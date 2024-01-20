Индзаги о 3:0 с «Лацио»: «Интер» показал отличную игру и правильный настрой с первых минут» 

Теги Интер Лацио Симоне Индзаги Суперкубок Италии Футбол

Симоне Индзаги оценил победу над «Лацио» (3:0) в 1/2 финала Суперкубка Италии.

«Мы показали отличную игру и правильный настрой с первых минут. Теперь сыграем в финале, и за два дня нам нужно успеть восстановиться – против «Наполи» будет крайне тяжело.

Лишь 1:0 после первого тайма – единственный негатив сегодня, учитывая, сколько мы создали, но в итоге мы выиграли 3:0, дважды попав в каркас ворот, так что в целом я доволен», – сказал главный тренер «Интера».

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5 комментариев
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При просмотре игры, не покидало ощущение что встречаются команды из разных дивизионов. Интер мало того что создал моментов на 5 игр, так ещё и на порядок сильнее во всём. Оборона, прессинг, владение, выход в атаку. И это не столько преимущество в классе игроков, сколько тренерская работа. Индзаги отрабатывает каждый евроцент своей зарплаты. А Сарри вообще не понятно чем занимается на тренировках.
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Все три гола Наполи проплатил Маротта

(С) Кубинец
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Индзаги проделал невероятную работу,просто рад за него и буду его фанатом до конца карьеры
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До сих пор обидно за промахи Лукаку в финале ЛЧ, Индзаги получил бы тренера года и признание во всём мире. Дай Бог ему победы в Суперкубке и чемпионство в этом сезоне. P. S. КРАСИВО УНИЗИЛ БЫВШИХ
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+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
При просмотре игры, не покидало ощущение что встречаются команды из разных дивизионов. Интер мало того что создал моментов на 5 игр, так ещё и на порядок сильнее во всём. Оборона, прессинг, владение, выход в атаку. И это не столько преимущество в классе игроков, сколько тренерская работа. Индзаги отрабатывает каждый евроцент своей зарплаты. А Сарри вообще не понятно чем занимается на тренировках.
На тренировках Сарри курит.
+2
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+2
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