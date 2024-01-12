Нигматуллин считает, что Сафонов сильнее Акинфеева: «Это факт. Каждому свое время»

Руслан Нигматуллин считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева.

– Не так давно вы сказали: Сафонов сильнее . Объективно рассуждали?

– Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.

– В чем он сильнее?

– Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество – психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у именно вратарские данные получше.

– Какие же?

– Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий. При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!

– Это правда.

– Я встречал вратарей – просто чемпионы мира по тренировкам. Когда ничего не давит, кайфуют в воротах. Все отбивают! Выходят в официальном матче – другая картина, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

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