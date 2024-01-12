Нигматуллин считает, что Сафонов сильнее Акинфеева: «Это факт. Каждому свое время»
Руслан Нигматуллин считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева.
– Не так давно вы сказали: Сафонов сильнее Акинфеева. Объективно рассуждали?
– Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.
– В чем он сильнее?
– Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество – психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у Сафонова именно вратарские данные получше.
– Какие же?
– Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий. При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!
– Это правда.
– Я встречал вратарей – просто чемпионы мира по тренировкам. Когда ничего не давит, кайфуют в воротах. Все отбивают! Выходят в официальном матче – другая картина, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
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Так для справки: у Сафонова что за Краснодар в целом, что в РПЛ голов пропущено прилично больше, чем сыгранных матчей. Результат не топовый, мягко говоря
Да, данные лучше.. Но выбор позиции и управление обороной, а так же психологическая устойчивость бывает важнее, это аки - порядок бьет класс
когда увидел игру Овчиннникова, а потом и Акинфеева, стало понятно, что Нигматуллин в воротах - просто судорога, пыль в глаза, которая затмевает суть..