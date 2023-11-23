«Оренбург» хочет арендовать вингера «Коло-Коло» Томпсона, обвиненного в попытке убийства. Чилиец пытался задушить бывшую девушку

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили возможные трансферы происшествия Оренбург Коло-Коло Эмелек высшая лига Эквадор Футбол

«Оренбург» может арендовать вингера чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Коло-Коло» ведет переговоры об уходе Томпсона. «Оренбург» и эквадорский «Эмелек» готовы арендовать игрока с правом выкупа.

Сообщается, что 19-летний чилиец примет решение в ближайшие дни, поскольку хочет покинуть страну – как передает Dale Albo, в начале ноября Томпсону были предъявлены обвинения в попытке убийства после того, как его бывшая девушка Камила Сепульведа заявила на него в полицию.

По словам прокурора, занимающегося делом, футболист жестоко избил девушку и попытался задушить на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом эпизоды насилия с его стороны повторялись систематически.

6 ноября после того, как Сепульведа вызвала полицию, Томпсон был арестован и впоследствии заключен под стражу на 45 суток, однако через несколько дней мера наказания была заменена на домашний арест.

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29 комментариев

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Заборостроитель
На матч Оренбурга приглашается Сюткин
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Михаил
Все преступники велком в наш спорт
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Overkiller
Ответ Anthony Wrynn
это модно что ли становится уголовников и подозреваемых приглашать и держать тут?
Просто один Персонаж тут тренд задал на помилование уголовников и возведение их в статус героев.
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Roman
В каждом клубе страны должен быть какой-нибудь зэк. Спартак задал планку
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Кочевник56
ничего страшного, возьмём на поруки, назначим наставника, исправим мальчугана...
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elan_
Нормально, с Промесом на ножах батл устроят возле раздевалки.
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Артём Кочешев
из уголовничков в РПЛ уже можно собрать неплохую команду
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Simplicissimus
Ответ Заборостроитель
На матч Оренбурга приглашается Сюткин
не путаем! Сюткин кандидат от партии ББПЕ! Удушение он не практикует)
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Marcus-light
Ну правильно, у нас преступников уважают больше, чем простых ребят
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Anthony Wrynn
Ответ Overkiller
Просто один Персонаж тут тренд задал на помилование уголовников и возведение их в статус героев.
осуждаю люто этого персонажа и его действия. Это реально ужасно
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Рашпель793
Ответ Roman
В каждом клубе страны должен быть какой-нибудь зэк. Спартак задал планку
ну Спартак эту планку задал считай, что с основания клуба )
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ПавелАвер
кока кола
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Спартак Уокер
У нас в стране уже 3 футболиста преступника тогда будут : Промес, Влут и этот чилиец
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Balt
Ну и зачем?
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goshforever
Перспективный трансфер. Из Чили будет выбираться тайными тропами?
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Wiley Fox
Ответ Roman
В каждом клубе страны должен быть какой-нибудь зэк. Спартак задал планку
Конечно, Спартак

Ведь Кокорин не воспитанник черкизона, ага
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НАВАЛЬНЫЙ
Я понимаю можно дать политическое убежище… но укрывать уголовников - полный п
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Dmitry Orlov
Ответ Артём Кочешев
из уголовничков в РПЛ уже можно собрать неплохую команду
По стритболу что ли? Я только двоих знаю, этот, даже если перейдёт, будет третьим.
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zho3716
А как он из-под домашнего ареста уедет?
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Anthony Wrynn
это модно что ли становится уголовников и подозреваемых приглашать и держать тут?
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goshforever
Ответ zho3716
А как он из-под домашнего ареста уедет?
У нас же были случаи побегов. Браслет с ноги снял и ходу
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