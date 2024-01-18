«Наполи» вышел в финал Суперкубка Италии, разгромив «Фиорентину» (3:0). Симеоне забил, Дзербин сделал дубль

Теги Фиорентина Наполи Суперкубок Италии Джованни Симеоне Алессио Дзербин онлайны Футбол

«Наполи» крупно обыграл «Фиорентину» (3:0) в полуфинале Суперкубка Италии.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте счет открыл форвард хозяев Джованни Симеоне. На 84-й и 86-й отличился хавбек Алессио Дзербин, доведя счет до разгромного.

«Наполи» вышел в финал турнира и 22 января сыграет за трофей с победителем пары «Интер» – «Лацио».

Наполи – Фиорентина 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
18 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Симеоне, 2:0 – 84 Дзербин, 3:0 – 86 Дзербин.
НаполиГоллини, Маццокки (Дзербин, 81), Жезус, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мариу Руй (Эстигор, 72), Лоботка, Каюсте (Гаэтано, 77), Политано (Линдстрем, 72), Кварацхелия (Зелиньски, 72), Симеоне.
ФиорентинаТерраччано, Кайоде, Мартинес Куарта (Барак, 88), Миленкович, Бираги (Паризи, 68), Бонавентура (Фараони, 88), Данкан, Брекало (Соттиль, 57), Иконе (Нзола, 57), Артур, Бельтран.
Предупреждение:
Бираги (51).

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10 комментариев
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И эти в Саудии играют Суперкубок? Может уже переименовать Саудовскую Аравию в Суперкубковскую Аравию?
+1
0
+1
Наполи победы
+1
-1
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Ответ Pertinax Gandi
И эти в Саудии играют Суперкубок? Может уже переименовать Саудовскую Аравию в Суперкубковскую Аравию?
Cуккубвская Аравия
0
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0
Ответ Pertinax Gandi
И эти в Саудии играют Суперкубок? Может уже переименовать Саудовскую Аравию в Суперкубковскую Аравию?
ВсяКубковаяДержательница Аравия
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Ответ Bayern777
Какой прикол игры не на домашнем стадионе,это ж просто цирк
Деньги решают)
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Ответ Serik86
Деньги решают)
А хотелось бы что бы болельщики
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Ответ Bayern777
А хотелось бы что бы болельщики
Без прибыли никому невыгодно.
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Ответ Serik86
Без прибыли никому невыгодно.
Ну то что болельщики покупают билеты это и есть прибыль,ну может то что арабы им завезли гораздо больше денег,все же мне хотелось что бы футбол был для фанатов
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Ответ Bayern777
Ну то что болельщики покупают билеты это и есть прибыль,ну может то что арабы им завезли гораздо больше денег,все же мне хотелось что бы футбол был для фанатов
Понимаю, но всё же, это монополисты)
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