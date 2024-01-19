«Роналду – забивной игрок, модель, фитнес-тренер будет. Но по футболу – Месси, даже нельзя спорить». Агент Трабукки о форвардах

Агент Марко Трабукки сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Сейчас про « » говорят, что это такой атавизм, лучше бы его не разыгрывали уже, чтобы не раздражать людей.

– Наоборот. Люди спорят и говорят об этом. Думаю, создателям и владельцам «Золотого мяча» это очень нравится, что есть такая аура критики вокруг награды.

– А ты за «Золотой мяч» или за тех, кто говорит, мол, куда, отдали уже все мячи Месси, пора лавочку закрывать?

– Нет, я всегда очень любил этот приз. Всегда поддерживаю его, слежу.

– Все-таки: Месси или Роналду?

– Даже нельзя спорить. Всю жизнь – .

– классный, забивной игрок, классная модель, классный фитнес-тренер будет. Но по футболу – давайте будем чуть-чуть серьезнее.

– То есть Месси?

– Конечно, – сказал в интервью .