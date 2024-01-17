Оби Микел о победе Месси на The Best: «Лео – с другой планеты, наблюдать за ним – как смотреть за игрой Федерера. Роналду долго соревновался с богоданным талантом, это хороший способ проводить парней»
Джон Оби Микел считает заслуженным вручение награды The Best Лионелю Месси.
– Месси – заслуженный победитель?
– Заслуженный, заслуженный. Я уже говорил это: борьба происходит больше 20 лет, против них [Месси и Роналду] играют великолепные, фантастические футболисты. Месси, Роналду... Роналду многого добился, столько сделал, чтобы соревноваться с талантом, данным Богом. Он много работал, чтобы оставаться в борьбе с Месси год за годом.
Я уже говорил: я не отрицаю того, что сделал Роналду, он добился столь многого, но для меня Месси – с другой планеты, то, как он играет с мячом, касается его. Для нас, игроков, это радость. Для меня наблюдать за Месси – как смотреть за игрой Федерера в теннис.
Это хороший способ проводить этих парней. Теперь они закончили, появилось новое поколение, за которым можно наблюдать: Холанд, Джуд Беллингем, Мбаппе, Винисиус. Теперь их черед определить, кто станет победителем.
– Период для этого голосования был между 19 декабря 2022 года и 20 августа 2023 года. Думаете, Месси сделал больше Холанда на этом отрезке?
– Думаю, да. Все постоянно жаловались: «Но он не выиграл ЧМ с Аргентиной, он не выиграл ЧМ с Аргентиной»! И вот он выиграл чемпионат мира в тот же год, что и Кубок Америки (Аргентина победила на Кубке Америки в 2021-м и выиграла ЧМ в 2022-м – Sports.ru). Да бросьте, бросьте! – сказал бывший игрок «Челси».
А ещё люди спрашивают, неужели футболисты не разбираются в футболе!😅
Он бы еще Олимпиаду-2008 привел как аргумент. И подобные ему принимали участие в голосовании.
Перечитай их диалог, если не вкурил)
Даже Оби Микел не понял, про какие временные рамки у него спрашивают)
🤦🏻♂️
По мне эта цацка Месси в одно место не упёрлась, что и доказывает его неприезд на церемонию голосования .Лео не любитель разных призов и рекордов в угоду себе, но не приносящих никаких дивидендов для команды. Месси- прежде всего командный игрок. Он, как настоящий спортсмен , не лишён честолюбия и , конечно же, стремится стать лучшим в своей ипостаси, чтобы быть наиболее полезным для КОМАНДЫ и помогать ей
побеждать и брать трофеи.
А его столь многочисленные индивидуальные награды и призы- это следствие его потрясающей игры и дань непревзойденному мастерству ! Месси--лучший по определению! И не надо определять его величие по какому-то сроку! Он-- вне временных рамок и ограничений! Он-- просто ЛУЧШИЙ!