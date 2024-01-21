Фонсека о том, что Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1: «Умные люди поймут, почему он так сказал»

Теги Лилль Криштиану Роналду лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека отреагировал на слова Криштиану Роналду о Лиге 1.

На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит французскую лигу.

«Не нужно сравнивать. Не думаю, что так правильно говорить. Если он счастлив в Саудовской Аравии, то я рад за него. 

Есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы я тратил свое время на ответы. И его мнение – одно из таких вещей. Думаю, умные люди поймут, почему он так сказал», – сказал главный тренер «Лилля».

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как мне кажется, дело в другом. Он просто хотел повысить значимость своих 50+ голов в саудовской лиге. Типа мои 50 голов ничуть не хуже, чем у Мбаппе или Холланда. Ну а комплимент саудитам это уже в довесок.
+57
-12
+45
Конечно ему за это ещё мешок отслюнявят
+45
-5
+40
Ответ Илья Сутурин
Конечно ему за это ещё мешок отслюнявят
Думаю, это его обязательство по контракту, облизывать лигу
+30
-2
+28
Кто девушку гуляет,тот её и танцует ! Вы думали шейхи просто так лямами сорят …
+13
-2
+11
Пару лет назад кричал, что никогда не будет играть в Аравии или в Китае (денежных мешков)
А сейчас облизывает за деньги)
+14
-3
+11
Ответ Илья Сутурин
Конечно ему за это ещё мешок отслюнявят
нарцисс каких мир не видел!
+4
0
+4
Ответ Собиратель хаоса
Как мне кажется, дело в другом. Он просто хотел повысить значимость своих 50+ голов в саудовской лиге. Типа мои 50 голов ничуть не хуже, чем у Мбаппе или Холланда. Ну а комплимент саудитам это уже в довесок.
хоть 10000 мячей забьёт все равно перед месси НОЛЬ!
+9
-5
+4
А во французской играл, чтобы так говорить?

Хотя ему приходится это по контракту говорить
+2
0
+2
Он это сказал,что бы оправдать свой переход туда.
+2
0
+2
Все на что падает отблеск мании величия, сверкает так же ярко
+1
0
+1
Первое адекватное мнение. Смысл в действительности сравнивать очевидные вещи, покуда он просто хотел задеть катарцев в угоду саудитам
+7
-7
0
А лечить Рюналду толку есть???
+1
-1
0
Ответ Плевал я
Думаю, это его обязательство по контракту, облизывать лигу
да конечно
0
0
0
Ответ Инна Банюк
Комментарий скрыт
умница блин, детородный орган в помощь
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий