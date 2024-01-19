«Роналду – забивной игрок, модель, фитнес-тренер будет. Но по футболу – Месси, даже нельзя спорить». Агент Трабукки о форвардах
Агент Марко Трабукки сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Сейчас про «Золотой мяч» говорят, что это такой атавизм, лучше бы его не разыгрывали уже, чтобы не раздражать людей.
– Наоборот. Люди спорят и говорят об этом. Думаю, создателям и владельцам «Золотого мяча» это очень нравится, что есть такая аура критики вокруг награды.
– А ты за «Золотой мяч» или за тех, кто говорит, мол, куда, отдали уже все мячи Месси, пора лавочку закрывать?
– Нет, я всегда очень любил этот приз. Всегда поддерживаю его, слежу.
– Все-таки: Месси или Роналду?
– Даже нельзя спорить. Всю жизнь – Месси.
Роналду – классный, забивной игрок, классная модель, классный фитнес-тренер будет. Но по футболу – давайте будем чуть-чуть серьезнее.
– То есть Месси?
– Конечно, – сказал Трабукки в интервью Александру Шмурнову.
Не знал, что обычный завтрак Эшли Коула - самый совершенный футболист в истории футбола. Перекаты на месте уровня ютуберов с дворовых коробок ≠ скиллы, лол.
Кстати, как там у короля АПЛ с голами против топ-6 этой лиги? Ой, неудобно же выйдет, да?
"Что это агентер себе позволяет!"
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Я с тобой согласен тогда
Криш образца МЮ был , безусловно, очень ярок, но совсем не совершеннен, как тут часто пытаются показать многие его фаны . Хотя эта его вресия мне нравилась , абсолютно точно
Квантовые компьютеры убьют не только обычные , но и похоронят амбиции фанов Криша на исторический топ-1, топ-3, топ-5, топ-10))
А пока будем слушать о : А ты видел сколько он забил? А ты видел сколько у него ЛЧ?
Запакуйте мой комментарий в ’капсулу времени’ и достаньт через 20 лет.
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Это я фанам Криштиану
Зачем упоминать его канал?
Не видели и не помнят игру в МЮ
Да и сравнивать разноплановых игроков(а адекватные сравнивают масштаб и влияние на результаты команды), эт как если б Месси судили по голам головой)) классная фитнес-модель орет, лол
Как там его Алекс Меркель, которого он видел мега звездой, эксперт-эстет