«Оренбург» о трансфере вингера «Коло-Коло» Томпсона: «Документы подписаны. Как только Хорди поменяет паспорт, сразу же присоединится к нам»

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Дмитрий Андреев анонсировал переход в «Оренбург» вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — сказал спортивный директор «Оренбурга».

Вингер «Коло-Коло» Томпсон, обвиняемый в попытке задушить бывшую девушку, за 100 млн песо может покинуть Чили – суд дает отсрочку на 6 месяцев. «Оренбург» хочет арендовать игрока

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4 комментария
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Футболисты знают, что наша необъятная приютит их за любые их шалости и преступления. Жаль только, что до Дани информация не дошла, а то бегал бы на бровке у голубых самый титулованный футболист современности
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Ответ mopping 2009
Посмотрим, как освоиться в клубе.
Освоится
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Ответ mopping 2009
Посмотрим, как освоиться в клубе.
асвоиться
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