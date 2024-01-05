Кавазашвили назвал Акинфеева лучшим вратарем России: «Ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили. Самоуверенность Сафонова возмущает»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Краснодар Матвей Сафонов Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

– Вратарь подбирается по нескольким критериям: он должен быть спокоен, всесторонне развит, и их должны учить квалифицированные вратарские тренеры. Сейчас часто говорю: «Тренеры вратарей, вы что творите? Зачем вы их губите?»

Сафонов – талантливый мальчик. Но он допускает грубейшие ошибки. Его самоуверенность меня просто возмущает, потому что он ставит своих защитников в тяжелейшую ситуацию, и под удар попадает вся команда. Вратарь должен первым обеспечивать своих сокомандников быстрым пасом.

– Некоторые называют лучшим вратарем России Игоря Акинфеева.

– Так и есть. Он редко занимается перепасовками в штрафной площадке. Еще ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили гол. Он подает мяч туда, где меньше вероятность потери, то есть, Акинфеев продлевает атаку.

Именно поэтому, невзирая на возраст, он самый востребованный вратарь, – сказал экс-голкипер сборной СССР.

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3 комментария
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Ну сейчас Сафонов сильнее выглядит. Но главная проблема всех этих "сменщиков" Акинфеева, они все не стабильны. Акинфеев не самый талантливый вратарь, но он стабилен и умеет нивелировать свои недостатки до минимума.
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Я бы назвал его Лучшим Вратарём Галактики.
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Не согласен. Я помню мододых Де Хеа и Куртуа, которые для Атлетико еврокубки выигрывали. Они были намного наглее и самоувереннее нашего Сафонова. Возможно, школа Симеоне
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