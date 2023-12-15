Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков саудовской лиги от Transfermarkt. Неймар и Малком – в составе

Криштиану Роналду не входит в число самых дорогих футболистов саудовской лиги.

Лучший бомбардир чемпионата, выступающий за «Аль-Наср», не был включен в сборную футболистов с самой высокой стоимостью.

Португалец, которому 5 февраля исполнится 39 лет, оценивается в 15 млн евро.

Вратарь: («Аль-Хилаль», 11 млн евро);

Защитники: («Аль-Наср», 25 млн), (« », 18 млн), (« », 25 млн);

Полузащитники: (« », 35 млн), («Аль-Хилаль», 40 млн), (« », 30 млн), («Аль-Хилаль», 35 млн), («Аль-Хилаль», 30 млн);

Нападающие: («Аль-Хилаль», 45 млн), Александар Митрович («Аль-Хилаль», 28 млн).

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