Кавазашвили назвал Акинфеева лучшим вратарем России: «Ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили. Самоуверенность Сафонова возмущает»

Анзор Кавазашвили назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

– Вратарь подбирается по нескольким критериям: он должен быть спокоен, всесторонне развит, и их должны учить квалифицированные вратарские тренеры. Сейчас часто говорю: «Тренеры вратарей, вы что творите? Зачем вы их губите?»

– талантливый мальчик. Но он допускает грубейшие ошибки. Его самоуверенность меня просто возмущает, потому что он ставит своих защитников в тяжелейшую ситуацию, и под удар попадает вся команда. Вратарь должен первым обеспечивать своих сокомандников быстрым пасом.

– Некоторые называют лучшим вратарем России Игоря Акинфеева.

– Так и есть. Он редко занимается перепасовками в штрафной площадке. Еще ни разу не позволил, чтобы у его защитника перехватили мяч и забили гол. Он подает мяч туда, где меньше вероятность потери, то есть, Акинфеев продлевает атаку.

Именно поэтому, невзирая на возраст, он самый востребованный вратарь, – сказал экс-голкипер сборной СССР.

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