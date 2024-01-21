«Роналду не играл в Лиге 1, как он может сравнивать? Приглашаю его». Тренер «Бреста» Руа о чемпионатах Франции и Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Брест Эрик Руа Футбол

Криштиану Роналду пригласили поиграть во Франции.

На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.

На это отреагировал главный тренер «Бреста» Эрик Руа.

«Я приглашаю его на поле. Уж не знаю, оценил бы он такой жест или нет.

Не то чтобы я с ним не согласен, но Криштиану Роналду никогда не играл в Лиге 1. Как он может сравнивать? Надо поиграть тут.

Это его мнение, мы его уважаем, но больше тут нечего сказать», – отметил 56-летний специалист.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

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51 комментарий
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Тренер просто логично ответил, даже никак не оскорбив, хотя тут все не просто логично, а очевидно.
+59
-7
+52
Ответ Роман
Есть 4 топ-лиги: АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Лига 1 или СА, или Португалии с Нидерландами. Все они далеко позади.
Никто и не спорит, но это не отменяет того факта, что разница между пустынной араб лигой и Францией, Португалие и тд, примерно как между Заболотными и Холландом
+36
-9
+27
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий скрыт
В "картофельном чемпионате" каждое поколение появляются черные высокоинтенсивные опорники и быстрые и сильные центральные защитники
+30
-5
+25
Ответ Арам Арутюнян
Комментарий скрыт
Это ты про пенсионеров на достойной пенсии?)
Да и те разбегаются потихоньку, ну а так черепашка > чем донная арабская лига
+20
-1
+19
Есть 4 топ-лиги: АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига.
Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Лига 1 или СА, или Португалии с Нидерландами. Все они далеко позади.
+63
-45
+18
Ответ Арам Арутюнян
Комментарий скрыт
на матчах ветеранов еще больше звезд, давайте их котировать выше лч.
+14
-2
+12
Ответ alexmixer9
Никто и не спорит, но это не отменяет того факта, что разница между пустынной араб лигой и Францией, Португалие и тд, примерно как между Заболотными и Холландом
Ты не понял, ромашка попытался вскользь приравнять Лигу 1 к пустынной лиге 🤓
+11
-3
+8
Самое забавное, что половину этих пожилых звёзд СА воспитала именно лига 1)
Бензема, Канте, Марез, Кулибали, Сен Максимен, Мане и ещё несколько игроков..
+8
-2
+6
В ФНЛ Роналду тоже не играл.
+6
-2
+4
Ответ Антибаскет Поповича
В ФНЛ Роналду тоже не играл.
Так пластиковая лига арабов на уровне примерно с фнл и есть
+9
-6
+3
Французский чемпионат подарил миру много звезд футбола,саудиты только много денег
+3
0
+3
Роналду просто по контракту должен продвигать лигу а чего французы так горят из-за этого интервью я не понимаю.
Саудовской лиге нужно минимум 5-6сезонов чтобы достич уровня лиги 1.
+6
-4
+2
Ответ Роман
Есть 4 топ-лиги: АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Лига 1 или СА, или Португалии с Нидерландами. Все они далеко позади.
Ну по факту, так и есть. Если делить по рейтингу лиг на сайте УЕФА, то будет так:
Суперлига: АПЛ (100 очков)
Первый эшелон: Ла Лига (86) Серия А (83) Бундеслига (80)
Лиги второго эшелона: Франция (62) Нидерланды (60) Португалия (53)

Любой кластеризующий алгоритм разделил бы лиги так, топ-5 это просто устоявшийся исторический термин, смысла силы лиг он не отражает. В прошлом году Франция вообще была 6й, да и в любом случае - пихать ее к топ лигам кощунство, когда она идёт вровень с Нидерландами и чуть впереди Португалии.
+4
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+2
Ответ Ashot Rager
Есть три топ лиги - АПЛ, Ла Лига и Бундеслига. Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Сериа А или СА, или Португалия с Нидерландами. Все они далеко позади.
Есть две топ лиги - АПЛ и Ла Лига. Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Бундеслига, Сериа А или СА, или Португалия с Нидерландами. Все они далеко позади.
+2
0
+2
Роналду против лучшей команды Лиги 1:

—4 матча
—3 победы
—1 ничья
—0 поражений
—3 гола
—1 ассист
+7
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+2
В чемпионате Франции с Роналду будет тоже самое что и на ЧМ
+2
-1
+1
Ответ Muhammad Juraev
Самое забавное, что половину этих пожилых звёзд СА воспитала именно лига 1) Бензема, Канте, Марез, Кулибали, Сен Максимен, Мане и ещё несколько игроков..
Дракслер, Вейналдум, Неймар, Жиротто, Тэтэрушану, Фабиньо, Фофана, Мусса Дембеле, Денайер, Эдуард Менди, и т. д., все они когда-то играли во Франции, вообще похоже, что арабы нацелились на бывших игроков Лиги 1
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+1
Ответ TheFrosty
Комментарий удален модератором
С партнерами, как Мане, Отавио, Талиска, Брозович, Теллес, Лапорт вполне мог бы забить
+2
-1
+1
Ответ Роман
Есть 4 топ-лиги: АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Лига 1 или СА, или Португалии с Нидерландами. Все они далеко позади.
Есть три топ лиги - АПЛ, Ла Лига и Бундеслига. Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Сериа А или СА, или Португалия с Нидерландами. Все они далеко позади.
+1
0
+1
Ответ Висита Эльмурзаев
Ну он часто выносил ПСЖ, поэтому в курсе, что из себя представляет лига 1
Лично я больше запомнил как Лион вынес его вместе с Ювентусом)
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Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы Рон имеет право поделиться своими ощущениями - то же могут сделать и все другие... но то, что первые два клуба из турнирной таблицы СА могут вполне нагнуть любой французкий клуб (кроме ПСЖ) у меня сомнений не вызывает.
1 раз можно выиграть у кого угодно,а на дистанции,они бы середняками Ви Лиге 1 были бы.
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Ответ Spartakus1984
В чемпионате Франции с Роналду будет тоже самое что и на ЧМ
Голы только с пенальти?
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Ответ Капибарбер
Для Рональду это слишком серьёзный вызов будет, засыт 💯
Я надеюсь, ты понимаешь, что это была шутка? Никакой Брест не потянет его зарплату, даже десятую чать его зарплаты
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Ответ Muhammad Juraev
Всем уже надоела эта СА с пустыми трибунами и они хотят свалить не смотря даже на деньги, но фанатики кринжа и он сам живут в своём мирке, где их лига входит в топ 2 🤣🤣🤣🤣
Свалить они реально хотят (Хендерсон уже свалил) но трибуны Аль Насра пустыми не бывают
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Ответ TheFrosty
Комментарий удален модератором
Ты ещё посчитай сколько из этих голов Роналду забил с пенальти.
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Ответ Spartakus1984
1 раз можно выиграть у кого угодно,а на дистанции,они бы середняками Ви Лиге 1 были бы.
Если собрать сборную Лиги СА, то где-нибудь в Ле-Лк они бы вышли
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Роналду: сперва выйдите в Лигу Чемпионов, потом приглашайте
+2
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Ответ Дмитрий Мужанов
Лично я больше запомнил как Лион вынес его вместе с Ювентусом)
Рон им парочку мячей отгрузил, тем не менее. С левой дальний в девяточку хорош был.
+1
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Комментарий удален модератором
Всем уже надоела эта СА с пустыми трибунами и они хотят свалить не смотря даже на деньги, но фанатики кринжа и он сам живут в своём мирке, где их лига входит в топ 2 🤣🤣🤣🤣
+2
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