Кафанов о Сафонове: «Сегодня это настоящий мужик в воротах, слабых мест в этом сезоне практически нет. В лидерстве «Краснодара» немалая заслуга вратаря»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Краснодар Матвей Сафонов Р-Спорт Футбол

Виталий Кафанов отметил прогресс Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.

«Наиболее важными матчами с точки зрения получения информации были матчи с участниками чемпионата мира – сборными Ирана, Катара и Камеруна. Эти матчи показали, что уровень мастерства Матвея Сафонова соответствует уровню мастерства такого турнира, как чемпионат мира.

В этом сезоне в его играх практически не наблюдается слабых мест. Еще пару лет назад это был перспективный мальчишка. Сегодня это уже взрослый вратарь, настоящий мужик в воротах.

Первое – это матчи, которые Матвей провел в этом году на уровне национальной сборной. Второе, что тоже очень важно, все матчи текущего чемпионата он проводит очень ровно, без срывов, стабильно. Немалая заслуга в том, что «Краснодар» лидирует, принадлежит вратарю», – сказал тренер вратарей сборной России.

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6 комментариев
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сказал тренер вратарей сборной России

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Кто такой кафанов, как и почему это чудо, не игравший на высоком уровне в футбол, вдруг тренер вратарей сборной, в России можно не спрашивать

Даже мостовой этим не озаботился, любитель покопаться в карьерах тренеров

А если начать разбираться, то все замкнется на афере Газпрома и бердыева, в результате которой деньги за ЛЧ, которые перечислил УЕФА в ведомство дюкова, "бесследно" исчезли, так и не поступив на счета ростова
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Отметил бы, что в этом сезоне стабильно хорошая игра Сафонова - это результат отличной связки Алонсо-Тормена, которые не привозят, в отличие от предшественников
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Как бы то ни было Сафонов лучший в этом сезоне, во многом благодаря ему Краснодар как никогда близок к историческому шансу на чемпионство, другого шанса может и ни быть больше...
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Арамиса в этом сезоне хорошо поддерживает пара центральных защитников, какого-то роста вряд-ли можно уже ждать
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