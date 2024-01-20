Лига 1 после слов Роналду «лига Саудовской Аравии уже лучше» опубликовала фото – Мбаппе касается щеки Криштиану в победном матче «ПСЖ» с «Аль-Насром»
Лига 1 высмеяла слова Криштиану Роналду о французской и саудовской лигах.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии заявил: «Лига Саудовской Аравии уже лучше французской. Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше».
После этих слов в твиттере Лиги 1 появилась фотография, на которой форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе касается щеки Роналду в товарищеском матче парижан с «Аль-Насром» (5:4) в январе 2023-го.
Фото: twitter.com/Ligue1_ENG
Чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
Но она дно по сравнению с топ4
Помню как Хиляля унижал клуб из 2 дивизиона Бундеслиги.
Помню как унижал Сельта 5:0 Насра.
Помню как Бенфика унижал 4:1 Наср.
Как он может это говорит , когда даже Бенфика не в ТОП5 унижает эту 200 лигу инвалидов из СА.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3216418.html
Но осевидно, что в СА Малкому труднее приходится, чем в РПЛ, уровень противодействия выше.
Но по факту млс и са лиги действительно близки - видел сравнение на основе среднего рейтинга игроков этих лиг, они там на 16 и 17 месте соответственно
Не понимаю тех, кто утверждает, да еще с апломбом, что РПЛ сильнее чемпионата СА.