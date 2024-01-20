Лига 1 после слов Роналду «лига Саудовской Аравии уже лучше» опубликовала фото – Мбаппе касается щеки Криштиану в победном матче «ПСЖ» с «Аль-Насром»

Лига 1 высмеяла слова Криштиану Роналду о французской и саудовской лигах.

Форвард « » и сборной заявил: «Лига Саудовской Аравии уже лучше французской. Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше».

После этих слов в твиттере Лиги 1 появилась фотография, на которой форвард « » касается щеки Роналду в товарищеском матче парижан с «Аль-Насром» (5:4) в январе 2023-го.

Фото: twitter.com/Ligue1_ENG

Чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили