Индзаги о 3:0 с «Лацио»: «Интер» показал отличную игру и правильный настрой с первых минут» 

Симоне Индзаги оценил победу над «Лацио» (3:0) в 1/2 финала Суперкубка Италии.

«Мы показали отличную игру и правильный настрой с первых минут. Теперь сыграем в финале, и за два дня нам нужно успеть восстановиться – против «Наполи» будет крайне тяжело.

Лишь 1:0 после первого тайма – единственный негатив сегодня, учитывая, сколько мы создали, но в итоге мы выиграли 3:0, дважды попав в каркас ворот, так что в целом я доволен», – сказал главный тренер « ».