Президент «Оренбурга» об обвинениях Томпсона: «Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому берем в аренду. Будем воспитывать!»

Президент «Оренбурга» рассказал об отношении к поступку Хорди Томпсона.

Ранее «Оренбург» анонсировал переход вингера « », которому в Чили предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Она заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

«Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано.

Есть правоохранительная система, если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог. Идет разбирательство, что и как было на самом деле.

Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!» – сказал Василий Еремякин.

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️