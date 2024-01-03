«Оренбург» о трансфере вингера «Коло-Коло» Томпсона: «Документы подписаны. Как только Хорди поменяет паспорт, сразу же присоединится к нам»

Дмитрий Андреев анонсировал переход в «Оренбург» вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — сказал спортивный директор « ».

Вингер «Коло-Коло» Томпсон, обвиняемый в попытке задушить бывшую девушку, за 100 млн песо может покинуть Чили – суд дает отсрочку на 6 месяцев. «Оренбург» хочет арендовать игрока

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам