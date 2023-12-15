Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков саудовской лиги от Transfermarkt. Неймар и Малком – в составе
Криштиану Роналду не входит в число самых дорогих футболистов саудовской лиги.
Лучший бомбардир чемпионата, выступающий за «Аль-Наср», не был включен Transfermarkt в сборную футболистов с самой высокой стоимостью.
Португалец, которому 5 февраля исполнится 39 лет, оценивается в 15 млн евро.
Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль», 11 млн евро);
Защитники: Эмерик Лапорт («Аль-Наср», 25 млн), Мерих Демирал («Аль-Ахли», 18 млн), Рожер Ибанес («Аль-Ахли», 25 млн);
Полузащитники: Фабиньо («Аль-Иттихад», 35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хилаль», 40 млн), Отавио («Аль-Наср», 30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль», 35 млн), Малком («Аль-Хилаль», 30 млн);
Нападающие: Неймар («Аль-Хилаль», 45 млн), Александар Митрович («Аль-Хилаль», 28 млн).
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/forzajuventus/2743853.html