Оби Микел о победе Месси на The Best: «Лео – с другой планеты, наблюдать за ним – как смотреть за игрой Федерера. Роналду долго соревновался с богоданным талантом, это хороший способ проводить парней»

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Джон Оби Микел считает заслуженным вручение награды The Best Лионелю Месси.

– Месси – заслуженный победитель?

 – Заслуженный, заслуженный. Я уже говорил это: борьба происходит больше 20 лет, против них [Месси и Роналду] играют великолепные, фантастические футболисты. Месси, Роналду... Роналду многого добился, столько сделал, чтобы соревноваться с талантом, данным Богом. Он много работал, чтобы оставаться в борьбе с Месси год за годом.

Я уже говорил: я не отрицаю того, что сделал Роналду, он добился столь многого, но для меня Месси – с другой планеты, то, как он играет с мячом, касается его. Для нас, игроков, это радость. Для меня наблюдать за Месси – как смотреть за игрой Федерера в теннис.

Это хороший способ проводить этих парней. Теперь они закончили, появилось новое поколение, за которым можно наблюдать: Холанд, Джуд Беллингем, Мбаппе, Винисиус. Теперь их черед определить, кто станет победителем.

– Период для этого голосования был между 19 декабря 2022 года и 20 августа 2023 года. Думаете, Месси сделал больше Холанда на этом отрезке?

– Думаю, да. Все постоянно жаловались: «Но он не выиграл ЧМ с Аргентиной, он не выиграл ЧМ с Аргентиной»! И вот он выиграл чемпионат мира в тот же год, что и Кубок Америки (Аргентина победила на Кубке Америки в 2021-м и выиграла ЧМ в 2022-м – Sports.ru). Да бросьте, бросьте! – сказал бывший игрок «Челси».

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49 комментариев
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Оби Микел о The Best 2023 Месси: он выиграл ЧМ 2022!
А ещё люди спрашивают, неужели футболисты не разбираются в футболе!😅
+53
-4
+49
Он адекватный? Ему же в вопросе буквально говорят про временные рамки после ЧМ, а он в ответ - Он выиграл ЧМ!
+43
-6
+37
И вот он выиграл чемпионат мира в тот же год, что и Кубок Америки

Он бы еще Олимпиаду-2008 привел как аргумент. И подобные ему принимали участие в голосовании.
+24
-3
+21
Ответ Капибарбер
То что на первое место Месси поставил Холанда, это отражает суть Месси? 🤔🤡
Это отражает, как люди голосовали )))
Перечитай их диалог, если не вкурил)
Даже Оби Микел не понял, про какие временные рамки у него спрашивают)
+13
-2
+11
ахах, ему даже про временные рамки сказали, и он все равно думает, что Месси больше Холланда сделал. клоун)
+16
-5
+11
У чувака крыша поехала походу
+9
-1
+8
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Этот приз и его голосование отражает всю его суть)) В принципе, диалог Шнякина и Аршавина как очередное подтверждение этому :)
+13
-6
+7
Таких как Роналду и Месси не будет больше, никто не дотягивает до них из нынешних молодых.. абсолютно никто
+6
-2
+4
Когда-нибудь я расскажу детям, что был великий игрок Лионель Месси, который выиграл все возможные титулы, был супер талантом и в честь него звали моего любимого кота (Месси). Но я обязательно им скажу, что был у Лионеля главный конкурент за звание лучшего на планете и звали его Криштиану Роналду, который был очень силен ментально и также как и Лео выиграл кучу наград, был достойным соперником и тоже заслуживал звания лучшего, а все что было дальше истории не очень интересно
+5
-1
+4
Вот все твердят - Месси с другой планеты! думаю пора уже провести обследование и если он действительно с другой планеты, то не имеет право участвовать как номинант👀😂😂😂
+5
-1
+4
По сути Оби Микел подтвердил своими словами,как Месси выиграл The Best в стиле Брежнева.
+6
-3
+3
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
да, надо было и их добавить в голосование - была бы тройка лучших за 2023 год: Пеле, Марадона и Месси 👏👏👏
+5
-2
+3
Теперь понятно, по какому принципу голосовали игроки.
+5
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+3
Ответ Tristan...
И поэтому отдал голос прямому конкуренту. Логично
Холланд не конкурент - серия удушающих в официальных матчах за сборную и рекорд в плей-офф ЛЧ за ПСЖ: по системе гол+пас набрал ZERO... Никто из других претендентов такое в 2023 году не творил☝️
+4
-2
+2
Ответ JENNINGS
Оби Микел о The Best 2023 Месси: он выиграл ЧМ 2022! А ещё люди спрашивают, неужели футболисты не разбираются в футболе!😅
тут же как в анекдоте - когда раздавали мозги, футболисты были на тренировке
+3
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+2
А еще Оби Микел в нее ест.
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Тимченко
себя он не мог поставить - запрещено правилами☝️
И поэтому отдал голос прямому конкуренту. Логично
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Оби Микел о The Best 2023 Месси: он выиграл ЧМ 2022! А ещё люди спрашивают, неужели футболисты не разбираются в футболе!😅
"И вот он выиграл чемпионат мира в тот же год, что и Кубок Америки" - это вообще в мемориз :D Уровень знаний голосовавших футболистов видимо такой.
+3
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+2
Абсолютно левая награда гениального Лео. Поэтому и не явился на вручение, сам все понимает
+3
-1
+2
Могли бы и Гризманну дать, он же тоже выиграл ЧМ, пусть и 2018
+1
0
+1
Ответ Геннадий Тимченко
В дебютном для себя сезоне в Английской премьер-лиги (АПЛ) норвежец стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 36 голов. Также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов. Вместе с «Манчестер Сити» Холанд выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, а также стал победителем клубного чемпионата мира. В августе норвежский форвард был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В текущем Холанд провел за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал пять голевых передач☝️
И вот после этого ты назвал Холанда «не конкурент» - ом
🤦🏻‍♂️
+1
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+1
Ответ JENNINGS
Это отражает, как люди голосовали ))) Перечитай их диалог, если не вкурил) Даже Оби Микел не понял, про какие временные рамки у него спрашивают)
Получается, ваши модричи и вальверде настолько сильно обделены умом, что не понимают, что мундиаль закончился больше года назад?)
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Это отражает, как люди голосовали ))) Перечитай их диалог, если не вкурил) Даже Оби Микел не понял, про какие временные рамки у него спрашивают)
Всем пофиг на эти награды
+1
0
+1
Ответ Tristan...
И вот после этого ты назвал Холанда «не конкурент» - ом 🤦🏻‍♂️
Подожди ты со своим Холландом... Он ураган, спору нет. Посмотрим, сможет ли он такой темп держать годами, как Криш и Месси.
+1
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+1
Ответ Геннадий Тимченко
да, надо было и их добавить в голосование - была бы тройка лучших за 2023 год: Пеле, Марадона и Месси 👏👏👏
Бог футбола, Рука Бога и игрок с другой планеты
+1
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Противостояние было интересным, сомнения нет.
+1
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+1
А почему парней?) Как Роналду провели, по губам?))
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Ответ Кирилл Дубасов
Вот все твердят - Месси с другой планеты! думаю пора уже провести обследование и если он действительно с другой планеты, то не имеет право участвовать как номинант👀😂😂😂
Хорошая попытка, Криш. Но нет
+3
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+1
Как здесь правильно пишут адекватные люди: - А при чём тут Месси, в чём его вина в таком раскладе голосования?!
По мне эта цацка Месси в одно место не упёрлась, что и доказывает его неприезд на церемонию голосования .Лео не любитель разных призов и рекордов в угоду себе, но не приносящих никаких дивидендов для команды. Месси- прежде всего командный игрок. Он, как настоящий спортсмен , не лишён честолюбия и , конечно же, стремится стать лучшим в своей ипостаси, чтобы быть наиболее полезным для КОМАНДЫ и помогать ей
побеждать и брать трофеи.
А его столь многочисленные индивидуальные награды и призы- это следствие его потрясающей игры и дань непревзойденному мастерству ! Месси--лучший по определению! И не надо определять его величие по какому-то сроку! Он-- вне временных рамок и ограничений! Он-- просто ЛУЧШИЙ!
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0
Ответ Геннадий Тимченко
Холланд не конкурент - серия удушающих в официальных матчах за сборную и рекорд в плей-офф ЛЧ за ПСЖ: по системе гол+пас набрал ZERO... Никто из других претендентов такое в 2023 году не творил☝️
Холанд пускал шептуна во вратарской. Чем не конкурент?
+1
-1
0
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