Роналду о 54 мячах за год: «Гол есть гол. Горд, что обошел Холанда, Мбаппе и Кейна. Профессионалы знают, что везде трудно забивать – в Саудовской Аравии, Италии, Испании, Португалии»

Криштиану Роналду высказался о своих 54 голах за 2023 год.

«Я забил 54 гола. Кто-то скажет, что их было легче забить, потому что я в Саудовской Аравии.

Но футбольные профессионалы знают, как трудно забивать голы, будь то в Саудовской Аравии, Италии, Испании или Португалии. Гол есть гол.

Да, я горжусь тем, что обошелся Холанда, Мбаппе и Кейна», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью Record.

Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4