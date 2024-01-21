Фонсека о том, что Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1: «Умные люди поймут, почему он так сказал»

Паулу Фонсека отреагировал на слова Криштиану Роналду о Лиге 1.

На церемонии Globe Soccer Awards форвард « » заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит французскую лигу.

«Не нужно сравнивать. Не думаю, что так правильно говорить. Если он счастлив в Саудовской Аравии, то я рад за него.

Есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы я тратил свое время на ответы. И его мнение – одно из таких вещей. Думаю, умные люди поймут, почему он так сказал», – сказал главный тренер « ».

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили