Фонсека о том, что Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1: «Умные люди поймут, почему он так сказал»
Паулу Фонсека отреагировал на слова Криштиану Роналду о Лиге 1.
На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит французскую лигу.
«Не нужно сравнивать. Не думаю, что так правильно говорить. Если он счастлив в Саудовской Аравии, то я рад за него.
Есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы я тратил свое время на ответы. И его мнение – одно из таких вещей. Думаю, умные люди поймут, почему он так сказал», – сказал главный тренер «Лилля».
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
А сейчас облизывает за деньги)
Хотя ему приходится это по контракту говорить