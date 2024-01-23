Австралия — Узбекистан: прогноз на матч 23.01.2024, Кубок Азии

Любители футбола в январе-феврале имеют возможность одновременно наблюдать за двумя крупными турнирами Кубком Азии по футболу, который проходит в Катаре, и Кубком африканских наций. Больше внимания приковано ко второму. Азиатские команды постепенно прогрессируют, но средний уровень явно уступает африканским. В обоих турнирах во время групповой стадии хватает поединков, которые навевают скуку, и все же в Азии их больше. Некоторые чиновники хотели, чтобы именно туда попала наша сборная. Причем вызывает удивление и уровень судейства, несогласованность арбитров ВАР и в поле. Но мы знаем, что все же в Азии наберется порядка десятка команд, которые более-менее регулярно играют в финальной части чемпионатов мира и выглядят там достойно.

К ним относится сборная Австралии, которая перешла в Азиатскую конфедерацию из Океании. Решение было понятным, уровень команд в Океании еще ниже, а тут регулярные матчи с серьезными соперниками. Но, главное, стыки с южноамериканскими командами за выход в финальную часть чемпионата мира всегда были приговором. В качестве одного из фаворитов австралийцы приехали сейчас в Катар и пока держат марку. На турнирах 2011 и 2015 годов «соккеруз» дважды выходили в финал и во втором случае завоевали Кубок у себя на родине. Однако в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах уступили сборной хозяев уже в четвертьфинале. Теперь нужно реабилитироваться. Сборная Узбекистана сильнейшая в Азии из команд постсоветского пространства. Она единственная смогла дойти до стадии полуфинала в 2011 году, но вспоминать ту игру болельщики не любят. Матч состоится на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 14:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 2

Сборная Австралии

Австралийцы выступают в Азиатской конфедерации футбола с 2006 года. Статистика такова, что до этого времени они всего один раз в 1974 году смогли квалифицироваться на чемпионат мира, а с 2006 года выступают в нем регулярно, причем дважды доходили до стадии 1/8 финала, второй раз это случилось чуть больше года назад в Катаре. «Соккеруз» проиграли будущим чемпионам мира аргентинцам. На свой первый Кубок Азии сборная Австралии поехала в 2007 году, вышла в плей-офф, но в первом же матче уступила команде Японии в серии пенальти.

Через четыре года случилась такая же история — поражение от Японии, но в дополнительное время и уже в финале. Наконец, домашний чемпионат оказался самым успешным. Сборная Австралии впервые стала победителем Кубка Азии и единственной в мире сборной, которая смогла выиграть чемпионат двух разных конфедераций. Команда при жеребьевке попала в группу В и первый матч играла со сборной Индии, которая считается аутсайдером квартета. По сути встречались Давид и Голиаф, вот только несмотря на большое количество моментов команды ушли на перерыв при счете 0 : 0.

Сенсация назревала, но не состоялась. Количество, наконец, перешло в качество и сразу после перерыва нападающий немецкого «Санкт-Паули» Джексон Ирвайн открыл счет, а вскоре Джордан Бос из бельгийского «Вестерло» удвоил преимущество. Индийцы смогли лишь раз попасть в створ ворот. В матче со сборной Сирии пришлось несколько сложнее, но и здесь после перерыва Ирвайн забил победный мяч. Таким образом Австралийцы обеспечили себе выход в плей-офф. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды.

Кубок Азии. 18.01.2024, Сирия — Австралия — 0 : 1

— 0 : Кубок Азии. 13.01.2024, Австралия — Индия — 2 : 0

— Индия — : 0 Товарищеский. 06.01.2024, Бахрейн — Австралия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧМ. 21.11.2023, Палестина — Австралия — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧМ. 16.11.2023, Австралия — Бангладеш — 7 : 0

Факты и цифры

Сборная Австралии в 2015 году стала обладателем Кубка Азии, она 4 раза выигрывала Кубок Океании

Лучший результат на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала, это случилось дважды в 2006 и 2022 годах

Лучший бомбардир за всю историю нападающий Тим Кэйхилл, на его счету 50 забитых мячей

В рейтинге ФИФА команда находится на 25 позиции, наивысшая была в 2009 году — 14

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Сборная Узбекистана

Сборной Узбекистана руководит хорошо нам знакомый словенский специалист Сречко Катанец. Главным тренером он был назначен в 2021 году, и с ним связывают надежды на успехи не только в Кубке Азии, но и попадание на чемпионат мира. Первую задачу нужно решать уже сейчас, со второй получается несколько хуже. Дважды в своей истории команда Узбекистана была близка к попаданию в финальную часть мирового первенства. Но в 2006 году, когда играл еще Максим Шацких, она уступила команде Бахрейна из-за мяча пропущенного на своем поле, а в 2014 году сборной Иордании в длительной серии пенальти.

Правда, в случае победы пришлось бы играть еще один стыковой матч с представителями другой конфедерации, но в остальных случаях не было и этого. Нам сборная Узбекистана хорошо знакома по именам футболистов, которые играли или играют в России, в частности, Остон Урунов и Иброхимхалил Юлдошев. Мог усилить сборную Эльдор Шомуродов, но игрок «Кальяри» травмирован. Первый матч на чемпионате был против Сирии Эктора Купера. Причем аргентинский специалист ранее тренировал команду Узбекистана.

Про сам поединок вспоминать не хочется. Достаточно сказать, что после первых 45 минут пресловутый xG составлял 0,15 – 0,10 в пользу узбекских футболистов. Не сильно ситуация изменилась и после перерыва. Второй поединок с командой Индии был полной противоположностью. Уже в первом тайме было забито три мяча, и вопрос о победителе был снят. Причем, возможно, в итоге придется считать разницу забитых и пропущенных мячей. Для выхода в плей-офф достаточно будет сыграть вничью с австралийцами. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Узбекистана.

Кубок Азии. 18.01.2024, Индия — Узбекистан — 0 : 3

— 0 : Кубок Азии. 13.01.2024, Узбекистан — Сирия — 0 : 0

Товарищеский. 07.01.2024, Палестина — Узбекистан — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 25.12.2023, Узбекистан — Кыргызстан — 4 : 1

— Кыргызстан — : 1 Квалификация ЧМ. 21.11.2023, Узбекистан — Иран — 2 : 2

Факты и цифры

Лучшим достижением сборной Узбекистана в Кубке Азии является выход в полуфинал в 2011 году в Катаре

Команда становилась победителем Азиатских игр в Хиросиме в 1994 году

Лучшим бомбардиром сборной за всю историю является Эльдор Шомуродов, на его счету 36 забитых мячей

В рейтинге ФИФА команда находится на 68 позиции, наивысшая была в начале 2007 года — 45

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч сборных Австралии и Узбекистана

Команды играли друг с другом всего четыре раза. Дважды в рамках отбора на чемпионат мира и дважды в матчах Кубка Азии. Побеждали всегда исключительно «соккеруз». Правда в последней на сегодняшний день игре только в серии пенальти в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года. Самый статусный поединок состоялся также в рамках Кубка Азии в 2011 году, но там в полуфинале случился разгром. Перед вами результаты всех поединков команд.

Кубок Азии. 21.01.2019, Австралия — Узбекистан — 0 : 0 (пен. 4 : 2)

— Узбекистан — 0 : 0 (пен. : 2) Кубок Азии. 25.01.2011, Узбекистан — Австралия — 0 : 6

— 0 : Квалификация ЧМ. 01.04.2009, Австралия — Узбекистан — 2 : 0

— Узбекистан — : 0 Квалификация ЧМ. 18.09.2008, Узбекистан — Австралия — 0 : 1

Сборной Австралии для выхода из группы с первого места будет достаточно сыграть вничью, а там возможны три варианта против команд, занявших третье место. Выиграв у Индии с крупный счетом, сборная Узбекистана практически обеспечила себе выход в плей-офф. Как показывает практика, с четырьмя очками с третьего места можно выйти точно, а с тремя лишь при хорошей разнице. Однако важно не проиграть австралийцам, и разница будет хуже, и соперник в плей-офф сложный. Многое будет зависеть от «соккеруз», команда выглядит сильнее всех остальных оппонентов в группе. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Австралии — 2,40

Ничья — 2,94

Победа Узбекистана — 3,35

С трудом верится, что сборная Узбекистана сможет одолеть австралийцев, а вот ничья вполне возможна и коэффициента хороший. На двойном шансе тоже много не заработаешь. Наверняка команды будут уделять большое внимание обороне, а, значит, много голов мы не увидим, коэффициент на ТМ (2) — 1,79.

Где смотреть матч Австралия – Узбекистан

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