«Наполи» вышел в финал Суперкубка Италии, разгромив «Фиорентину» (3:0). Симеоне забил, Дзербин сделал дубль

«Наполи» крупно обыграл «Фиорентину» (3:0) в полуфинале Суперкубка Италии.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте счет открыл форвард хозяев . На 84-й и 86-й отличился хавбек , доведя счет до разгромного.

« » вышел в финал турнира и 22 января сыграет за трофей с победителем пары «Интер» – «Лацио».