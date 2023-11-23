«Оренбург» хочет арендовать вингера «Коло-Коло» Томпсона, обвиненного в попытке убийства. Чилиец пытался задушить бывшую девушку

«Оренбург» может арендовать вингера чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Коло-Коло» ведет переговоры об уходе Томпсона. «Оренбург» и эквадорский «Эмелек» готовы арендовать игрока с правом выкупа.

Сообщается, что 19-летний чилиец примет решение в ближайшие дни, поскольку хочет покинуть страну – как передает Dale Albo, в начале ноября Томпсону были предъявлены обвинения в попытке убийства после того, как его бывшая девушка Камила Сепульведа заявила на него в полицию.

По словам прокурора, занимающегося делом, футболист жестоко избил девушку и попытался задушить на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом эпизоды насилия с его стороны повторялись систематически.

6 ноября после того, как Сепульведа вызвала полицию, Томпсон был арестован и впоследствии заключен под стражу на 45 суток, однако через несколько дней мера наказания была заменена на домашний арест.

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