«Наполи» вышел в финал Суперкубка Италии, разгромив «Фиорентину» (3:0). Симеоне забил, Дзербин сделал дубль
«Наполи» крупно обыграл «Фиорентину» (3:0) в полуфинале Суперкубка Италии.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте счет открыл форвард хозяев Джованни Симеоне. На 84-й и 86-й отличился хавбек Алессио Дзербин, доведя счет до разгромного.
«Наполи» вышел в финал турнира и 22 января сыграет за трофей с победителем пары «Интер» – «Лацио».
- Дата проведения
- 18 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
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Наполи –
Голлини, Маццокки (Дзербин, 81), Жезус, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мариу Руй (Эстигор, 72), Лоботка, Каюсте (Гаэтано, 77), Политано (Линдстрем, 72), Кварацхелия (Зелиньски, 72), Симеоне.
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Фиорентина –
Терраччано, Кайоде, Мартинес Куарта (Барак, 88), Миленкович, Бираги (Паризи, 68), Бонавентура (Фараони, 88), Данкан, Брекало (Соттиль, 57), Иконе (Нзола, 57), Артур, Бельтран.
- Предупреждение:
- Бираги (51).