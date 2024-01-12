Томпсону, переходящему в «Оренбург», разрешили покинуть Чили: к залогу в 105 тысяч евро он добавил квартиру агента

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили происшествия Оренбург Коло-Коло деньги Хорди Томпсон Футбол

Потенциальному новичку «Оренбурга» Хорди Топмсону разрешили покинуть Чили.

Ранее «Оренбург« анонсировал переход вингера «Коло-Коло», которому в Чили предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Она заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо – около 105 тысяч евро.

Как сообщает Meganoticias, футболист получил разрешение на отъезд из Чили после того, как предложил квартиру, чтобы подкрепить залог в 100 миллионов песо. Отмечается, что Томпсон привлек к делу третье лицо, которое согласилось внести недвижимость в качестве гарантии. Этим человеком стал агент игрока.

Адвокат игрока Хосе Гильермо Мендоза подтвердил это: «Суд разрешил Хорди покинуть страну. Мы предложили недвижимость. Осталось провести все необходимые процедуры, чтобы все зарегистрировать. После этого он сможет уехать».

Также адвокат отметил, что Томпсон будет обязан вернуться в Чили в двух случаях: когда срок отсрочки истечет или когда суд вызовет его на заседание.

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️

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8 комментариев
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Ответ Serge Vendino
Ну то есть велика вероятность, что Оренбург игрока на 6 месяцев взял или даже меньше
или агент получит двушку в Оренбурге взамен🤣
+2
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+2
И коллекцию трусов от Кальвин Кляйн
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Ну то есть велика вероятность, что Оренбург игрока на 6 месяцев взял или даже меньше
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квартира агента ))) скучно мы живем
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Агент у него что, в заложниках?))
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Мутный тип.
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