Губерниев о словах спортдиректора «Оренбурга» про Томпсона: «Стыд и позор, просто чудовищно. Когда люди оправдывают домашнее насилие – это немыслимо»

Дмитрий Губерниев раскритиковал спортдиректора «Оренбурга» за слова о новичке.

, говоря про обвиняемого в насилии над девушкой Хорди Томпсона, заявил: «Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?»

– Как относитесь к переходу в «Оренбург» чилийца Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в совершении насилия над девушкой?

– Там большая проблема с высказываниями. Я слышал, что говорили ответственные люди из «Оренбурга». Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно.

– Это идет от непрофессионализма в области общественных коммуникаций?

– Здесь важна риторика. Если спортсмен хороший, можно его взять, и он будет приносить пользу, но когда люди оправдывают домашнее насилие, то, с моей точки зрения, это немыслимо.

Эту ситуацию можно вырулить, но нужно следить за языком. Можно было поговорить со спортсменом, чтобы он выступил с заявлением, чтобы об этом сказали руководители клуба и направили градус по-другому, а когда ты это косвенным образом еще и поощряешь – хоть стой, хоть падай.

Мне стыдно за такие высказывания людей из «Оренбурга», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️

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