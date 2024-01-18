«Краснодар» и Сафонов продлили контракт до 2029 года

Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром».

24-летний вратарь продлил соглашение с клубом до 31 января 2029 года.

Действие предыдущего трудового соглашения футболиста истекало 31 декабря 2025 года.

– выпускник академии клуба и капитан команды.

Голкипер дебютировал в основном составе в 2017 году, проведя за команду 163 матча и сыграв 50 игр на ноль.

Фото: fckrasnodar.ru