«Краснодар» и Сафонов продлили контракт до 2029 года
Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром».
24-летний вратарь продлил соглашение с клубом до 31 января 2029 года.
Действие предыдущего трудового соглашения футболиста истекало 31 декабря 2025 года.
Матвей Сафонов – выпускник академии клуба и капитан команды.
Голкипер дебютировал в основном составе в 2017 году, проведя за команду 163 матча и сыграв 50 игр на ноль.
Фото: fckrasnodar.ru
Прикольно получилось.
И чтоб в 2025 какой-нибудь «Ливерпуль» за ним пришел с мешком денях) мечты, мечты...