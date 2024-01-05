Кафанов о Сафонове: «Сегодня это настоящий мужик в воротах, слабых мест в этом сезоне практически нет. В лидерстве «Краснодара» немалая заслуга вратаря»
Виталий Кафанов отметил прогресс Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.
«Наиболее важными матчами с точки зрения получения информации были матчи с участниками чемпионата мира – сборными Ирана, Катара и Камеруна. Эти матчи показали, что уровень мастерства Матвея Сафонова соответствует уровню мастерства такого турнира, как чемпионат мира.
В этом сезоне в его играх практически не наблюдается слабых мест. Еще пару лет назад это был перспективный мальчишка. Сегодня это уже взрослый вратарь, настоящий мужик в воротах.
Первое – это матчи, которые Матвей провел в этом году на уровне национальной сборной. Второе, что тоже очень важно, все матчи текущего чемпионата он проводит очень ровно, без срывов, стабильно. Немалая заслуга в том, что «Краснодар» лидирует, принадлежит вратарю», – сказал тренер вратарей сборной России.
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Кто такой кафанов, как и почему это чудо, не игравший на высоком уровне в футбол, вдруг тренер вратарей сборной, в России можно не спрашивать
Даже мостовой этим не озаботился, любитель покопаться в карьерах тренеров
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