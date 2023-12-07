Посол Испании в Саудовской Аравии: «Футбол – одна из платформ, чтобы показать новый образ страны. ЧМ-2034 будет грандиозным»

Власти Саудовской Аравии считает футбол важным инструментом развития экономики.

Об этом рассказал посол Испании в Саудовской Аравии Хорхе Эвиа. Напомним, что страна является единственным кандидатом на проведение ЧМ-2034.

– Чего Саудовская Аравия ждет от многомиллионных инвестиций в футбол? Какова их цель?

– Это часть Vision 2030, амбициозного проекта экономических преобразований, направленных на снижение зависимости экономики страны от нефти и нефтепродуктов. Футбол – одна из платформ, с помощью которых они хотят показать новый современный образ страны. Они намерены воспользоваться преимуществом некоторых видов спорта, чтобы мир обратил на них внимание.

Они продвигают этот проект уже несколько лет, с его помощью они стремятся диверсифицировать экономику, расширить возможности женщин, привлечь молодежь на рынок труда и развивать туризм, спорт и развлечения.

Чемпионат мира по футболу 2034 года – еще одна из главных целей саудовских властей на данный момент. Если не будет никаких изменений, они проведут грандиозный турнир. Не знаю, будет ли он лучшим в истории – я надеюсь, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Марокко и Португалии, – но это будет великолепный чемпионат мира.

– Саудовская Аравия сделала большую ставку на то, чтобы быть известной во всем мире. Вопрос, которым задается футбольный мир: станет ли этот бум однодневным, как это было в Китае, или растянется во времени?

– Намерение состоит в том, чтобы проект не стал однодневкой. Я искренне надеюсь, что их приверженность сохранится, и усилия принесут хорошие плоды.

– Насколько привлекательна Саудовская Аравия для игроков топ-уровня? Деньги – это плюс, но должно быть что-то еще.

– Деньги – важный аспект привлекательности, но я думаю, что есть и другие причины. Это опыт игры в экзотической стране с большим будущим, удобства, предлагаемые иностранным игрокам и их семьям, а также дружелюбие и привязанность болельщиков, которые не так требовательны, как в других чемпионатах.

– Как люди относятся к приезду в Саудовскую Аравию таких звезд, как Неймар, Криштиану Роналду, Бензема, Мане или Марез?

– С большой радостью, потому что их приезд повышает качество лиги. С гордостью констатирую, что эти звезды решили покинуть ведущие лиги, чтобы приехать играть в эту страну, – сказал Хорхе Эвиа.

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