Лига 1 после слов Роналду «лига Саудовской Аравии уже лучше» опубликовала фото – Мбаппе касается щеки Криштиану в победном матче «ПСЖ» с «Аль-Насром»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Лига 1 высмеяла слова Криштиану Роналду о французской и саудовской лигах.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии заявил: «Лига Саудовской Аравии уже лучше французской. Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше».

После этих слов в твиттере Лиги 1 появилась фотография, на которой форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе касается щеки Роналду в товарищеском матче парижан с «Аль-Насром» (5:4) в январе 2023-го.

Фото: twitter.com/Ligue1_ENG

Чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

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62 комментария
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Лига 1 конечно лучше саудовской
Но она дно по сравнению с топ4
+78
-17
+61
по фото складывается ощущение, что Роналду выбежал на поле, чтобы взять автограф у своего кумира, а тот по-отечески похлопал его по щеке
+41
-6
+35
Удачное фото, вместо тысячи слов
+57
-24
+33
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
И чем же Бундеслига лучше? Если судить по траснферам в топ лиги из команд лиги 1 и бундеслиги, то игроки из лиги 1 поуспешнее выглядят в новых командах, а значит, готовы к уровню. Из той же бундеслиги в АПЛ мало кто может нормально заиграть
Напомните сколько клубов Лиги1 в плей-офф ЛЧ, и сколько клубов Бундеслиги?
+29
-8
+21
Судя по фото, это Роналду фанат Мбаппе, а не наоборот.
+14
-2
+12
Ответ Никита Алексеев
Лига 1 конечно лучше саудовской Но она дно по сравнению с топ4
И чем же Бундеслига лучше? Если судить по траснферам в топ лиги из команд лиги 1 и бундеслиги, то игроки из лиги 1 поуспешнее выглядят в новых командах, а значит, готовы к уровню. Из той же бундеслиги в АПЛ мало кто может нормально заиграть
+24
-16
+8
Он серьезно думает что Монако, Лилль, Марсель, ПСЖ слабее Ахли, Джидда, Насра???))))
Помню как Хиляля унижал клуб из 2 дивизиона Бундеслиги.
Помню как унижал Сельта 5:0 Насра.
Помню как Бенфика унижал 4:1 Наср.
Как он может это говорит , когда даже Бенфика не в ТОП5 унижает эту 200 лигу инвалидов из СА.
+11
-4
+7
Ответ Никита Алексеев
Напомните сколько клубов Лиги1 в плей-офф ЛЧ, и сколько клубов Бундеслиги?
специально для Вас открыл таблицу коэффициентов УЕФА за последние 10 лет, чтобы оценить вклад клубов в копилку кэффициентов УЕФА. Так вот Бавария конечно лидер в этом показатели на данном отрезке (вторая среди всех клубов участников, ПСЖ 8-ой), но если посмотреть на другие команды, то результаты не сильно отличаются. В этом сезоне да, немецких клубов в плей-оф больше, но и количество участников у них итак изначально больше. И все это благодаря той же Баварии. К примеру Нант не так уж и много отстает в этой таблице от Лейпцига, хотя бюджет у команд разный. Наш с Вами спор изначально не имеет смысла, но говорить, что Бундеслига превосходит Лигу 1 - это равносильно того, что сказать, что КХЛ равна НХЛ. Вот ссылка на таблицуhttps://foot-stat.ru/u_rank_cl_10years.php. Модератор, не удаляй коммент, пожалуйста!
+11
-5
+6
Ответ Old Partisan
Роналду, конечно, тот еще популист, но он говорил о Лиге, а не превосходстве отдельного ПСЖ над отдельным Аль-Нассром. Но никто на это, как всегда, внимания не обратил
Как же никто? Даже статья на главной вышла. Оказалось, что саудовская лига в целом слабее МЛС, Лига 1 в другой вселенной.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3216418.html
+9
-3
+6
Они высмеяли слова Роналду тем, что вторая команда Саудитов проиграла первой команде Франции 5:4? Логично
+14
-10
+4
В Рейтинге лиг Саудовская Аравия находится ниже Китайской и Беларусского чемпионата в пятом десятке в мире.
+6
-2
+4
Ответ Гномович!
Лучше бы опубликовала фото где Роналду унижал ПСЖ и выбивал их из ЛЧ.
Лучше бы фото с матча с Марокко выложил
+5
-1
+4
Ответ Old Partisan
Роналду, конечно, тот еще популист, но он говорил о Лиге, а не превосходстве отдельного ПСЖ над отдельным Аль-Нассром. Но никто на это, как всегда, внимания не обратил
Саудовская лига слабее чем РФПЛ, куда ей до Лиги 1
+3
0
+3
у персоглоров Роналду напрочь отсутствуют адекватность и объективность.
+4
-1
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
по фото складывается ощущение, что Роналду выбежал на поле, чтобы взять автограф у своего кумира, а тот по-отечески похлопал его по щеке
в этом и заключается задумка
+2
0
+2
Ответ Cearvm
Как же никто? Даже статья на главной вышла. Оказалось, что саудовская лига в целом слабее МЛС, Лига 1 в другой вселенной. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3216418.html
Так и я не считаю арабскую лигу такой прям хорошей. Так считает Роналду. Но ПСЖ решил стебануть силу своего клуба над Аль-Нассром. Логика понятна теперь?
+4
-2
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
На сайте УЕФА ведётся подсчет очков каждой лиги на основе выступления в еврокубках. Так вот, у Бундеслиги там около очков, у лиги 1 окон 50. Точно не помню, но если разделить по очкам лиги, то нет никакого топ5, потому что лига 1 имеет почти столько же очков как Португальская и нидерландские лиги. И есть топ-4, до которых лиге 1 далеко
Около каких очков? Окна пластиковые или деревянные?
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
На сайте УЕФА ведётся подсчет очков каждой лиги на основе выступления в еврокубках. Так вот, у Бундеслиги там около очков, у лиги 1 окон 50. Точно не помню, но если разделить по очкам лиги, то нет никакого топ5, потому что лига 1 имеет почти столько же очков как Португальская и нидерландские лиги. И есть топ-4, до которых лиге 1 далеко
Между АПЛ (1 место) и ЛаЛигой (2 место) - 14 очков в таблице КУЕФА. Получается нет никакого топ-4, а есть топ-1🤣🤣🤣
+2
0
+2
французы как обычно сами себя выпороли, во первых тот матч состоялся год назад и был не Аль-Наср, а сборная Эр-Рияда, уже в августе между Аль-Насром - ПСЖ была ничья 0-0
+8
-6
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Нет никакого рейтинга лиг, ало. У Хейтеров конечно свой мир
лютый хейтер пишет про хейтеров 🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
Роналду, конечно, тот еще популист, но он говорил о Лиге, а не превосходстве отдельного ПСЖ над отдельным Аль-Нассром. Но никто на это, как всегда, внимания не обратил
+14
-12
+2
Хорошее фото!
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Удачное фото, вместо тысячи слов
1/8 рад, что к нему прикоснулся чемпион мира.
+8
-7
+1
Ответ Old Partisan
Как ты это определил? По именам явно сильнее саудовская лига, пусть даже с поправкой на возраст звезд.
Можно и по другим косвенным признаком. Малком в РПЛ был безоговорочно лучшим, а в СА по результативности и в пятерку не входит. По игре не знаю.
Но осевидно, что в СА Малкому труднее приходится, чем в РПЛ, уровень противодействия выше.
0
0
0
Ответ Гномович!
Лучше бы опубликовала фото где Роналду унижал ПСЖ и выбивал их из ЛЧ.
Лучше подробнее показать этот момент - гол с левейшего пенальти за симуляцию Крооса, который до получения мяча находился в офсайде. 2 ошибки в одном эпизоде
+4
-4
0
Ответ Cearvm
Как же никто? Даже статья на главной вышла. Оказалось, что саудовская лига в целом слабее МЛС, Лига 1 в другой вселенной. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3216418.html
Это примитивное исследование, забавно, что никто не обратил внимание, что для оценки эло Назначаются коэффициенты. Поправь эти коэффициенты и ситуация будет другой.
Но по факту млс и са лиги действительно близки - видел сравнение на основе среднего рейтинга игроков этих лиг, они там на 16 и 17 месте соответственно
+2
-2
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Ответ Никита Алексеев
Лига 1 конечно лучше саудовской Но она дно по сравнению с топ4
Девиз Лиги 1, мы лига развития.:)))))))
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0
Ответ Karel
Можно и по другим косвенным признаком. Малком в РПЛ был безоговорочно лучшим, а в СА по результативности и в пятерку не входит. По игре не знаю. Но осевидно, что в СА Малкому труднее приходится, чем в РПЛ, уровень противодействия выше.
Ну это же как раз показатель, что наоборот, в нашей днищенской лиге Малком суперзвезда, а в саудовской аравии игрок чуть выше среднего.
0
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Ответ Old Partisan
Ну это же как раз показатель, что наоборот, в нашей днищенской лиге Малком суперзвезда, а в саудовской аравии игрок чуть выше среднего.
Да и я, собственно, про это. В РПЛ Малком первый парень на деревне был, а в Саудовскую Аравию перебрался - словно в городе оказался.
Не понимаю тех, кто утверждает, да еще с апломбом, что РПЛ сильнее чемпионата СА.
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Ответ tolstiy
ну не знаю как у саудитов, но лига 1 реально дно. там есть псж и всё.... раньше лучше было....
там все хуже
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