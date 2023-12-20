Вингер «Коло-Коло» Томпсон, обвиняемый в попытке задушить бывшую девушку, за 100 млн песо может покинуть Чили – суд дает отсрочку на 6 месяцев. «Оренбург» хочет арендовать игрока

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили возможные трансферы происшествия Оренбург Коло-Коло Эмелек высшая лига Эквадор Хорди Томпсон Футбол

Вингер «Коло-Коло» Хорди Томпсон может покинуть Чили и перейти в клуб Мир РПЛ.

В начале ноября Томпсону были предъявлены обвинения в попытке убийства после того, как его бывшая девушка Камила Сепульведа заявила на него в полицию.

По словам прокурора, занимающегося делом, футболист жестоко избил девушку и попытался задушить на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом эпизоды насилия с его стороны повторялись систематически.

6 ноября после того, как Сепульведа вызвала полицию, Томпсон был арестован и впоследствии заключен под стражу на 45 суток, однако через несколько дней мера наказания была заменена на домашний арест.

Как сообщает La Tercera, во вторник Томпсон и его юристы выступили в суде, надеясь добиться пересмотра и частичного снятия обвинений, однако сделать этого не удалось. Тем не менее, суд вынес решение о 6-месячной отсрочке меры пресечения – для этого футболисту придется выплатить 100 млн песо (порядка 105 000 евро – Sports.ru). Таким образом, вингер будет не обязан находиться под домашним арестом, однако должен явиться в суд по требованию.

При этом адвокат Томпсона Хосе Мендоса отметил, что сумма слишком значительная для игрока.

«Мы более-менее довольны, потому что на самом деле сумма в 100 млн песо очень высокая. Нам бы хотелось, чтобы сумма была более адекватной. Это пиррова победа, ведь фактически он оказался в ситуации, когда заплатить должен кто-то другой. У него нет средств, чтобы заплатить такой залог», – заявил юрист.

Ранее появилась информация, что «Коло-Коло» ведет переговоры об уходе Томпсона, а «Оренбург» и эквадорский «Эмелек» готовы арендовать игрока с правом выкупа.

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15 комментариев
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Скаутам наших клубов целесообразнее сразу по судам ездить отсматривать потенциальных новичков, че время терять-то на футбол какой-то
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Лига уголовников!!!
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Надо собрать всех кринжовых персонажей.
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Оренбург это почти Сибирь. Может они ему отбытие срока насчитают?
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Дурной пример заразителен. Возможно этот Джек- потрошитель ознакомлен с историей укрывательства от правосудия одного спартаковца.
+5
-2
+3
Промес ждет сотоварища!
+3
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+3
Российская Зек Лига
+3
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+3
Ответ Mixos Demid
Лига уголовников!!!
А кто в Динамо ?
Неужели руководство ?
+3
0
+3
ЧВК Оренбург?
+1
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Ответ Всеволод Бобров
откуда у него 100 млн только?
25к баксов не сильно много или у вас проблемы со зрением?
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Своих на туда, чужих в футбол
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откуда у него 100 млн только?
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ФК ЧВК Оренбург
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Душитель в Оренбурге
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Ответ Mixos Demid
Лига уголовников!!!
вы Динамо - вам разбираться ))
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