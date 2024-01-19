«Интер» разгромил «Лацио» – 3:0. Забили Лаутаро, Чалханоглу, Фраттези
«Интер» обыграл «Лацио» (3:0) в Саудовской Аравии в 1/2 финала Суперкубка Италии.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 17-й минуте счет открыл форвард миланцев Маркус Тюрам. На 50-й хавбек Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество своей команды. На 87-й полузащитник Давиде Фраттези довел счет до разгромного.
22 января «Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии.
- Дата проведения
- 19 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 17 Тюрам, 2:0 – 50, пенальти Чалханоглу, 3:0 – 87 Фраттези.
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Интер –
Зоммер, Дармиан, Ачерби, Павар, Бастони (де Врей, 66), Димарко, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 81), Барелла (Фраттези, 66), Тюрам (Санчес, 74), Мартинес (Арнаутович, 74).
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Лацио –
Проведель, Романьоли, Хила, Марушич (Пеллегрини, 66), Весино, Гендузи (Луис Альберто, 51), Ровелла (Катальди, 51), Ладзари (Хюсай, 83), Фелипе Андерсон, Педро (Исаксен, 66), Иммобиле.
- Предупреждения:
- Романьоли (64), Весино (70), Чалханоглу (79).
Фраттези с голом, тоже очень радует
### полицейские с криминальным уголовным прошлым. Был бы отрыв комфортный, можно было б и не думать про усталость. А так...
а какой ассист.... пяткой от бездаря Димарко, только и может что голевые отдавать 😁
Сима, делай замены
Впереди самый затратный наверное отрезок сезона, на суперкубоке можно было бы и приберечь силы немного
Теперь бы 5 замен поскорее сделать
ТЕКСТОВАЯ трансляция!!!!!
это же так круто)))
балет не пробовали слушать или оперу без звука???)))
ПОЗОРИЩЕ!!!!
нужно срочно забивать второй и менять игроков, чтобы они к финалу лучше восстановились, Лацио всё - равно делает что угодно, только не в футбол играет