Нигматуллин считает, что Сафонов сильнее Акинфеева: «Это факт. Каждому свое время»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева.

– Не так давно вы сказали: Сафонов сильнее Акинфеева. Объективно рассуждали?

– Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.

– В чем он сильнее?

– Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество – психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у Сафонова именно вратарские данные получше.

– Какие же?

– Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий. При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!

– Это правда.

– Я встречал вратарей – просто чемпионы мира по тренировкам. Когда ничего не давит, кайфуют в воротах. Все отбивают! Выходят в официальном матче – другая картина, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

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46 комментариев
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Ди джей Смеш сильнее ди джея Нигматуллина, у него руки короче.
+33
-5
+28
а ну раз руки длиньше то ок
+24
-5
+19
Нигматуллин это диджей?🙂
+18
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+12
Сафонов не плохой воротчик. Он моложе Акинфеева и это его единственное преимущество. С точки зрения именно вратарского мастерства (выбор позиции, оборона, чутье, стабильность, устойчивость и тд) сравнивать просто глупо. А то что у татарина всю жизнь профессиональная зависть к Акинфееву - не новость.
+14
-4
+10
Ответ Зелёный гопник
Нигматуллин это диджей?🙂
Кислотный диджей)
+10
-3
+7
На 21 год карьеры появились конкуренты👏
+6
0
+6
На данный момент, Сафонов действительно объективно сильнее Акинфеева. Матвей еще не достиг потолка, и будет расти. Но то, как Акинфеев играет почти в 38 лет - это уникально, и не может вызывать уважения. У него нет очевидного регресса, он поразительно стабилен и до сих пор входит в топ-3 вратарей в России. Потясающе!
+8
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+3
Ответ Zenith forever
Сейчас, наверное, но если взять пикового Акинфеева, например в возрасте нынешнего Сафонова, то это несравнимые величины. Согласен, что Сафонов сейчас вратарь номер один, но он недотягивает не то что до лучшего Акинфеева, то до многих предыдущих вратарей нашего чемпионата в их пике - Малафеева, Овчинникова, Ковалевски, Рыжикова, Диканя. Уровень Сафонова - это тот же Нигматуллин или Черчесов.
Не буду комментировать весь твой бред. Скажу коротко - я начал болеть за Локо во многом именно из-за блистательной игры Руслана.
+8
-5
+3
Сейчас, наверное, но если взять пикового Акинфеева, например в возрасте нынешнего Сафонова, то это несравнимые величины. Согласен, что Сафонов сейчас вратарь номер один, но он недотягивает не то что до лучшего Акинфеева, то до многих предыдущих вратарей нашего чемпионата в их пике - Малафеева, Овчинникова, Ковалевски, Рыжикова, Диканя. Уровень Сафонова - это тот же Нигматуллин или Черчесов.
+8
-6
+2
Честно говоря, насколько я помню, если брать Нигматуллина перед отъездом в Италию, он в то время был лучший и уж точно сильнее Ковалевски с Диканем. По Сафонову согласен.
+6
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Ну, то есть в новости от 10 ноября Нигматуллин недостаточно утверждающе сказал, да? ))) надо повторить тухлячок ради вброса на вентиллятор
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Ответ Shuller18
Чушпан всю карьеру гонит на Акинфеева, видимо никак простить не может, что какой-то пацанчик в ЦСКА сразу заиграл, а сам он не смог
Сериалы смотришь? Смешной😄
+1
0
+1
Ответ Локомотивище
Не буду комментировать весь твой бред. Скажу коротко - я начал болеть за Локо во многом именно из-за блистательной игры Руслана.
Руслан блистал один, ну с натяжкой два сезона. Это не для классных вратарей, которые блистают лет десять или даже больше.
+2
-1
+1
Ответ Пикачу82
А я считаю что Акинфеев и сейчас сильнее, опытнее, игру лучше читает, позицию выбирает лучше, ногами играет а разы лучше, поле видит и атаки хорошо начинает но и на линии в раме он хорош.
только не на линии, давай смотреть правде в глаза - любой удар из-за штрафной под штангу и это гол, на выходах тоже мух ловит частенько из-за маломеркости, а вот в ближнем бою его фиг пробьёшь - это не отобрать!
+1
0
+1
А я считаю что Акинфеев и сейчас сильнее, опытнее, игру лучше читает, позицию выбирает лучше, ногами играет а разы лучше, поле видит и атаки хорошо начинает но и на линии в раме он хорош.
+11
-10
+1
Ну, устроит сейчас Нигматуллин зарево у ceктaнтoв!))
+5
-4
+1
Сафонов в этом сезоне хорош, а прошлый провалил с треском, до этого тоже был то хорош, то лажал. Пусть будет стабильно лучшим вратарём страны хотя бы пару лет, как это делал Акинфеев на протяжении всей карьеры, тогда обсудим
Так для справки: у Сафонова что за Краснодар в целом, что в РПЛ голов пропущено прилично больше, чем сыгранных матчей. Результат не топовый, мягко говоря
+4
-3
+1
Чушпан всю карьеру гонит на Акинфеева, видимо никак простить не может, что какой-то пацанчик в ЦСКА сразу заиграл, а сам он не смог
+3
-3
0
Ответ Roman
Сейчас и Помазун сильнее Акинфеева. Не понимаю излишнее наяривание на Игоря, в каждой игре почти пускает что-то берущее
Не согласен
+1
-1
0
Ответ Roman
Сейчас и Помазун сильнее Акинфеева. Не понимаю излишнее наяривание на Игоря, в каждой игре почти пускает что-то берущее
Помазун точно нет, по всем показателям причём. Если что, Илюша самый дырявый вратарь РПЛ на данный момент
+2
-2
0
Ответ Zenith forever
Сейчас, наверное, но если взять пикового Акинфеева, например в возрасте нынешнего Сафонова, то это несравнимые величины. Согласен, что Сафонов сейчас вратарь номер один, но он недотягивает не то что до лучшего Акинфеева, то до многих предыдущих вратарей нашего чемпионата в их пике - Малафеева, Овчинникова, Ковалевски, Рыжикова, Диканя. Уровень Сафонова - это тот же Нигматуллин или Черчесов.
👍👍👍
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Ответ mi1an
Все забывают про Филимонова - топовый вратарь. Одна катастрофическая ошибка погубила карьеру. А так он сильнее всех по вратарской игре в российской истории.
Полностью согласен, пропустил.
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Сейчас и Помазун сильнее Акинфеева. Не понимаю излишнее наяривание на Игоря, в каждой игре почти пускает что-то берущее
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Ответ Пикачу82
А я считаю что Акинфеев и сейчас сильнее, опытнее, игру лучше читает, позицию выбирает лучше, ногами играет а разы лучше, поле видит и атаки хорошо начинает но и на линии в раме он хорош.
Ногами он действительно классно фигачит вперед под чужую штрафную, на этом все. Накоротке со своей защитой он никогда даже не пытался разыгрывать мяч так, как это долгое время требовали от вратарей в Краснодаре, откуда и была большая часть ошибок. Когда Матвей играет попроще - он точно сильнее Игоря на сегодня.
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Он имеет в виду природные данные.. Просто "высокий слог" не его конёк)
Да, данные лучше.. Но выбор позиции и управление обороной, а так же психологическая устойчивость бывает важнее, это аки - порядок бьет класс
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Ответ NaGLiY
На данный момент, Сафонов действительно объективно сильнее Акинфеева. Матвей еще не достиг потолка, и будет расти. Но то, как Акинфеев играет почти в 38 лет - это уникально, и не может вызывать уважения. У него нет очевидного регресса, он поразительно стабилен и до сих пор входит в топ-3 вратарей в России. Потясающе!
Согласен с вами у Матвея руки длинные сколько пенялти брал успехов ему в новом сезоне
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Но оба эти вратаря уступают Шунину.
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раньше тоже млел от чудес Нигматуллина, пока не понял, что он просто дёрганый был и всё. простой удар прямо во вратаря - любой нормальный человек либо поймает, либо отобъёт мяч, но Нигматуллин обязательно подскочит на месте, отобьёт и рухнет на землю. Вопрос - зачем?
когда увидел игру Овчиннникова, а потом и Акинфеева, стало понятно, что Нигматуллин в воротах - просто судорога, пыль в глаза, которая затмевает суть..
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Сафонов чуть ли не в каждой игре привозит или ошибается, о каком "сильном вратаре" постоянно говорят? ах да, у него же руки "длинные"... ну тогда - да, сильный
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если Сафонов летом уедет в Европу и потом там себя реально проявит, то - да, это будет весомый аргумент в его пользу! вполне представляю его в воротах того же "Ювентуса"
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