Наполи – Интер, прогноз на матч 22 января 2024, Суперкубок Италии

Финал Суперкубка Италии, который проходит в Саудовской Аравии, состоится 22 января, и его участники уже определены. С одной стороны – «Наполи», который уже мысленно простился с надеждой защитить чемпионство, но не собирается в этом сезоне ставить прочерк в графе «завоёванные трофеи». С другой стороны – «Интер», для которого победа в Суперкубке тоже важная цель, но не может быть важнее победы в гонке за скудетто. Да и большие деньги на кону: финалист и победитель получат хорошие денежные призы, но победителю и денег достанется больше, и заветный трофей на полку попадёт. Итак, у кого же будет Суперкубок?

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Наполи

Свой путь к полуфиналу неаполитанцы проделали, вынеся «Фиорентину» со счётом 3:0 (кстати, с ней «Интеру» предстоит играть в ближайшем туре Серии А). Счёт открыл на 22-й минуте Джованни Симеоне, а вышедший на замену Алессио Дзербин, сыграв всего 10 минут, оформил дубль и поставил точку в вопросе определения финалиста. Для неаполитанцев это первый с 2020 года выход в финал: тогда они проиграли «Ювентусу» 0:2.

Нельзя сказать, что победа полностью закономерная по игре, поскольку по владению мячом и ударам по воротам неаполитанцы уступили флорентийцам. Однако нельзя отрицать, что именно Алессио Дзербин стал героем матча, выведя «Наполи» в финал. И там их ждёт отнюдь не бледная тень «фиалок», а грозный и всемогущий лидер Серии А «Интер».

Интер

«Интер» тоже решил не расслабляться и заодно последовал примеру своего противника, забив три безответных мяча в ворота «Лацио». Маркус Тюрам с передачи Федерико Димарко, Хакан Чалханоглу с пенальти и Давиде Фраттези с передачи Генриха Мхитаряна решили исход этой игры. Хотя могли забить, разумеется, намного больше: 19 ударов всего в матче (7 в створ при том, что «Лацио» вообще в створ не попал ни разу), плюс минимум два попадания в каркас.

Стоит отметить, что для «нерадзурри» этот финал станет 12-м в их истории: из 11 сыгранных финалов им улыбалась удача в 7 случаях (столько же суперкубков и у «Милана»). Между вторым полуфиналом и финалом фактически два дня отдыха, и Симоне Индзаги искренне надеется, что команда успеет восстановиться перед игрой со сложным противником.

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Прогноз

Матч за Суперкубок Италии состоится 22 января в саудовском Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк» (он же «Аль-Авваль») и начнётся в 22:00 по московскому времени. На кону стоят не только трофей, но и очень неслабые призовые. Проигравшие в полуфинале «Фиорентина» и «Лацио» уже гарантированно получат по 1,5 миллионов евро. Финалисту Суперкубка достанется 5 миллионов евро, а победителю вместе с трофеем уйдёт ещё 8 миллионов евро. И всё это больше, чем за весь Кубок Италии.

Впрочем, посещаемость ещё зависит от громких имён. На первый полуфинал пришло всего 9762 человека: меньше было только в 1989 году на матче «Интера» и «Сампдории» (7 тысяч человек). На второй полуфинал собралось 20767 зрителей, и это более-менее серьёзная цифра при вместимости стадиона в 25 тысяч человек. Хотя стоит заметить, что год назад за матчем «Милана» и «Интера» в Эр-Рияде наблюдали 51 тыс. человек, а в 2018 году за матчем «Ювентуса» с Роналду и «Миланом» следили 61 тыс. человек. Календарь всему виной? Возможно ли, что предупреждения Маурицио Сарри имели рациональное обоснование? Оставим эти рассуждения для других времён.

Ну а теперь давайте вооружимся данными от букмекерской конторы BetBoom и посмотрим, что нам готовит Суперкубок. А фаворитом там является всё же «Интер», да с большим отрывом: 1.81 на его победу против 4.58 на победу «Наполи». Разумеется, речь идёт о победе в основное время матча: в случае ничьи (на неё предлагается 3.74) будут сразу бить пенальти. Что касается двойных исходов, то и здесь букмекеры полагают, что пенальти могут не понадобиться: 1.21 на победу «Интера» или ничью, 1.29 на победу любой команды за 90 минут и 2.03 на победу «Наполи» или ничью. Ну а если и эти цифры вас не убедили (ну или вы просто сомневаетесь, на кого поставить), тогда вот вам кэфы напрямую на то, кто выиграет Суперкубок вне зависимости от времени игры. Короче говоря, 3 на «Наполи», 1.4 на «Интер».

Для тех, у кого нет вопросов по поводу исхода, предлагаем решить вопрос с тоталами. Тоталы больше 2.5 и меньше 2.5 предлагаются сегодня BetBoom с кэфами 1.87 и 1.99. Нетрудно догадаться, что благодаря крупным победам 3:0 в каждом из полуфиналов первый кэф становится очень заманчивым. Второй же кэф напоминает – Италия есть Италия, лучше помнить об игре от обороны и минимально победить.

Итак, настало время вспомнить снова пять предыдущих встреч и проверить, какие тенденции намечаются. Начнём с «Наполи», у которого из 5 предыдущих встреч две датируются прошлым годом.

23 декабря 2023. Серия А. Рома 2:0 Наполи.

29 декабря 2023. Серия А. Наполи 0:0 Монца.

7 января 2024. Серия А. Торино 3:0 Наполи.

13 января 2024. Серия А. Наполи 2:1 Салернитана.

18 января 2024. Суперкубок Италии. Наполи 3:0 Фиорентина.

В этот список не попал кубковый матч против «Фрозиноне», и очень хорошо, потому что иначе вообще пришлось бы с такой грустью смотреть на «Наполи». Там неаполитанцы влетели 0:4. Впрочем, итоговая безвыигрышная серия из 4 матчей подряд, да ещё и безголевая (!) не проходит бесследно по действующему чемпиону. Только 13 января он смог прервать чёрную серию, выиграв у «Салернитаны» 1:2 и сумев забить впервые за 4 матча (в них он пропустил 9 мячей). Но в трёх случаях выбит тот самый тотал больше 2.5. А один раз и вовсе была нулевая ничья. Но она сейчас почти невозможна: коэффициент 13.14 на то, что и у «Интера» с «Наполи» может докатиться до нулей на табло и серии пенальти. То есть на тотал меньше 0.5 (можно и меньше 1 выбрать с кэфом 10.61, но что это меняет?) Тотал меньше 2, в принципе, не исключается, но кэф 3.01 может и отпугнуть.

Обратимся теперь к «Интеру», у которого результаты пяти матчей тоже учитывают два прошлогодних. Ну и, забегая вперёд, также приводятся после кубкового поражения (на этот раз от «Болоньи» 0:2).

23 декабря 2023. Серия А. Интер 2:0 Лечче.

29 декабря 2023. Серия А. Дженоа 1:1 Интер.

6 января 2024. Серия А. Интер 2:1 Верона.

13 января 2024. Серия А. Монца 1:5 Интер.

19 января 2024. Суперкубок Италии. Интер 3:0 Лацио.

Да, мы ещё раз напомним: Симоне Индзаги потерял-таки очки в гостях против «Дженоа». В предыдущий раз с «Интером» очковая потеря на уровне Серии А происходила 26 ноября в игре против «Ювентуса», и там тоже была ничья 1:1. Впрочем, и в текущей ситуации «Интер» лидерство сохраняет, удерживая на относительно безопасном расстоянии «Юве». В принципе, тотал больше 2.5 можно объяснить тем, что в 4 матчах Серии А командой Индзаги было забито 10 мячей. Тотал больше 2 предлагается за 1.41, поэтому его тоже можно выбрать. Разнос «гонщиков» из «Монцы» подтверждает намерения «нерадзурри»: там мы увидели тотал в виде 6 голов, который тоже предусмотрен сегодня как тотал больше 5.5 (но с коэффициентом 12.67). Конечно, такого вряд ли стоит ожидать, если только в игре «Наполи» не случится какая-то фатальная ошибка… Можно и просто больше 3.5 за 3.27 выбрать, если кто-то верит в возможность отойти от стереотипов. Оптимальным будет вообще выбрать меньше 3.5 за 1.36.

А какой же конкретный тотал BetBoom ждёт от участников Суперкубка? У «Наполи» картина безрадостная: тотал больше 0.75 за 1.84 и тотал меньше 0.75 за 2. Совсем шансов не оставлять неаполитанцам неудобно: тотал больше 0.5 предлагается за 1.52 при тотале меньше 0.5 за 2.58. От «Интера» ждут как минимум два гола (тотал больше 1.5 за 1.85), хотя и одного гола тоже может хватить (тотал меньше 1.5 за 1.99). Что-то большее букмекеры пока не рассматривают: тотал больше 2 предлагается за 2.67. Но ощущение того, что будет чья-то «сухая победа», достаточно сильное: положительный ответ на вопрос «Забьют ли обе команды?» оценивается кэфом 1.81, а отрицательный – 2.03.

Коротко о форах. Даже при явном преимуществе «Интера» в виде возможного тотала больше 1.5 и маловероятном хоть каком-либо тотале «Наполи» форы предлагаются минимальные. На «Интер» BetBoom предлагает фору (-0.5) с коэффициентом 1.83, а на их противников предлагается фора (+0.5) с коэффициентом 2.04. Можно поставить на «нерадзурри» с форой (-1), но кэф будет уже 2.48, а на «Наполи» кэф с форой (+1) будет составлять 1.57.

Из других ставок можно выделить кэфы 2.65 и 1.61 на то, какая команда счёт (из вышеозначенных цифр нетрудно догадаться, на кого конкретно такие кэфы). Если же вы твёрдо уверены, что за 90 минут игрового времени судья не зафиксирует взятия ворот, то вам предлагается кэф 13. Ну а если вы думаете, что и здесь будет 3:0 в пользу «Интера», то можете выбрать точный счёт и сделать ставку с кэфом 12. Правда, кэфы 7.1 на победы «Интера» 1:0, 8.1 на 2:0 или 8.4 на 2:1 куда больше подходят для таких ставок.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.81, тотал больше 2.5 за 1.87.

Как бы ни хотелось «Наполи» не завершать этот сезон без трофея, Суперкубок с высокой долей вероятности может уйти к «Интеру». Который намерен довести до победы свою кампанию и в Серии А, и в Лиге чемпионов. Именно «нерадзурри» мы отдаём предпочтение. Что касается тотала, то мы надеемся, что снова в матче будут зафиксированы как минимум три гола. Но страшно подумать, что будет твориться, если и здесь зафиксируют опять 3:0 по итогам 90 минут игрового времени.

Где смотреть матч Наполи – Интер

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