Сафонов о новом контракте: «Для меня «Краснодар» – это все. Прошел путь от школьной скамьи до капитанской повязки»
Матвей Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром».
Вратарь ранее продлил контракт с клубом до 2029 года.
«Только положительные эмоциии, близкие к счастью. Понимаю, что такой долгосрочный контракт – результат плодотворный работы и хороших доверительных отношений, которые строились годами.
Для меня «Краснодар» – это все, потому что я прошел долгий путь: от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь. Я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он только начинается. Но, думаю, он сейчас в самом разгаре.
С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал Сафонов.