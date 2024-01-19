Президент «Оренбурга» об обвинениях Томпсона: «Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому берем в аренду. Будем воспитывать!»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили Оренбург Коло-Коло Спорт-Экспресс Василий Еремякин Хорди Томпсон Футбол

Президент «Оренбурга» рассказал об отношении к поступку Хорди Томпсона.

Ранее «Оренбург» анонсировал переход вингера «Коло-Коло», которому в Чили предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Она заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

«Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано.

Есть правоохранительная система, если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог. Идет разбирательство, что и как было на самом деле.

Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!» – сказал Василий Еремякин.

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️

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25 комментариев
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"Совершать нехорошие действия"
"поэтому мы берем его в аренду"

Ахахахаха
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Таким образом у нас будут играть наркоторговцы, убийцы и насильники со всего мира. ЛИГА АУЕ
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«ББПЕ» , - добавил Василий Еремякин после паузы
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Ответ Гоша Петров
Ты если пытаешься шутить хоть в матчасти разбирайся.Наркотой торговать и изнасилования совершать это жестко противоречит понятиям арестанским,каким образом это к АУЕ относится?
А по-моему, это все сорта говна, которые между собой спорят, который из них меньше воняет
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чел хату агента заложил, чтобы свалить, обещая, наверное, что в России за месяц больше заработаем
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Осознал, переобулся. Но довольно красиво переобулся. Будем воспитывать!)
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Удивляться нечему. От болельщиков клубы не зависят, поэтому на нормы приличия им плевать. Зато зависят от государства. А убийства, изнасилования и прочие "традиционные ценности" - это же теперь прям идеология нашей власти, им Томпсон очень подходит.
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Ответ Phantom Pains
Удивляться нечему. От болельщиков клубы не зависят, поэтому на нормы приличия им плевать. Зато зависят от государства. А убийства, изнасилования и прочие "традиционные ценности" - это же теперь прям идеология нашей власти, им Томпсон очень подходит.
что за бред ты несешь
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О нет, Василий, ваша корявая формулировка не спасает ситуацию. А вот господин Андреев явно был искренним, когда рассказывал, почему вы берете Томпсона — ему больше веры
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Лучше бы ничего не говорил.
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Ответ Чебурашка от Гены
Осознал, переобулся. Но довольно красиво переобулся. Будем воспитывать!)
Это другой человек
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну ок. Тогда переобулись..😁 Всё же президент и спортивный директор это руководство клуба. Спорт дир начал чуть раньше оправдываться, мол не так поняли.
Да понятно, что воспользовались ситуацией, и что не будь всего этого, а также кейсов Промеса и того другого из Урала, то Оренбург никогда бы его не подписал, но подписывать обвиняемых наши научились, а вот объяснять это остальным пока нет
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Ответ ivan poletaev
Таким образом у нас будут играть наркоторговцы, убийцы и насильники со всего мира. ЛИГА АУЕ
насильники в Европе. Там каждую неделю в этом футболистов обвиняют.
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С удовольствием бы послушал, что сказал президент Оренбурга, если кто-то бы совершил "нехорошие действия" в отношении его самого, или его дочери, или сестры. А потом уехал на контракт на миллиончик в Китай или СА.
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Ответ Karel
насильники в Европе. Там каждую неделю в этом футболистов обвиняют.
Ну так их отстраняют, сажают, ты разве не слышал? А у нас наоборот приезжают, когда на родине против них возбуждают уголовные дела...
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Ответ Максим Прокофьев
Ну так их отстраняют, сажают, ты разве не слышал? А у нас наоборот приезжают, когда на родине против них возбуждают уголовные дела...
Вот только меньше их там не становится. А у нас насильников нет и к нам не едут, бояться. Не любят таких здесь в отличие от Европы.

В Россию крутые приезжают, всякие подозреваемые в убийствах и покушениях на них, наркомафии.. словно в боевиках ))

Но не насильники.. Насильники, еще раз - в Европе. Так что не клевещи на Россию.
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Как же топорно они оправдываются((( Ляпнули случайно то что думают, получили негативный отзыв от населения и теперь пытаются отмыться, но даже это сделать не получается и даже со второй попытки закапываются ещё глубже. Взяли игрока под следствием с обвинениями в насилии и покушением на убийство, так молчали бы, ну или сухо отправили в отдел по связям со СМИ (которого у вас и нет наверно, но это всё равно рабочая схема в РФ) Вон за Урал бегает в нападении некий Влут, так тот пьяный управляя автомобилем на родине убил маленького ребёнка, но играет потихому в РПЛ, не сидит в тюрьме (пока) и на родину не торопится, но руководство тамошнего клуба успешно скрывает эту историю, её хотя бы не раздувают хотя она гораздо страшнее этой чилийской драмы с удушением любимой... Ну хотя всегда есть Спартак где всё всегда напоказ, где играет парень спонсирующий перевозку нескольких тонн кокаина, да ещё и брата ножом порезавший, дурдом вобщем.
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Ответ Гоша Петров
что за бред ты несешь
главное добавить "нашей власти" и всё
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