«Интер» разгромил «Лацио» – 3:0. Забили Лаутаро, Чалханоглу, Фраттези

«Интер» обыграл «Лацио» (3:0) в Саудовской Аравии в 1/2 финала Суперкубка Италии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте счет открыл форвард миланцев . На 50-й хавбек с пенальти удвоил преимущество своей команды. На 87-й полузащитник довел счет до разгромного.

22 января « » сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии.