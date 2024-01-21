Роналду о 54 мячах за год: «Гол есть гол. Горд, что обошел Холанда, Мбаппе и Кейна. Профессионалы знают, что везде трудно забивать – в Саудовской Аравии, Италии, Испании, Португалии»

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своих 54 голах за 2023 год.

«Я забил 54 гола. Кто-то скажет, что их было легче забить, потому что я в Саудовской Аравии.

Но футбольные профессионалы знают, как трудно забивать голы, будь то в Саудовской Аравии, Италии, Испании или Португалии. Гол есть гол.

Да, я горжусь тем, что обошелся Холанда, Мбаппе и Кейна», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью Record.

Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4

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100 комментариев
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а в плей-офф ЧМ так вообще невозможно забить😂😂
+59
-14
+45
Роналду - великий футболист. Этого не отнимет у него никто. Но такие его качества, как обидчивость, чувство зависти, неумение признавать проигрыш, вечное выпячивание себя и ЧСВ оттолкнули от него многих любителей футбола. Имхо.
+38
-4
+34
Тело-30 летнего,ум 10 летнего 😂
+49
-17
+32
Почему-то Хамдала не говорил такие вещи, когда забивал 59 голов за год и обошел лучших бомбардиров Европы)
+30
-4
+26
Ответ [Ingush]
Комментарий скрыт
Главное, что забил. Марадона тоже забивал плей-офф только одного ЧМ, и что? По итогу, у Месси 5+6 в плей - лучший результат в истории, а у Криштика 0+0)
+24
-5
+19
а если Кришти перейдет в чемпионат Малайзии, то там сможет забить еще в 2 раза больше
+25
-6
+19
Кого ты там обошёл? ))
Совсем адекватность потерял, реальность не воспринимает Кришти
+23
-12
+11
Зачем акцентировать все время на этом внимание? Сказал один раз и хватит, но уже несколько недель про свое достижение говорит.
+13
-2
+11
Человек каждый раз несёт откровенный бред, живёт в иллюзорном мире, а его фаны только восхваляют все его абсурдные заявления, вот что с ними не так? 🙅‍♂️
+13
-3
+10
Ответ Varbi4
Комментарий удален модератором
все по факту же расписал.
+19
-10
+9
АбдэльРаззак Амдалла о 60 голах в 2019 году : горд что обошёл величайшего Месси по голам за год , у него 50 , а у меня 60 !
+8
0
+8
Я за прошлый год забил в коробке во дворе штук 60. Так что извини Криштиану, но ты в лучшем случае всего лишь второй. Ну а забивать везде сложно, сам сказал. Да и пацаны в коробке подтвердят.
+9
-1
+8
Забивать голы трудно везде, но я горжусь, что забил свои там где это делать полегче
+8
0
+8
Только клуб Роналду с этими голами от супрфорварда ровно на том же месте что был без его голов. Схема знакомая)
+9
-1
+8
Ответ Илья Мурашов
Зачем акцентировать все время на этом внимание? Сказал один раз и хватит, но уже несколько недель про свое достижение говорит.
это болезнь
+10
-3
+7
Ответ niru
Ну,если он забил больше,чем все остальные,это значит обошел,ведь так?
Во дворе забил 300 голов, гол есть гол, я обошёл Роналду
+8
-2
+6
Гол есть гол , значит у Пеле их 1283 , а не 762 )
+9
-3
+6
Самое страшное, что все его нарциссические высказывания абсолютно искренны. Не может принять простые факты, которые очевидны 99% людей
+11
-6
+5
Ответ Dexter Morgan
Заметьте, Роналду обошёл по голам и получил награду. А Месси уже несколько лет просто за своё существование получает. Тут ещё местные гнали на награду Globe Soccer Awards. Ну посмотрите список победителей. За все последние годы самая адекватная премия. Получают действительно лучшие. А не те, кто под ФИФА, УЕФА, инфоповодом, повесткой западной.
Что значит "получает просто за свое существование"? Последний ЗМ, например, он получил за ЧМ, где стал капитаном-победителем и лучшим игроком турнира. Думаешь, Роналду не получил бы ЗМ, если бы выиграл ЧМ и стал МВП на нем?)
+6
-1
+5
Ответ Капибарбер
а в плей-офф ЧМ так вообще невозможно забить😂😂
Ну а чего ты хочешь?Марокко - это гранд футбола ведь😂
+7
-2
+5
Думаю, лет через 8 он будет пылить в какой-то лиге ветеранов и на полном серьезе доказывать, что эти голы не менее ценны, чем в АПЛ и т.д. )
+4
0
+4
Ответ Фарид Харисов
У Месси больше голов не с пенальти в плей-офф ЧМ, чем у Роналду, а если посмотришь на ассисты, то там вообще пропасть. Лионель — самый результативный игрок за всю историю мундиалей. А главный перформанс КриРо за все 5 ЧМ — хет-трик Испании в группе. Можете сколько угодно обсасывать пенки в Катаре, игнорируя что это первый ЧМ с ВАРом и их было впринципе больше, чем когда либо. А ещё игнорируя, что каждое пенальти было следствием постоянной атакующей игры Аргентины, которая бежала забивать больше и лучше всех благодаря Лео ;)
Те же Французы на ЧМ 18 года пробили 4 пенки за турнир (разница в один пенальти) , но никто их не называл пенальтистами
+4
0
+4
Ответ Виталий Кислицын
Комментарий скрыт
так вдвойне круче же, сезон мечты
+4
0
+4
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Они просто такие же, не суди их строго.)))
+4
0
+4
Ответ Виталий Кислицын
Комментарий скрыт
Может у него не было партнёров Мане, Фофана, Брозович, Отавио, Лопорт, Оспина, Алекс. А ещё может не строили игру вокруг Хамдалла, об этом ты же не подумал.
+5
-1
+4
А чего мелочиться-то, можно ещё дальше зайти. Например, трофей есть трофей, будь то Кубок мира или кубок Саудовской Аравии, какая разница.
+4
0
+4
Ответ Мурад Гамидов
А чего мелочиться-то, можно ещё дальше зайти. Например, трофей есть трофей, будь то Кубок мира или кубок Саудовской Аравии, какая разница.
Скоро и до этого дойдет, от Роналду такого можно ожидать.
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Заметьте, Роналду обошёл по голам и получил награду. А Месси уже несколько лет просто за своё существование получает. Тут ещё местные гнали на награду Globe Soccer Awards. Ну посмотрите список победителей. За все последние годы самая адекватная премия. Получают действительно лучшие. А не те, кто под ФИФА, УЕФА, инфоповодом, повесткой западной.
Хаха, если бы Мендеш каждый год отдавал награду Роналду, боюсь, что даже ты бы что-то заподозрили))
+3
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+3
Англию не назвал там Холанд, Францию не назвал там Мбапе, Бундеслигу не назвал там Кейн. Насколько этот лицемер и умственно отсталый.
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Чего этот Португалец7 несёт?!
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+3
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