Сафонов о новом контракте: «Для меня «Краснодар» – это все. Прошел путь от школьной скамьи до капитанской повязки»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром».

Вратарь ранее продлил контракт с клубом до 2029 года.

«Только положительные эмоциии, близкие к счастью. Понимаю, что такой долгосрочный контракт – результат плодотворный работы и хороших доверительных отношений, которые строились годами.

Для меня «Краснодар» – это все, потому что я прошел долгий путь: от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь. Я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он только начинается. Но, думаю, он сейчас в самом разгаре.

С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал Сафонов.

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9 комментариев
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Отличная новость. Длинный контракт, если будет хорошее предложение из Европы, можно будет очень дорого продать.
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Для Краснодара новость действительно хорошая, а Агкацеву пора начинать искать новый клуб.
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Новость просто прекрасная. Матвей делает всё, чтоб быть лучше.
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Ответ ltkmaby
Для Краснодара новость действительно хорошая, а Агкацеву пора начинать искать новый клуб.
Прошла информация, что хотят летом вернуть Кокарева из Арсенала, скорее всего на место Агкацева, а Стас наверное основным в другую команду поедет
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Красавчик. Уважение за преданность клубу!
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Ответ ltkmaby
Для Краснодара новость действительно хорошая, а Агкацеву пора начинать искать новый клуб.
вроде бы как, ждут пока из молодёжи следущий дорастëт, и отпустят Стаса. Кстати с его слов можно понять, что он адекватно воспринимает действительность и своей ролью доволен.
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Ответ Тувинский бык
Прошла информация, что хотят летом вернуть Кокарева из Арсенала, скорее всего на место Агкацева, а Стас наверное основным в другую команду поедет
А я бы не сильно расстроился, если бы Матвея взял реально сильный клуб си постоянной ЛЧ, а Агкацев стал бы основным.. вин-вин... Особенно если Краснодар в этом сезоне СМОЖЕТ, и Матвей ярко закончит сезон
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