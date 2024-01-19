«Интер» разгромил «Лацио» – 3:0. Забили Лаутаро, Чалханоглу, Фраттези

Теги Интер Лацио Суперкубок Италии Хакан Чалханоглу Маркус Тюрам Давиде Фраттези онлайны Футбол

«Интер» обыграл «Лацио» (3:0) в Саудовской Аравии в 1/2 финала Суперкубка Италии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте счет открыл форвард миланцев Маркус Тюрам. На 50-й хавбек Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество своей команды. На 87-й полузащитник Давиде Фраттези довел счет до разгромного.

22 января «Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии.

Интер – Лацио 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
19 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Тюрам, 2:0 – 50, пенальти Чалханоглу, 3:0 – 87 Фраттези.
ИнтерЗоммер, Дармиан, Ачерби, Павар, Бастони (де Врей, 66), Димарко, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 81), Барелла (Фраттези, 66), Тюрам (Санчес, 74), Мартинес (Арнаутович, 74).
ЛациоПроведель, Романьоли, Хила, Марушич (Пеллегрини, 66), Весино, Гендузи (Луис Альберто, 51), Ровелла (Катальди, 51), Ладзари (Хюсай, 83), Фелипе Андерсон, Педро (Исаксен, 66), Иммобиле.
Предупреждения:
Романьоли (64), Весино (70), Чалханоглу (79).
27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мхитарян опять ассист, какой же красавец, не перестаю восхищаться!! 🔥
Фраттези с голом, тоже очень радует
+9
0
+9
Фраттези последний гвоздь в гроб заколачивает 👍
+9
0
+9
Похоже Индзаги решил брать Суперкубок в третий раз подряд. Очень интенсивно играют. А ещё финал. А потом без передыху всегда сложный выезд к Фиалкам.
### полицейские с криминальным уголовным прошлым. Был бы отрыв комфортный, можно было б и не думать про усталость. А так...
+7
0
+7
Желаю команде победы в этом ничего не значащем матче. Вперёд ⚫️🔵
+6
0
+6
Ответ Иван Галяткин
То ли Интер настолько мощный, то ли Лацио вообще никакой. По первому тайму римлянам за счастье, что всего 0:1
И то и другое. Интер сейчас хорош, а про Лацио я лучше промолчу.
+5
0
+5
Победа Интера
+6
-2
+4
гоооооооооол, Тюрамище!!
а какой ассист.... пяткой от бездаря Димарко, только и может что голевые отдавать 😁
+3
0
+3
Пока полный вынос Лацио
+3
0
+3
То ли Интер настолько мощный, то ли Лацио вообще никакой. По первому тайму римлянам за счастье, что всего 0:1
+3
0
+3
Надеюсь не забитые моменты на финал оставили
+3
0
+3
поздравляю с выходом в финал!
Сима, делай замены
+2
0
+2
Ответ Е.Р.
Похоже Индзаги решил брать Суперкубок в третий раз подряд. Очень интенсивно играют. А ещё финал. А потом без передыху всегда сложный выезд к Фиалкам. ### полицейские с криминальным уголовным прошлым. Был бы отрыв комфортный, можно было б и не думать про усталость. А так...
В кое то веки с тобой согласен)
Впереди самый затратный наверное отрезок сезона, на суперкубоке можно было бы и приберечь силы немного
+2
0
+2
Легко, уверенно, на классе 💪🏼 Форца за очередным титулом
+2
0
+2
можно похвастаюсь)), Микки красавчик
+2
0
+2
Какан насквозь прошил.
Теперь бы 5 замен поскорее сделать
+1
0
+1
О-ОООО!!!!
ТЕКСТОВАЯ трансляция!!!!!
это же так круто)))
балет не пробовали слушать или оперу без звука???)))
ПОЗОРИЩЕ!!!!
+1
0
+1
передача Димарко 🤌
+1
0
+1
7 минута матча, а уже сколько моментов Интер создал...
+1
0
+1
бескомпромиссный состав у интера
+1
0
+1
Ответ Е.Р.
Вот в этом Ювентус на десять голов лучше. Они умеют сушить игры и экономить силы. Эти носятся как ужаленные. Зачем?
Затем чтобы выиграть трофей. А Юве что выиграл за 2сезона?))
+3
-2
+1
Буратино сейчас выйдет нас футболом радовать
0
0
0
14 ударов нанесли в первом тайме, а забили всего 1(😕

нужно срочно забивать второй и менять игроков, чтобы они к финалу лучше восстановились, Лацио всё - равно делает что угодно, только не в футбол играет
0
0
0
Счёт не совсем по игре, примерно 5-0/6-1 более объективно отразил бы происходящее
0
0
0
Спортс, ты как всегда, первый забил не Лаутаро, а Тюрам!
0
0
0
Ответ grande Inter
Мхитарян опять ассист, какой же красавец, не перестаю восхищаться!! 🔥 Фраттези с голом, тоже очень радует
Главное, чтобы эта феерия в чемпионате не аукнулась.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий