси? Его фото у тебя в душе висит?
А под фото надпись : Чемпионы мира всегда остаются чемпионами мира.. Чтоб не забыл.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭👍
+1
-1
0
Ответ Leon Petov
К слову, средняя стоимость команд в Саудовской лиге - 55 млн. В РПЛ - 51 млн. МЛС - 44 млн
Ого, уже РПЛ обогнали.
0
0
0
Ответ Leon Petov
К слову, средняя стоимость команд в Саудовской лиге - 55 млн. В РПЛ - 51 млн. МЛС - 44 млн
Ничего удивительного, клубы из Саудовской Аравии ввалили в ЛТО больше 800 миллионов евро, больше только клубы АПЛ потратили.
0
0
0
Мне кажется, после травмы последней и с учетом динамики регресса- как футболист - Неймар стоит миллионов 5. 40 - это чисто за коммерческий потенциал
0
0
0
Просто у Криша сейчас это "не в приоритете"
+1
-1
0
недорогие там игроки, оказывается, без иронии
0
0
0
Год назад и сборную бы сложно было собрать с игроками дороже 10М
0
0
0
Безтрофейный и 3-х 🐫 не стоит.. А когда-то за него 20 баранов давали.. 😀🤭😂
+2
-2
0
богатый позорник
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий