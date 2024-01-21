«Роналду не играл в Лиге 1, как он может сравнивать? Приглашаю его». Тренер «Бреста» Руа о чемпионатах Франции и Саудовской Аравии

Криштиану Роналду пригласили поиграть во Франции.

На церемонии Globe Soccer Awards форвард « » заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.

На это отреагировал главный тренер « » Эрик Руа.

«Я приглашаю его на поле. Уж не знаю, оценил бы он такой жест или нет.

Не то чтобы я с ним не согласен, но никогда не играл в Лиге 1. Как он может сравнивать? Надо поиграть тут.

Это его мнение, мы его уважаем, но больше тут нечего сказать», – отметил 56-летний специалист.

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили