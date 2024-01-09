Губерниев о словах спортдиректора «Оренбурга» про Томпсона: «Стыд и позор, просто чудовищно. Когда люди оправдывают домашнее насилие – это немыслимо»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Оренбург Коло-Коло Дмитрий Андреев Хорди Томпсон Футбол

Дмитрий Губерниев раскритиковал спортдиректора «Оренбурга» за слова о новичке.

Дмитрий Андреев, говоря про обвиняемого в насилии над девушкой Хорди Томпсона, заявил: «Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?»

– Как относитесь к переходу в «Оренбург» чилийца Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в совершении насилия над девушкой?

– Там большая проблема с высказываниями. Я слышал, что говорили ответственные люди из «Оренбурга». Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно.

– Это идет от непрофессионализма в области общественных коммуникаций?

– Здесь важна риторика. Если спортсмен хороший, можно его взять, и он будет приносить пользу, но когда люди оправдывают домашнее насилие, то, с моей точки зрения, это немыслимо.

Эту ситуацию можно вырулить, но нужно следить за языком. Можно было поговорить со спортсменом, чтобы он выступил с заявлением, чтобы об этом сказали руководители клуба и направили градус по-другому, а когда ты это косвенным образом еще и поощряешь – хоть стой, хоть падай.

Мне стыдно за такие высказывания людей из «Оренбурга», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️

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9 комментариев
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Ни Губеру ни дзюбе и им подобным кого то осуждать
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Впервые Губерниев здравую мысль высказал!
Конечно этот спортдиректора «Оренбурга» нарушитель нашего закона , оправдывая насилие.
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Когда люди, как Губерниев, оправдывают более масштабные события, это еще чудовищнее
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Говорит человек, который является рупором всех зигующих. Но домашнее насилия это зло.
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Все носятся с этой историей и говорят о насилии со стороны игрока как об установленном факте. Да еще и цитируют только мнение на ситуацию со стороны прокурора. Очень однобоко. А еще называют себя журналистами. Но почему-то никто не пишет о том, что девушка уже ранее выдвигала обвинения в домашнем насилии против своего предыдущего бойфренда, но там дело закрылось из-за показаний свидетелей.
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Ну насильник насильник у рознь, можно просто по заду хлопнуть и срок получить, это перебор я считаю
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А подумашь, Томпсон, а наркоторговец Промес - капитан Спартака! А сам Губерниев на кубке Россия/Белоруссия сияющий так как та лампочка Ильича и неприятно орущий что можно подумать что вся Вселенная замерла и с восторгом смотрит как бегут Латыпов и Смольский, спотыкаясь и падая... а тут Томсон, вааще кто это такой? А Оренбург, где это? Подумаешь, бабу побил или он её изнасиловал? Ну то же наверное на пользу пошло...
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