«Краснодар» и Сафонов продлили контракт до 2029 года

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Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром».

24-летний вратарь продлил соглашение с клубом до 31 января 2029 года.

Действие предыдущего трудового соглашения футболиста истекало 31 декабря 2025 года.

Матвей Сафонов – выпускник академии клуба и капитан команды.

Голкипер дебютировал в основном составе в 2017 году, проведя за команду 163 матча и сыграв 50 игр на ноль.

Фото: fckrasnodar.ru

35 комментариев
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Так речь не про заслуги, а про качество в текущий момент. Сейчас Акинфеев вообще не лучший в РПЛ. По сумме заслуг он лучший понятное дело.
+71
-2
+69
Это лучшее решение! Когда Матвей в хорошей форме - лучший в вратарь в РПЛ!
+56
-12
+44
Ответ Shuller18
Он же там Акинфеева собрался перегонять, а как, если остаётся в РПЛ?
Ну справедливости ради Сафонов не виноват что в 22 года остался без турниров со сборной и еврокубков. Представим себе что в этом же возрасте это случилось с Акинфеевым и он бы остался без евро 2008 и тд. Что Сафонов должен делать? Уйти в Европу абы куда свободным агентом?
+27
0
+27
Так-то статистика для 24-летнего кипера огонь. Если проведёт всю карьеру за быков станет легендой клуба
+28
-2
+26
Ответ Tpy6kaMerlina
Так-то статистика для 24-летнего кипера огонь. Если проведёт всю карьеру за быков станет легендой клуба
да он уже практически легенда клуба)
+9
0
+9
Видимо летом будут Мотю продавать.
+2
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+2
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Игорь - легенда! Но стоит признать, что уже не так хорош, как пару-тройку лет назад.
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Ответ Three Days Grace
да он уже практически легенда клуба)
Рано) а если перейдёт к конкурентам и там 10 лет отыграет?)
+2
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+1
Ответ tony
Так речь не про заслуги, а про качество в текущий момент. Сейчас Акинфеев вообще не лучший в РПЛ. По сумме заслуг он лучший понятное дело.
Акинфеев еще играет?? 😵
+1
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+1
Ответ Игорь Новиков
Пожалуй, но уровень он держит.
уровень держит, но всё таки уже сдал от уровня самого себя. Думаю Сафонов сейчас не хуже
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+1
Ответ Птюч, Ёж.
почему он забил на свою внешность?
В каком смысле?
+2
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+1
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Матвей вообще-то Сафонов, а не Сафронов.
+1
-1
0
Ответ Shuller18
Он же там Акинфеева собрался перегонять, а как, если остаётся в РПЛ?
Да, 100 матчей Акинфеева за «Реал» ему не превзойти
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Ответ Shuller18
Он же там Акинфеева собрался перегонять, а как, если остаётся в РПЛ?
Что-то претензии не понял; а играя внутри РПЛ невозможно Игоря перегнать что ли?
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Ответ Alex Serpen
Почему бы и нет? Неужели в тепличном Краснодаре без еврокубков лучше, чем в условном Галатасарае или Црвене, которые регулярно играют в ЛЧ?
что ж игарян в расцвете сил не ушел никуда?
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Ответ Alex Serpen
Почему бы и нет? Неужели в тепличном Краснодаре без еврокубков лучше, чем в условном Галатасарае или Црвене, которые регулярно играют в ЛЧ?
Конечно лучше! Тут имя работает на него, а там ему бы пришлось работать на имя. А со стабильностью у Моти проблемы-то имеются.
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Ответ Lacerda
В каком смысле?
патлы отрастил и бородку.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Перед этим посмотрел ролик, как "оригинально" по-клоунски Динамо продлило контракт с Лещуком... Разница словно менеджмент здорового человека и менеджмент курильщика. Краснодар - молодцы.
А что не так с роликом динамо?
Прикольно получилось.
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Ответ SPB Patriot
Это лучшее решение! Когда Матвей в хорошей форме - лучший в вратарь в РПЛ!
Лантратов хуже?)
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Ну хоть Агкацев станет мировой звездой, раз Сафонов не хочет
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Ну что ж, удачи. Надеюсь, не сбавит требований к себе, вратарь очень хороший.
И чтоб в 2025 какой-нибудь «Ливерпуль» за ним пришел с мешком денях) мечты, мечты...
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Комментарий удален пользователем
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