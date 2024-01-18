Сафонов о новом контракте: «Для меня «Краснодар» – это все. Прошел путь от школьной скамьи до капитанской повязки»

Матвей Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром».

Вратарь ранее продлил контракт с клубом до 2029 года.

«Только положительные эмоциии, близкие к счастью. Понимаю, что такой долгосрочный контракт – результат плодотворный работы и хороших доверительных отношений, которые строились годами.

Для меня « » – это все, потому что я прошел долгий путь: от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь. Я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он только начинается. Но, думаю, он сейчас в самом разгаре.

С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал .