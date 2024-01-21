«Роналду не играл в Лиге 1, как он может сравнивать? Приглашаю его». Тренер «Бреста» Руа о чемпионатах Франции и Саудовской Аравии
Криштиану Роналду пригласили поиграть во Франции.
На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.
На это отреагировал главный тренер «Бреста» Эрик Руа.
«Я приглашаю его на поле. Уж не знаю, оценил бы он такой жест или нет.
Не то чтобы я с ним не согласен, но Криштиану Роналду никогда не играл в Лиге 1. Как он может сравнивать? Надо поиграть тут.
Это его мнение, мы его уважаем, но больше тут нечего сказать», – отметил 56-летний специалист.
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
Да и те разбегаются потихоньку, ну а так черепашка > чем донная арабская лига
Потом с огромным отрывом все остальные. Там хоть Лига 1 или СА, или Португалии с Нидерландами. Все они далеко позади.
Бензема, Канте, Марез, Кулибали, Сен Максимен, Мане и ещё несколько игроков..
Саудовской лиге нужно минимум 5-6сезонов чтобы достич уровня лиги 1.
Суперлига: АПЛ (100 очков)
Первый эшелон: Ла Лига (86) Серия А (83) Бундеслига (80)
Лиги второго эшелона: Франция (62) Нидерланды (60) Португалия (53)
Любой кластеризующий алгоритм разделил бы лиги так, топ-5 это просто устоявшийся исторический термин, смысла силы лиг он не отражает. В прошлом году Франция вообще была 6й, да и в любом случае - пихать ее к топ лигам кощунство, когда она идёт вровень с Нидерландами и чуть впереди Португалии.
—4 матча
—3 победы
—1 ничья
—0 поражений
—3 гола
—1 ассист