«Роналду – забивной игрок, модель, фитнес-тренер будет. Но по футболу – Месси, даже нельзя спорить». Агент Трабукки о форвардах

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Марко Трабукки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Александр Шмурнов агенты Интер Майами Футбол

Агент Марко Трабукки сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Сейчас про «Золотой мяч» говорят, что это такой атавизм, лучше бы его не разыгрывали уже, чтобы не раздражать людей.

– Наоборот. Люди спорят и говорят об этом. Думаю, создателям и владельцам «Золотого мяча» это очень нравится, что есть такая аура критики вокруг награды.

– А ты за «Золотой мяч» или за тех, кто говорит, мол, куда, отдали уже все мячи Месси, пора лавочку закрывать?

– Нет, я всегда очень любил этот приз. Всегда поддерживаю его, слежу.

– Все-таки: Месси или Роналду?

– Даже нельзя спорить. Всю жизнь – Месси.

Роналду – классный, забивной игрок, классная модель, классный фитнес-тренер будет. Но по футболу – давайте будем чуть-чуть серьезнее.

– То есть Месси?

– Конечно, – сказал Трабукки в интервью Александру Шмурнову.

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61 комментарий
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Не спорю про Месси и Роналду, просто хочу узнать - а Трабукки этот где-то кроме интервью Нобелю и Шмурнову существует? У него есть клиенты хотя бы в топ-10 РПЛ, не говоря уже о других лигах?
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Отвечаю в последний раз на такой гнилой байт🤓 Не знал, что обычный завтрак Эшли Коула - самый совершенный футболист в истории футбола. Перекаты на месте уровня ютуберов с дворовых коробок ≠ скиллы, лол. Кстати, как там у короля АПЛ с голами против топ-6 этой лиги? Ой, неудобно же выйдет, да?
Не реви)). И поздравь Короля Роналду с ЗМ МЮ и 2 раза подряд лучшим игроком Англии)).
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Ответ Leganessi
Молодой Роналду Фергюссона - самый совершенный футболист в истории футбола, у которого все скиллы были прокачены на высшем уровне. Месси ограничен в игре на 2 этаже из-за того что он карлик. Он всегда будет глотать пыль за Королем АПЛ и всея футбола. Марко трабукка не умный как и его фанаты господина Фродо.
Отвечаю в последний раз на такой гнилой байт🤓
Не знал, что обычный завтрак Эшли Коула - самый совершенный футболист в истории футбола. Перекаты на месте уровня ютуберов с дворовых коробок ≠ скиллы, лол.
Кстати, как там у короля АПЛ с голами против топ-6 этой лиги? Ой, неудобно же выйдет, да?
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Жорже Мендеш(агент Роналду и организатор Globe Soccer Awards):
"Что это агентер себе позволяет!"
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Ривалдо играл до 42 лет. Роналду думаю дольше будет, а дальше кто его знает
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов хасбик 18 Остальные еще меньше Итого : Никто еще не дорос до лучшего турнира кроме Короля. Реви.
На лбу не забудь набить это и маленьким шрифтом (люблю лизать жп Роналду)
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Ответ Leganessi
Молодой Роналду Фергюссона - самый совершенный футболист в истории футбола, у которого все скиллы были прокачены на высшем уровне. Месси ограничен в игре на 2 этаже из-за того что он карлик. Он всегда будет глотать пыль за Королем АПЛ и всея футбола. Марко трабукка не умный как и его фанаты господина Фродо.
Роналду перерос ЧМ, поэтому он просто его не заметил, будто бы его и никогда не было.
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Ответ Леван Мкртчян
В Топ-10 в истории его никогда не будет ,во всяком случае с точки зрения объективных показателей влияния на игру, ровно с того момента ,как разовьются квантовые технологии и появятся сложные нетривиальные модели, способные хоть как-то описать уровень вклада футболиста в итоговые результаты эпизода/матча/турнира. Квантовые компьютеры убьют не только обычные , но и похоронят амбиции фанов Криша на исторический топ-1, топ-3, топ-5, топ-10)) А пока будем слушать о : А ты видел сколько он забил? А ты видел сколько у него ЛЧ? Запакуйте мой комментарий в ’капсулу времени’ и достаньт через 20 лет. .... Это я фанам Криштиану
В топ-10 будет Модрич. Глоры оценивают его по статистике, потому что не смотрят матчи и не видят игру хорватского гения. Один из лучших трансферов в истории футбола по соотношению цена-качество. Его ровесник Криштиану от безысходности доигрывает в СА, а Лука всё ещё находится на высшем уровне.
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Ответ фк кабинет
Что за требуха рот открыла.
Но вот тебе можно , ему нельзя )
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Так Рон форвард, а Меси вроде опорник же, не? Как их сравнивать
Не опорник, конечно, а плеймейкер...но тут вопрос возникает - как столь разные по амплуа игроки забивают сопоставимое количество голов? Вроде бы португальский нарцисс должен был быть впереди с большим отрывом. Но нет...
)
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Ответ Гномович!
По полученных подарков от папиков из ФИФА - Месси на световые года впереди всех.
Ты типа признаёшь , что Месси - владелец футбола)
Я с тобой согласен тогда
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Ответ King_X
В принципе, Трабукаев высказал то же мнение, что и местные казахские школьники Не видели и не помнят игру в МЮ Да и сравнивать разноплановых игроков(а адекватные сравнивают масштаб и влияние на результаты команды), эт как если б Месси судили по голам головой)) классная фитнес-модель орет, лол Как там его Алекс Меркель, которого он видел мега звездой, эксперт-эстет
Я не казах и не школьник , и прекрасно помню игру Криштиану за МЮ. Когда он ловил кураж ,он был просто восхитителен, но средний матч Криштиану выглядел , как игра очень талантливого тинейджера , крутой обыгрыш/пас/удар сменялся нелепыми потерями, неуместными попытками обыгрыша ( там где это совершенно было не уместно, а подходило только для хайлайтов) и ударами по воротам в ситуациях , где партнеры были в более выгодных ситуациях.
Криш образца МЮ был , безусловно, очень ярок, но совсем не совершеннен, как тут часто пытаются показать многие его фаны . Хотя эта его вресия мне нравилась , абсолютно точно
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Ответ Ru Gold
я в шоке 🙀 столько минусов в анкете как у тебя я вижу впервые!!
потому что люди дураки. 99% дураков, это уже давно проверено.
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Ответ Leganessi
Когда-нибудь люди проснутся от когнитивного сна и увидят наконец простую статистику на протяжении всей карьеры и забудут кто такой месси, а не будут выставлять себя дураками, как этот крестьянин. А ведь все так просто : Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов за 3 клуба. 2. Месси 18 голов за 1 клуб. 3. Бензема 14 голов за 1 клуб. 4. Левандовски 13 голов за 1 клуб. 5-1000000000000. Все остальные. Понятно что все мировое СМИ и пропаганда со стереотипами ввели в матрицу 7 миллиардов людей, но когда-нибудь эта иллюзия исчезнет и они наконец поймут что никто и близко не добрался до Роналду, который был сильнейшим в 3 сильнейших чемпионатах с 5 ЛЧ в 2 клубах, во всех из которых был лучшим игроком и бомбардиром. Все остальные тепличные игроки, как месси, который просто обделался в слабейшей фермерской лиге, когда Рон брал настоящие ЗМ в АПЛ и Ла Лиге. Вива Король Роналду!
Комментарий удален пользователем
Ответ S1rAlex
В слове «гения» буквы «ни» лишние
я не виноват что ты с ними дружишь!)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Согласен, но хотя бы так итальянец с кумысом в руках рубит фишку. Пустынная клубника дальше топ-10 никогда не поднимется, сколько бы скручиваний не сделала. Для кельвина кляйна кубики сойдут, но в футболе мозг важнее🤓
В Топ-10 в истории его никогда не будет ,во всяком случае с точки зрения объективных показателей влияния на игру, ровно с того момента ,как разовьются квантовые технологии и появятся сложные нетривиальные модели, способные хоть как-то описать уровень вклада футболиста в итоговые результаты эпизода/матча/турнира.
Квантовые компьютеры убьют не только обычные , но и похоронят амбиции фанов Криша на исторический топ-1, топ-3, топ-5, топ-10))
А пока будем слушать о : А ты видел сколько он забил? А ты видел сколько у него ЛЧ?

Запакуйте мой комментарий в ’капсулу времени’ и достаньт через 20 лет.
....
Это я фанам Криштиану
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Ответ Митрандир цвета хаки
Кто признает, некий Комбоджа Иванов? Роналду с 2018го не может ни черта. Да, мусорные голы клепает - будь здоров. И что?
Фанат Арсенала называет что-то мусорным, но не Арсенал? Вау.. После прошлого сезона в мире футбола существует что-то мусорнее Арсенала и Боруссии?
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Кто ещё смотрит этого предателя?
Зачем упоминать его канал?
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Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? — Забивной игрок, модель, фитнес-тренер..
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Так Рон форвард, а Меси вроде опорник же, не? Как их сравнивать
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Благодаря Месси мы узнали что футбол может быть ТАКИМ, благодаря Роналду мы узнали что Месси гений
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В принципе, Трабукаев высказал то же мнение, что и местные казахские школьники

Не видели и не помнят игру в МЮ
Да и сравнивать разноплановых игроков(а адекватные сравнивают масштаб и влияние на результаты команды), эт как если б Месси судили по голам головой)) классная фитнес-модель орет, лол
Как там его Алекс Меркель, которого он видел мега звездой, эксперт-эстет
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Давно этого шарлатана не слышно было. Фейковый итальянец то точно шарит кто лучший.
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